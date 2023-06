Günstige E-Bikes: Hier finden Sie Modelle unter 1.000 Euro

Von: Ömer Kayali

Der Elektromotor ist eine gute Hilfe, wenn Ihnen auf dem Fahrrad mal die Puste ausgeht. © Andrey Popov/Imago

Mit einem E-Bike sind Sie auf dem Fahrrad dank Elektromotor schneller unterwegs. In diesem Artikel stellen wir Modelle unter 1.000 Euro vor.

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, um sich ein Fahrrad mit zusätzlicher Elektropower zuzulegen. Vielleicht möchten Sie nicht mehr mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren. Mit dem Fahrrad geht das manchmal nicht nur schneller, da Sie damit in Bewegung bleiben, ist das auch gesund. Wer aber nicht verschwitzt in der Arbeit ankommen möchte, erhält beim E-Bike mit dem Elektromotor Unterstützung, während er in die Pedale tritt. Außerdem sind Sie schneller unterwegs als mit einem gewöhnlichen Fahrrad. Ein elektrisches Rad bietet also viele Vorteile. Worauf Sie beim Kauf achten sollten und welche Modelle es bereits für unter 1.000 Euro gibt, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten.

E-Bike kaufen: Worauf Sie achten sollten

Beim E-Bike muss der Elektromotor irgendwo am Fahrrad befestigt sein. Da dieser ziemlich schwer ist, sollte dies bei der Auswahl des Elektrorads berücksichtigt werden. Idealerweise befindet sich der Motor in der Mitte im Gestell , da das Gewicht hier gleichmäßig verteilt wird. Beim Heckmotor ist der Antrieb stärker, allerdings fehlt hier eine Rücktrittbremse. Von einem E - Bike , bei dem der Elektromotor vorne angebracht ist, sollten Sie absehen, da das zusätzliche Gewicht sich beim Lenken bemerkbar macht.

, da das Gesamtgewicht und die Geschwindigkeit höher sind. Die Laufzeit des Akkus hängt von der Fahrweise ab. Wie lange er zum Aufladen benötigt, unterscheidet sich bei jedem Modell – in der Regel dauert es aber nicht länger als ein paar Stunden.

E-Bike unter 1.000 Euro: Teutoburg Senne Pedelec Citybike

Teutoburg Senne Pedelec Citybike © Amazon Produktbild

Teutoburg Senne Pedelec Citybike bei Amazon

Preis: Ab 849,99 Euro Marke: Teutoburg Rahmengröße: 28 Zoll Gewicht: 26 kg Leistung: 250 Watt Akkukapazität: 10,4 Ah Motor: Hinterrad-Nabenmotor Gänge: 6 Bremse: Felgenbremse

E-Bike unter 1.000 Euro: Ancheer City E-Bike

Ancheer City E-Bike © Amazon Produktbild

Ancheer City E-Bike bei Amazon

Preis: Ab 929,99 Euro Marke: Ancheer Rahmengröße: 26 Zoll Gewicht: 27 kg Leistung: 250 Watt Akkukapazität: 12,5 Ah Motor: Heckmotor Gänge: 6 Bremse: Scheibenbremse

E-Bike unter 1.000 Euro: VecoCraft Nemesis Elektro-Klapprad

VecoCraft Nemesis Elektro-Klapprad © Amazon Produktbild

VecoCraft Nemesis Elektro-Klapprad bei Amazon

Preis: 809 Euro Marke: VecoCraft Rahmengröße: 20 Zoll Gewicht: 24 kg Leistung: 250 Watt Akkukapazität: 7,8 Ah Motor: Mittelmotor Gänge: 3 Bremse: V-Bremsen

So lässt sich die Reichweite bei E-Bikes erhöhen

Der Elektromotor liefert nur solange Unterstützung, solange der Akku ausreichend geladen ist. Es lässt sich pauschal nicht sagen, wie viele Stunden oder Kilometer er durchhält, da dies vom Schaltverhalten und Fahrstil abhängt. Daher sollten Sie möglichst lange in den niedrigeren Gängen fahren, da die höheren Gänge den Elektromotor stärker beanspruchen. Auch wenn Sie bergauf fahren, ist der Akku schneller leer. Die meisten E-Bikes zeigen den Batteriestand an. Sie können den Elektromotor auch bewusst ab- und anschalten und nur auf bestimmten Streckenabschnitten nutzen.