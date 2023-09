Hammer-Deal bei Disney+ – Jetzt monatlich nur 1,99 € für 3 Monate – nur kurze Zeit

Von: Ömer Kayali

Disney+ bietet für neue und wiederkehrende Abonnenten ein starkes Angebot. Drei Monate lang zahlen Sie monatlich nur 1,99 Euro statt 8,99 Euro.

Hamburg – Disney+ ist ein relativ junger Streamingdienst. Über die letzten Jahre hat er sich aber neben Netflix, Amazon Prime Video & Co. an der Spitze der erfolgreichsten Portale etabliert. Eigenproduktionen wie die Star-Wars-Serien The Mandalorian, Ahsoka oder Andor sowie eine große Auswahl beliebter Filme wie Avatar oder die Marvel-Filme haben dazu beigetragen. Wer noch kein Abo hat oder es wieder aktivieren möchte, kann aktuell von einem großartigen Angebot profitieren. Disney+ können Sie für die nächsten drei Monate schon für 1,99 Euro monatlich abonnieren.

Disney + für nur 1,99 € im Monat – Angebot nur kurze Zeit gültig

Wie lange ist das Angebot verfügbar? Die Aktion läuft nur bis Mittwoch, den 20. September. Bis dahin haben Sie Zeit, von der Vergünstigung zu profitieren. Das Angebot ist für Neukunden und zurückkehrende Abonnenten gültig. Wer schon ein aktives Abo hat, kann das Angebot nicht wahrnehmen. Innerhalb des Angebotszeitraums ist Disney+ für nur 1,99 Euro im Monat erhältlich.

Das Abonnement wird nach Ablauf der drei Monate automatisch verlängert, kann aber vorher problemlos gekündigt werden. Wer die Mitgliedschaft aufrechterhalten möchte, zahlt den ab November geltenden neuen Preis für das Premium-Abo in Höhe von 11,99 Euro im Monat.

Disney will mit diesem Angebot sicherlich nochmal Werbung für den hauseigenen Streamingdienst machen, bevor die Preise für Disney+ im kommenden November erhöht werden. Da es grundsätzlich kein kostenloses Probeabo gibt, ist dies eine hervorragende Gelegenheit, den Streamingdienst besonders günstig für einige Monate auszuprobieren – Disney+ für 1,99 Euro im Monat jetzt sichern.

Welche Serien und Filme sind auf Disney+ verfügbar? Disney+ hat eine große Auswahl an Inhalten zu bieten. Neu im Portfolio sind unter anderem die Realverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau sowie Ahsoka. Ebenfalls verfügbar sind alle weiteren Star-Wars- und Marvel-Produktionen sowie beliebte Serien wie How I Met Your Mother oder Die Simpsons.