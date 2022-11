„Die Ringe der Macht“ – dieses Buch erzählt den Untergang von Númenor

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Der Untergang von Númenor steht bevor. Während Fans der „Herr der Ringe“-Serie wohl noch etwas darauf warten müssen, gibt es nun erstmals die Geschichten über das Zweite Zeitalter von Mittelerde in einem Band. © Amazon Studios

Im neuen Buch über „Die Ringe der Macht“ werden erstmals alle Geschichten von J.R.R. Tolkien zum Zweiten Zeitalter vereint. Der Untergang von Númenor spielt eine große Rolle.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Númenor ist das Reich der Menschen im Zweiten Zeitalter von Mittelerde. Die Insel liegt fernab von Mordor und den Kriegen zwischen Orks und Südlanden. Dennoch sieht die Zukunft Númenors düster aus. Das spürt auch Königin-Regentin Tar-Míriel. Immer wieder taucht in ihren Visionen und Träumen ein Sturm auf, der Númenor zerstören wird. Der Untergang von Númenor und weitere wichtige Geschichten, die als Basis für die Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ dienen, werden nun erstmals in einem Band vereint. Das neue Buch enthält alle wichtigen Originaltexte von J.R.R. Tolkien und Illustrationen zum Zweiten Mittelalter und ist damit eine perfekte Ergänzung zu „Das Silmarillion“, auf dem „Die Ringe der Macht basiert“. Ein Muss für alle „Herr der Ringe“-Fans.

Hier das Buch bestellen

Der Untergang von Númenor – wie ein Reich verschwindet

In „Die Ringe der Macht“ wollen die Menschen in Númenor lange Zeit von der Bedrohung durch Sauron und die Orks nicht wissen. Erst die Ankunft von Elbin Galadriel mit Halbrand, der in der letzten Folge der Prime-Video-Serie als Sauron enttarnt wird, wirft sämtliche Pläne der Menschen über Bord.

Der Untergang von Númenor Erscheinungsdatum: 10. November 2022 Erhältliche Formate: Kindle, gebundenes Buch Hier das Buch bestellen

Doch das Reich Númenor fällt nicht durch den Krieg. In der Tat werden die Visionen von Tar-Míriel Wirklichkeit. Bei der Umgestaltung der Welt im Zweiten Zeitalter wird die Insel durch eine große Flut verschlungen. Einige können sich retten und gründen das Königreich Gondor. Die Überlebenden sind damit auch die Vorfahren von Aragorn, der im letzten Teil der „Herr der Ringe“-Trilogie zum König gekrönt wird.

Hier das Buch bestellen

Das Buch „Der Untergang von Númenor“ – eine perfekte Ergänzung

Das neue Buch „Der Untergang von Númenor“ enthält alle wichtigen Geschichten rund um das Zweite Zeitalter. Herausgeber Brian Sibley versammelt die Erzählungen über Elben und Menschen, die Verführung durch die Ringe und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit in einem Band.

Seit der Erstveröffentlichung von ‚Das Silmarillion‘ vor fünfundvierzig Jahren habe ich Christopher Tolkiens akribische wissenschaftliche Aufarbeitung der Schriften seines Vaters über Mittelerde mit Bewunderung verfolgt. Es ist mir eine Ehre, dieses grundlegende Werk mit ‚Der Untergang von Númenor‘ zu ergänzen.

Neben den Geschichten von J.R.R. Tolkien enthält das Buch zudem Illustrationen von Alan Lee. Durch die Bilder und Zeichnungen können Tolkien-Fans tief in die Geschichte des Zweiten Zeitalters eintauchen.