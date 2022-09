ELIXR (Die Höhle der Löwen): Aromatherapie für mentale Gesundheit

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die Produkte von ELIXR aus „Die Höhle der Löwen“ sind natürlich, made in Germany und eine Wohltat für Körper und Seele. © ELIXR

ELIXR aus „Die Höhle der Löwen“ hat mittlerweile über 100.000 zufriedene Kunden. Das Unternehmen bietet zahlreiche Produkte im Sortiment.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die beiden Gründer Jenny und Philipp Rathgeber konnten in der 10. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ mit Judith Williams die perfekte Investorin für ihre Marke ELIXR gewinnen. Seit Herbst 2021 sind die Gründer mit ELIXR nun auf dem Markt, das zu den besten DHDL-Produkten bei Amazon zählt. Die Marke steht für ätherische Öle, Hautpflege, Raumsprays und vieles mehr. Das Sortiment ist gewachsen, sodass sich ELIXR über 100.000 zufriedener Kunden erfreut. Was macht ELIXR so besonders? Und welche Produkte werden geboten? Das verraten wir Ihnen hier.

Alle Produkte von ELIXR

ELIXR aus „Die Höhle der Löwen“: zertifizierte Naturkosmetik – made in Germany

Jenny und Philipp Rathgeber sind die Aromatherapie-Experten aus „Die Höhle der Löwen“. Die Gründer setzen gemeinsam mit Löwin Judith Williams auf ganzheitliche Rituale aus der Natur. Die Naturkosmetikprodukte des Familien-Start-ups sind zertifiziert und überzeugen durch pure und naturreine Qualität. Die Kosmetikflaschen bestehen zudem aus nachhaltigem Braunglas. Die Münchner legen viel Wert auf Herkunft und hochwertige Qualität aller Zutaten. So werden die Produkte im Allgäu hergestellt.

In diesen Produktgruppen ist ELIXR aus der Vox-Gründershow zu Hause:

Alle Produkte von ELIXR

Ätherische Öle wie Lavendelöl, Eukalyptusöl, verschiedene Minzöle und vieles mehr

wie Lavendelöl, Eukalyptusöl, verschiedene Minzöle und vieles mehr Mundziehöle für eine natürliche Mundpflege. Zähne und Mundschleimhaut werden gepflegt, Mundgeruch effektiv bekämpft.

für eine natürliche Mundpflege. Zähne und Mundschleimhaut werden gepflegt, Mundgeruch effektiv bekämpft. Räucherwerk: Weihrauch, Räucherholz, weißer Salbei oder Räuchersand zum Räuchern

Weihrauch, Räucherholz, weißer Salbei oder Räuchersand zum Räuchern Produkte für die Hautpflege , wie Aloe-Vera-Gel, Mandelöl, Rosenwasser, Duschgels und verschiedene Massageöle

, wie Aloe-Vera-Gel, Mandelöl, Rosenwasser, Duschgels und verschiedene Massageöle Raumsprays in verschiedenen Düften

in verschiedenen Düften Handhygiene mit pflegender Aloe Vera und Effekten aus der Aromatherapie

mit pflegender Aloe Vera und Effekten aus der Aromatherapie Sauna-Aufgüsse in verschiedenen Düften

Alle Produkte von ELIXR

Die Höhle der Löwen: Weitere löwenstarke Produkte aus der Vox-Show