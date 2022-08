Einschulung: Wie Zaubertassen und Schafe den ersten Schultag besonders machen

Von: Nina Dudek

Einschulung: Mit tollen Ideen und Geschenken ein Tag zum Freuen. © Sementsova321/PantherMedia

Einschulung: Ein großes Wort für kleine Kinder, denn mit dem ersten Schultag verändert sich vieles. Bereiten Sie Ihr Kind bestmöglich darauf vor und machen Sie diesen Tag unvergesslich.

„Hurra, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein!“ So beginnt ein beliebtes Lied zur Einschulung und tatsächlich fühlen sich die Kleinen im Klassenzimmer plötzlich schon ganz groß. Und auch ein bisschen ehrfürchtig und verunsichert.

Machen Sie mit Feingefühl, gut vorbereitet und mit vielen tollen Ideen diesen Ehrentag unvergesslich für die ganze Familie.

Einschulung: Wie gestaltet man den ersten Schultag?

Eines ist klar: Man kommt nur einmal in die Schule. Und darum ist es natürlich das Größte für die kleinen Schulstarter, wenn sich möglichst viele Familienmitglieder Zeit für das Ereignis nehmen. Dass es auch das eine oder andere Geschenk oder eine kleine Aufmerksamkeit gibt, ist ja klar. Hier sind Omas und Opas, Onkel und Tanten gefragt. Ein paar Ideen, die den ersten Schultag unvergesslich machen, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Pädagogischer Wecker: Besser als Schäfchen zählen

Einschulung heißt früh aufstehen. Mit Wecker Sam ganz spielerisch. © Amazon

Sam das Schaf bringt Kindern auf spielerische Weise bei, wann es Zeit zu schlafen ist. Dies gelingt mit einem einfachen Ampelsystem (rot = Schlafenszeit, gelb = im Bett spielen, grün = Erlaubnis aufzustehen), das von den Eltern individuell eingestellt wird.

Zazu Schlaftrainer Sam: Amazon-Preis 40,26 Euro

Personalisierte Zaubertasse: Überraschung am Morgen

Einschulung für Frühaufsteher mit Farbwandel-Tasse und Namen. © akowi

So früh aufstehen! Damit das leichter fällt, kann diese Tasse mit dem eigenen Namen darauf zaubern. Füllt man heiße Flüssigkeit in die zunächst schwarze Tasse, wird nach und nach das Motiv sichtbar.

Personalisierte Farbwechseltasse: Amazon-Preis 16,90 Euro

Schulanfang: Ein Grund zum Feiern

Einschulung ist ein Grund zum Feiern © YIMAKJ

Am ersten Tag kommen die Schulneulinge früh nach Hause. Was für eine Freude, wenn es eine kleine Erstklässler-Party gibt! Mit ein wenig fröhlicher Deko wird aus Küchentisch oder Gartenterrasse gleich ein besonderer Platz zum Feiern.

Partydeko-Set: Amazon-Preis 7,99 Euro

Glückwünsche: Giraffe und Fuchs per Post

Einschulung: Glückwunschkarten mit Giraffe, Fuchs & Co. © Papierdrachen

Manchmal hat man leider nicht die Möglichkeit, beim großen Tag dabei zu sein. Doch Schulkinder freuen sich dann umso mehr über Post im Briefkasten. Zwar hapert es anfangs mit dem Lesen, aber die lustigen Tiermotive von Giraffe, Fuchs & Co. auf der Glückwunschkarte sprechen eine eigene Sprache.

Postkarten 6er-Set zur Einschulung: Amazon-Preis 8,90 Euro

Den ersten Schultag versüßen: Tortendeko für Schulneulinge

Einschulung ist ein prima Zeitpunkt, um einmal wieder Torten zu backen. © FT-DESIGN

Ganz schön aufregend und anstrengend, so ein erster Schultag! Das macht mächtig Hunger. Als süße Belohnung für den ersten Schultag gibt es einen feinen Kuchenklassiker mit bunten Tortenaufsätzen.

Torten-Deko im Set: Amazon-Preis 6,99 Euro

Einschulung: Wie bereite ich mein Kind optimal vor?

In der Regel übernehmen die Erzieher:innen im Kindergarten bereits einen wichtigen Teil bei der pädagogischen Vorbereitung der Kleinen. Schon Wochen, bevor die letzten Kindergartentage anlaufen, lernen die künftigen Schulkinder, dass bald ein neuer Abschnitt beginnt. Manchmal unternehmen Kindergartengruppen sogar vorab schon einen Besuch oder Schnuppertag in der Grundschule, um ein wenig Schulluft zu wittern.

Was kommt in die Schultüte? Im Video ein paar Tipps dazu

Sie als Eltern können natürlich schöne Erinnerungen aus Ihrer Schulzeit wieder aufleben lassen. Vielleicht gab es ja sogar Rituale wie den Kakao ans Bett, die nun Sie an Ihre Kinder weitergeben können? Zu wissen, dass Mama und Papa auch einmal Schulneulinge waren, gibt Kindern Sicherheit.

Ganz wichtig vor der Einschulung: Den Schulweg üben

Ampeln, Autos, mehrfach abbiegen ... All das kann Vorschulkinder schnell überfordern. Üben Sie den Schulweg bereits in den Ferien so oft wie möglich gemeinsam. Daraus kann auch ein Spiel werden: Mit dem altbekannten Spruch „schau links, schau rechts, geh geradeaus, dann kommst du sicher gut nach Haus‘“ an jeder Gefahrenstelle genau hinsehen ist für Kinder sehr einprägsam.

Spielerisch Sicherheit erlernen

Einschulung bedeutet auch: Sicherheit im Straßenverkehr erlernen © Amazon

Vor Ort alle Gefahrenstellen mit Mama oder Papa ausmachen, ist mehr als die halbe Miete für einen sicheren Schulweg. Um das Erlernte spielerisch zu festigen, eignen sich dieses altersgerechte, unterhaltsame Memospiel zur Verkehrssicherheit.

Spiel „Sicher zur Schule“: Amazon-Preis 6,99 Euro

Leuchtweste im coolen Style

Einschulung aber sicher: Mit cooler Leuchtweste © RennMaxe

Damit die süßen Zwerge schon von Weitem gut sichtbar sind, sorgen leuchtende Warnwesten für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Diese gibt es längst in stylishen Farben und modischem Design, sodass das Tragen richtig cool ist.

Leuchtweste für Kinder: Amazon-Preis 25,42 Euro

Schreiben lernen mit Spaß

Einschulung und erster Schultag: Jetzt geht es los mit Lernen! © PaiSaiZi Shop

Mit Buchstaben jonglieren leicht gemacht! Dieses Spiel hilft Kindern, spielerisch erste Worte zu buchstabieren. Bunte Kärtchen mit einfachen Motiven und gut lesbare Buchstabenwürfel eigen sich prima für erste Schreib- und Leseerfahrungen.

Buchstabenspiel: Amazon-Preis 11,89 Euro

Einschulung: Was braucht man für den ersten Schultag?

Von der Schule bekommen Eltern meistens eine Liste mit allen nötigen Utensilien. Daher macht es erst Sinn, auf Einkaufstour zu gehen, wenn Sie diese Liste in der Hand halten.

Aber natürlich steigert es die Vorfreude, wenn die Kinder schon weit im Voraus einiges für den ersten Schultag bekommen! Vieles wird später ohnehin benötigt und mit dieser Taktik wecken Sie die Neugier und den Eifer, bevor es dann „richtig“ losgeht.

XL Federmäppchen

Einschulung macht Vorfreude. Mit XL Mäppchen ganz besonders © DER BREU

Das erste Federmäppchen könnte so ein „Vorab-Utensil“ sein, das bereits im Vorfeld gerne benutzt wird und richtig neugierig macht, was damit dann im Schulalltag alles möglich ist.

Gefülltes Einhorn-Federmäppchen: Amazon-Preis 31,73 Euro

Schultüte zum selber Basteln

Einschulung vorbereiten mit selbstgebastelter Schultüte © TollesfürKinder

Wann komme ich endlich in die Schule? Um die Ungeduld bis zum Tag X ein wenig zu mildern, können Kinder schon im Vorfeld ihre Schultüte basteln. Mit einem Bastelset ist das ganz einfach und lässt Freiraum für Kreativität.

Bastelset Schultüte: Amazon-Preis 16,11 Euro

2-in-1 Stoff-Schultüte: Erst Süß, dann Weich

Einschulung mit Mehrwert: erst Schultüte, dann Kissen © crepes suzette

Am ersten Schultag ist diese Stoff-Schultüte randvoll mit Naschereien. Und dann? Landet sie nicht etwa im Keller, sondern erlebt ein Revival als kuscheliger Bettbegleiter mit der beigefügten Kissenfüllung.

Stoff-Schultüte mit Kissen: Amazon-Preis 59,90 Euro

Einschulung: Was ist der beste Schulranzen?

Was vermeintlich schnell erledigt ist, kann mitunter Stunden dauern: der Kauf des richtigen Schulranzens. Natürlich soll er dem Kind gefallen, dennoch dürfen ergonomische Anforderungen nicht außer Acht gelassen werden. Denn Schulbücher, Federmäppchen, Hefte und Brotzeit bringen ordentlich Gewicht, das optimal auf den Schultern und am Rücken verteilt werden muss. Probetragen ist daher ein Muss!

Faustregel für das Gewicht des Schulranzens Mit Büchern, Heften, Brotzeitdose und Federmäppchen sollte der Schulranzen nicht mehr als 10 bis 13 Prozent des Körpergewichts des Kindes wiegen.

Besonders geeignet sind ergonomische Schulranzen oder Rucksäcke mit einem verstellbaren Tragesystem. Das bedeutet, Brust-, Becken- und Schultergurte lassen sich individuell anpassen. Viele gibt es im praktischen Set, sodass keine zusätzliche Anschaffung wie Mäppchen oder Sportbeutel nötig ist.

Belmil ergonomischer Schulranzen im Set für Mädchen

Einschulung: Das Wichtigste ist der passende Schulranzen © Bag-Center GbR

Set mit: Ranzen, Turnbeutel, Federmäppchen und Reißverschlusstäschchen Maße: 30,5 x 19 x 37 cm Gewicht: 1,06 kg Bewertungen: 4,8 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Amazon-Preis: 117 € statt 122,32 €

BOZONLI Trolley Schulranzen mit Rädern

Einschulung ohne schweres Schleppen dank Rucksack auf Rollen. © BOZONLI

Rucksack mit abnehmbaren Rollen: Verringert Belastung und kann zu einem gesunden Wachstum beizutragen Maße: 33 x 48 x 24 cm Gewicht: 1,9 kg Bewertungen: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Amazon-Preis: 56,99 €

Mitwachsender Schulranzen im Set

Einschulung mit dem passenden Equipment © sorgers-bags-and-more.

Easy Grow: Rückenlänge lässt sich auf die aktuelle Größe Ihres Kindes anpassen Maße: 28 x 20 x 37 cm Gewicht: 2,05 kg Bewertungen: 4,8 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Amazon-Preis: 199 Euro statt 242,72 Euro

Einschulung: Tipps für einen entspannten Schulstart

Ab jetzt wird sich für Kinder und Eltern einiges ändern: neue Routinen, neuer Tagesablauf, neue Herausforderungen. Damit Sie und Ihr Kind entspannt in die ersten Schultage starten, haben wir hier einige nützliche Tipps für Sie zusammengestellt. Weitere Tipps vom Schulpsychologen können helfen, den Schulbeginn so schön wie möglich zu gestalten.

Schulranzen, Schultüte und Mäppchen schon im Voraus kaufen, dann haben Sie die volle Auswahl und oft den besten Preis

Gestalten Sie einen schönen, ruhigen Lernplatz im Kinder- oder Wohnzimmer

Den optimalen Schulweg aussuchen und öfter mit und ohne Begleitung üben

Bücher, Hörspiele oder Filme können zeigen, wie schön und spannend die Schule werden wird

Kleidung für den ersten Schultag spätestens am Vorabend gemeinsam aussuchen, das verhindert zeitraubende Diskussionen am ersten Schultag

Viel Zeit für ein gemeinsames Frühstück einplanen, das verhindert Stress und erleichtert den Einstieg in die fremde Schulwelt