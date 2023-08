Die passende Dirndl-Unterwäsche finden – ohne Anprobieren beim Online-Shopping

Holz vor der Hütt‘n – die perfekte Dirndl- & Trachtenunterwäsche

Von: Nina Dudek

Mit dem perfekten Dirndl-BH haben Trachtlerinnen gut lachen – und ein attraktives Dekolleté © Arne Trautmann/PantherMedia

„Im Dirndl sieht jede Frau fesch aus“. Davon ist man(n) fest überzeugt. Das liegt natürlich auch am verführerischen Dekolleté. Dirndlunterwäsche sorgt für das Tüpfelchen auf dem i.

Sie haben schon Ihr Traumdirndl gefunden? Dann geht‘s jetzt an den Feinschliff, der die Tracht erst zum verführerischen Hingucker macht. Denn in jedem guten Trachtenmode-Geschäft wird man Ihnen sagen: Sparen Sie keinesfalls am Dirndl-BH oder an der passenden Unterwäsche. Umfragen unter Frauen zeigen, dass sich viele von ihnen selbstbewusster und attraktiver fühlen, wenn auch das „Untendrunter“ hübsch ist.

Dieser umfassende Ratgeber hilft Ihnen, den idealen Dirndl-BH und passende Trachtenunterwäsche zu finden – und aus dem Wiesn-Outfit das Maximum herausholen.

Alles, was Sie über Trachtenunterwäsche fürs Dirndl wissen wollen

Was ist der Unterschied zwischen einem Dirndl-Büstenhalter und einem normalen?

Ein Dirndl-BH passt optimal zum klassischen Dirndl, das oft tief ausgeschnitten ist, um das Dekolleté vorteilhaft zur Geltung zu bringen. Spezielle Dirndl-BHs sind darauf ausgelegt, die Brüste anzuheben und eine schöne Form zu schaffen. Typisch für Dirndl-BHs sind besonders aufwändige Verzierungen wie Spitze, Stickereien oder Schleifen. Oft bestehen diese BHs aus Materialien, die sich ohne Abdrücke oder Linien unter dem engen Dirndl verstecken lassen. Viele Modelle haben abnehmbare oder multifunktionale Träger, um den unterschiedlichen Ausschnittvarianten von Dirndln gerecht zu werden.

Warum braucht man einen Dirndl-Büstenhalter und wie trägt man ihn?

Wie bereits erwähnt ist ein Dirndl-BH speziell darauf ausgelegt, die Brüste im Dirndl optimal zu unterstützen und zu betonen. Im Grunde tut es auch ein ganz normaler Balconette- oder Push-up-BH – allerdings könnte dann das tief ausgeschnittene Dekolleté des Dirndls ein Problem darstellen.

Die meisten normalen BHs lassen sich je nach Schnitt der Tracht nicht komplett verstecken und schauen dann an verschiedenen Stellen unschön unter dem Kleid hervor. Fürs wirklich perfekte Wiesn-Outfit ein No-go.

Die passende Dirndl-Unterwäsche finden – ohne Anprobieren beim Online-Shopping

Sich online für einen optimal sitzenden Dirndl-BH zu entscheiden, mag auf den ersten Blick schwierig sein. Doch die perfekte Größe lässt sich recht einfach abmessen.

Messen des Unterbrustumfangs: Legen Sie das Maßband eng, aber komfortabel unter Ihrer Brust an. So, wie der BH sitzen sollte. Messen des Brustumfangs: Nehmen Sie dieses Maß an der üppigsten Stelle Ihrer Brust. Achten Sie darauf, dass das Maßband locker anliegt, um Verformungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Maßband über der Brust und am Rücken auf gleicher Höhe sitzt. Unterbrustumfang abgleichen: Finden Sie anhand der Tabelle den passenden Unterbrustumfang und somit die richtige BH-Größe. Wenn beispielsweise Ihr gemessener Unterbrustumfang 83 Zentimeter beträgt, wäre Ihre BH-Größe 80. Bestimmung der Körbchengröße: Um die Körbchengröße zu bestimmen, subtrahieren Sie den Unterbrustumfang von Ihrem gemessenen Brustumfang. Das Ergebnis bestimmt die Körbchengröße. Anhand der Tabelle können Sie ablesen, welche Körbchengröße zu Ihrem Ergebnis passt.

BH-Größe 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Unterbrustumfang 60-64 cm 65-69 cm 70-74 cm 75-79 cm 80-84 cm 85-89 cm 90-94 cm 95-99 cm 100-104 cm 105-109 cm

Körbchengröße A B C D E F G Brustumfang MINUS Unterbrustumfang 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm

Klassische Dirndl-Büstenhalter: die neuesten Looks 2023

Neuer Trend 2023: Bluse mit Halter-Effekt

Nina Von C. Dekolleté-BH Dirndl-Bluse © OTTO

Weitere Trachten-Trends für die Wiesn 2023 finden Sie in diesem Beitrag

Balconettes fürs Dirndl: diese Modelle sind 2023 angesagt

Ein Evergreen unter den Dirndl-BHs, der bequem zu tragen ist und die Brust besonders schön in Szene setzt.

Lieblingsstück 2023: Corsage light

HUNKEMÖLLER Longline-Bügel-BH Marilee © Amazon

Push-ups fürs perfekte Dirndl-Dekolleté

Auch bei wenig Oberweite zaubern diese zarten Teile mit Hebeeffekt ein zauberhaftes Dekolleté. Und das nicht nur zur Dirndl-Saison.

Noch mehr Trachtenunterwäsche für den perfekten Look

Neben dem Dirndl-BH gibt es weitere Unterwäscheoptionen, die den Gesamtlook abrunden.

Strumpfbänder

Dieses Strumpfband lässt sich individuell beschriften © Amazon

Ein Strumpfband verleiht Ihrem Trachtenlook eine verführerische Note. Wählen Sie ein Modell, das farblich zur Unterwäsche passt. Traditionell wird das Strumpfband am Oberschenkel getragen und ist ein süßes Accessoire. Allerdings sieht man das Strumpfband auch immer öfter ums Fußgelenk getragen. Vielleicht ein neuer Trend 2023?

Unterröcke & Petticoats

Ein passender Unterrock verhindert nicht nur, dass das Dirndl am Bein klebt, sondern verleiht auch zusätzliches Volumen. Das richtige Material sorgt dafür, dass der Rock des Dirndls schön fällt. Besonders natürlich und angenehm zu tragen sind Unterröcke aus 100 % Baumwolle. Für extra Volumen sorgt ein Petticoat, farblich gerne passend zum Dirndl.

Wieder im Kommen: die Corsage unterm Dirndl

Eine Dirndl-Corsage ist eine charmante Ergänzung zur Trachtenmode. Diese eng anliegende und formende Unterwäsche betont die Taille und formt eine attraktive Silhouette. Sie eignet sich besonders für Frauen, die eine zusätzliche Betonung der Figur wünschen und eine klassische, traditionelle Note zu ihrem Outfit hinzufügen möchten.

Der passende Slip zum Dirndl

Die Wahl des richtigen Slips ist genauso wichtig wie die des BHs. Nahtlose Slips sorgen für eine glatte Silhouette, während hochgeschnittene Modelle den Bauch flach halten können. Triumph beispielsweise hat eine Highwaist Spitzen-Panty, die ausnehmend hübsch ist – und gleichzeitig einen flachen Bauch schummelt. Wählen Sie eine Farbe, die nicht durch das Dirndl scheint.

Wer es durch und durch traditionell wünscht, greift zur Baumwollhose. Vor allem beim Schuhplatteln, wo sich die Madeln drehen, dass der Rock fliegt, ein Accessoire gegen zu viel Einblick. Die beliebte Trachtenmarke Stockerpoint hat beispielsweise eine solch traditionelle Spitzen-Baumwollhose.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.