E-Bike kaufen: Diese reduzierten Modelle sind jetzt sofort verfügbar

Von: Nina Dudek

E-Bikes kaufen und losfahren. Sofort verfügbare Angebote im Check. © lobo.71.seznam.cz/PantherMedia

E-Bike kaufen und gleich losradeln: Wir haben für Sie Angebote für sofort lieferbare E-Bikes für Damen und Herren entdeckt – top Preis-Leistung vom Fully bis zum Citybike.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Haben Sie auch kein E-Bike mehr bekommen? Dann geht es Ihnen, wie vielen Deutschen. Denn es war die größte Nachfrage nach Fahrrädern und E-Bikes aller Zeiten: die Hochzeit von Corona! Jeder wollte an die frische Luft, jeder wollte raus in die Natur, der Gesundheit und Quarantäne-müden Fitness etwas Gutes tun. Wer sich ein E-Bike kaufen wollte, musste mit Lieferzeiten von bis zu einem Jahr rechnen, es gab schwere Lieferengpässe.

Wir haben uns deshalb für Sie auf die Suche gemacht nach sofort lieferbaren E-Bikes mit klasse Preis-Leistungs-Verhältnis.

E-Bikes für Damen: bequem oder sportlich?

Noch ein wenig Feinschliff für die Bikinifigur? Oder Vorfreude auf die erste lange Radtour in den Ferien? Mit diesen Modellen kommen sportliche und relaxte E-Bike-Fahrerinnen auf ihre Kosten.

Komfort deluxe: Citybike mit Fahrradkorb 1.099,99 statt 1.299,99 €

E-Bike für Damen: Bequem und komfortabel – Telefunken Trekking-E-Bike © We Will Shop You

Das Pedelec Citybike mit Elektroantrieb der Qualitätsmarke Telefunken ist für alle geeignet, die sich bequeme Mobilität im Alltag in Form eines Elektro-Fahrrads wünschen. Egal ob täglicher Weg zur Arbeit, gemütlicher Wochenendausflug oder eine mehrtägige Fahrrad-Reise mit voller Fahrradausrüstung.

✔️ Bei 25 km/h mit Tretunterstützung Reichweite von bis zu 100 km ✔️ tiefer Einstieg, Selle Royal Sattel mit Alu-Sattelstütze, Comfort-Fahrradlenker ✔️ vollständige Ausstattung nach StVZO, V-Bremsen, Rücktritt-Bremse für mehr Sicherheit Amazon-Zufriedenheit: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherer Offroader: FISCHER E-Mountainbike für 1.349 statt 1.929 €

Fischer E-Bike Damen: Edel in mattschwarz, das E-Mountainbike MONTIS © Cartrend GmbH - MTS Group

Der kompakte Hinterrad-Nabenmotor mit 48 V erzeugt ein hohes Drehmoment, die Federhärte der Gabel lässt sich individuell anpassen. On top gibt es die FISCHER E-Connect-App inkl. Navigationsfunktion.

✔️ BAFANG Silent Drive Heckmotor 45 Nm mit 5 Unterstützungsstufen, Geschwindigkeit bis 25 km/h ✔️ Hochwertige Ausstattung: SHIMANO 10-Gang Kettenschaltung, SUNTOUR Federgabel, NUTT hydraulische Scheibenbremse ✔️ Verbessertes Fahrverhalten: 27,5 Zoll Reifen, Alurahmen mit hydroverformtem Hauptrohr, teilintegrierter Akku Amazon-Zufriedenheit: 5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausdauernder Tourer: Zündapp Trekking-E-Bike für 1.399 statt 1.499 €

E-Bike für Damen – Trekking-E-Bike von Zündapp in Taubenblau. © Pentagon Sports GmbH

Der leichte Trapezrahmen aus Aluminium bietet auf langen Touren beste Fahreigenschaften, der komplett im Unterrohr integrierte Akku ist sicher vor Diebstahl oder Verschmutzung. Das Z810 unterstützt eine ergonomisch komfortable Sitzposition, der Selle Royal Komfortsattel mit Federung gleicht Unebenheiten aus. Auch ein Fahrrad-Navi hat noch Platz.

✔️ Ananda Radnabenmotor am Hinterrad mit 250 Watt Leistung ✔️ Suntour SF14 NEX DS MLO Federgabel: 63 mm Federweg, per Lockout bei Bergauffahrten sperrbar ✔️ Mitas Flash Reifen mit Pannenschutz ✔️ Hydraulischen Scheibenbremsen von Promax Lucid, 24 Gang Kettenschaltung Amazon-Zufriedenheit: 3,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

E-Bike kaufen: Tipps und Wissenswertes

Die Motorposition: Bei E-Bikes kann der Motor verschieden positioniert sein. Am häufigsten sitzt er in der Mitte des Rahmens, dort, wo die Tretlager sind. Diese sogenannten Mittelmotoren verteilen das Gewicht besonders gleichmäßig, was sich positiv auf das Fahrverhalten und Verschleiß auswirkt. Heckmotoren sind an der Nabe des hinteren Laufrades verbaut und übertragen die Kraft direkt darauf – sinnvoll bei sportlicher Fahrweise. Kombiniert mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse kommen sie auch bei Trekking- oder Citybikes zum Einsatz. Besonders günstig sind Frontmotoren, die den Schwerpunkt des E-Bikes allerdings eher untypisch für ein Rad nach vorne verlagern. Wer viel bergab fährt, sollte auf ein solches Modell verzichten.

Die Bremsen: Dank Motor können E-Biker:innen ganz schön Gas gaben! Da müssen auch die Bremsen mehr leisten, besser verzögern und einwandfrei funktionieren. Ihr E-Bike sollte daher immer mit hydraulischen Felgenbremsen oder, noch besser, Scheibenbremsen ausgestattet sein. Die vordere Bremsscheibe sollte dabei bestenfalls einen Durchmesser von 200 mm haben.

Die Schaltung: Wie bei normalen Fahrrädern auch haben Sie beim E-Bike die Wahl zwischen Ketten- und Nabenschaltung. Der Vorteil von Kettenschaltungen: Sie sind besonders belastbarer, können selbst gewartet und repariert werden und besitzen mehr fahrbare Gänge. Die klassische Nabenschaltung mit Rücktrittbremse ist günstiger und weniger verschleißanfällig. Die Reparatur sollte man aber einem Profi überlassen.

Das Gewicht: Gerade, wenn Sie Ihr Rad öfter verladen, transportieren oder im Gelände schieben müssen, sollten Sie das Gewicht im Auge haben. Sportliche E-Bikes werden in den höheren Preisklassen oft aus sehr leichten Materialien gefertigt. Doch die meisten Kilos bringt der Akku auf die Waage: Wägen Sie daher das Verhältnis zwischen Reichweite und Gewicht für Ihre Zwecke genau ab. Gut zu wissen: Das zulässige Gesamtgewicht für Rad und Fahrer:in liegt in der Regel bei 120 Kilogramm – inklusive Akku oder Gepäck und Getränken.

E-Bikes für Herren: Uphill, downhill oder geradeaus?

Die Mountainbiketour mit Freunden, es im Gelände ordentlich krachen lassen oder die Feierabendrunde mit dem Hund? Diese drei E-Bike-Modelle sind Begleiter für alle Lebenslagen auf zwei Rädern.

Fetter fun: E-Fatbike fully für 1.588 statt 1.699 €

E-Fatbike für fetten Fahrspaß im Gelände © CEAYA EU BRANCH

Die fette 26-Zoll-Bereifung und der massive Rahmen täuschen über die Wendigkeit des WL01 CEAYA hinweg: Denn dieses Fatbike macht richtig Spaß, seine Vollfederung verzeiht dabei Drops, Gaps und Bodenwellen.

✔️ Hochgeschwindigkeitsmotor mit starker Kletter-und Beschleunigungsfähigkeit ✔️ Individuelle Anpassung von Lenkerwinkel und Sitzhöhe ✔️ Alurahmen, Vollfederung, Shimano 7-Gang-Schalthebel ✔️ 48V17Ah-Hochleistungsbatterie Amazon-Zufriedenheit: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Alleskönner: Fischer E-Mountainbike für 1.249 € statt 1629 €

E-Bike von Fischer für Herren – Alltags-und geländetauglich. © Cartrend GmbH - MTS Group.

Auch mit schmalem Budget lässt sich der Traum vom E-MTB-Abenteuer realisieren. Das Einsteiger-Modell bringt alles mit, was ein E-Mountainbike ausmacht.

✔️ 48 Volt teil-integrierter Akku mit modernster Lithium-Ionen Technik, 422 Wh, 8,8 Ah ✔️ Federgabel SR Suntour, NUTT Scheibenbremse hydraulisch ✔️ 27,5 Zoll Reifen, Alurahmen mit hydroverformten Hauptrohr und teilintegriertem Akku ✔️ MICROSHIFT 9-Gang Kettenschaltung Amazon-Zufriedenheit: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Langstrecken-Spezialist: Trekking E-Bike von Fischer 1.279 € statt 1.699 €

E-Bike von Fischer – Trekkingrad für Herren mit viel Komfort. © Amazon

Der perfekte Alltagsbegleiter für längere Touren: Dieses preisgünstige E-Trekkingrad kommt sportlich daher, Federgabel und gefederte Sattelstütze bügeln Unebenheiten aus. Die eher aufrechte Position hilft gegen Rückenschmerzen beim Fahrradfahren.

✔️ Bafang Silent Drive Hinterradmotor 45 Nm mit 5 Unterstützungsstufen bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h ✔️ Alurahmen mit hydroverformten Hauptrohr und teilintegriertem Akku für verbessertes Fahrverhalten ✔️ 28-Zoll Reifen, Sun Race RDM57 8-Gang Kettenschaltung ✔️ Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg Amazon-Zufriedenheit: 4,7 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐