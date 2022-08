Die Höhle der Löwen: Die besten Produkte aus der Vox-Show bei Amazon

Von: Philipp Mosthaf

Zahlreiche Produkte machten bei „Die Höhle der Löwen“ auf sich aufmerksam. Einige Bestseller sind bei Amazon erhältlich. © BitterLiebe/Ankerkraut/Rokittas Rostschreck/Flüwa/waschies (Fotomontage)

Seit 2014 werden bei „Die Höhle der Löwen“ innovative Ideen vorgestellt. Hier finden Sie die besten Produkte der VOX-Gründershow bei Amazon.

Wer die VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ kennt, weiß um den grenzenlosen Erfindergeist in Deutschland. Seit bereits elf Staffeln begeistern Gründer und Gründerinnen in der Show die Investoren um Judith Williams, Ralf Dümmel und Co. Die Löwen investieren fleißig Geld und machen die Produkte der Gründer erst richtig bekannt. So kamen seit 2014 zahlreiche innovative Ideen auf den Markt, die unser Leben erleichtern, aber auch schmackhafter und gesünder machen. Einige Top-Produkte gibt es auch bei Amazon, dem US-Versandriesen. Wir haben uns auf die Suche nach den besten Produkten aus DHDL gemacht und stellen Ihnen diese hier vor. Vom beweglichen Sattelgelenk von Freibeik bis hin zu VapoWesp, mit dem Sie auf natürliche Weise Wespen fernhalten.

Die besten DHDL-Produkte bei Amazon – ein Überblick

Ankerkraut (DHDL): Gewürze für leidenschaftliche Griller und Grillerinnen

Ankerkraut aus „Die Höhle der Löwen“ steht für Gewürze ohne Zusatzstoffe. © Ankerkraut

Grill-Set mit 6 Gewürzen à 100 Gramm

Inhalt: „Magic Dust“, „Patatas Bravas“, „Pfeffer Symphonie“, „Steakpfeffer Hamburg“, „Kräuterbutter Gewürz“, „Gewürzsalz“

Ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und Rieselhilfen

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Preis: 27,50 Euro

BitterLiebe aus „Die Höhle der Löwen“ – Bitterstoffe zum Abnehmen

Die BitterLiebe Bittertropfen werden mit einem praktischen Pipettenverschluss geliefert und gehören zu den Bestsellern. © Amazon Produktbild

Bittertropfen zum Abnehmen mit praktischem Pipettenverschluss

Bitterstoffe steigern das allgemeine Wohlnefinden

Menge: 50 ml

100 % natürlich und ohne Zucker, vegan und glutenfrei

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐ 4 von 5

Preis: 14,95 Euro

Sauberkugel – wiederverwendbarer Taschenreiniger

Sauberkugel – Wiederverwendbarer Taschenreiniger © Amazon Produktbild

Wiederverwendbarer Taschenreiniger für Handtasche, Schulranzen & Rucksäcke

Nimmt Schmutz, Krümel & Flusen auf

Silikon- und PVC frei, 100 % recyclebar

Durchmesser: 3,5 cm

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Preis: 9,90 Euro

waschies (DHDL): waschbare Abschminkpads – die Nummer 1 unter den Make-up-Entfernern

waschies waschbare Abschminkpads © waschies

Waschbaren und wiederverwendbaren Abschmink- und Reinigungspads in Weiß im 3er-Set

Feinster Fasermix aus Mikrofaser und Viskose

Porentiefe, hautschonende und umweltfreundliche Reinigung

Gewinner des German Innovation Award

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Preis: 11,90 Euro

Rokitta‘s Rostschreck – der Rost-Magnet aus „Die Höhle der Löwen“

Rokitta's Rostschreck - Rost-Magnet gegen Flugrost im Geschirrspüler © Rokitta‘s Rostschreck

Rost-Magnet gegen Flugrost im Geschirrspüler

Verhindert Rostflecken, sorgt für strahlendes Geschirr, Töpfe und Pfannen ohne Chemie

Geeignet für 600 Spülgänge

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐ 4,2 von 5

Preis: 6,90 Euro

CO’PS (DHDL) - Der Kaffee-Kolanuss-Likör

CO’PS - Der Kaffee-Kolanuss-Likör aus „Die Höhle der Löwen“ © CO‘PS weiter geht‘s

Kaffee-Kolanuss-Likör mit 100 % natürlichen Zutaten und natürlichem Koffein

Alkoholgehalt: 30 %

Menge: 0,5 l

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Preis: 16,70 Euro

MAMA WONG Dressing und Marinade

MAMA WONG TryMe Set Dressing & Marinade © MAMA WONG

Set mit 1x Marinade Sweet-Chili-Garlic, 1x Marinade Sesam Chili, 1x Dressing Sesam-Koriander-Chili, 1x Dressing Sesam-Koriander-Ingwer (je 200 ml)

Marinaden, Dressings und Saucen eignen sich ideal zum Marinieren, Würzen und Verfeinern von Lebensmitteln.

Herstellung nach Familienrezeptur

Authentisch-asiatischer Geschmack

Keine Konservierungsstoffe, Aromastoffe und geschmacksverstärkende Zusatzstoffe

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Preis: 19,99 Euro

Lucky Plant aus „Die Höhle der Löwen“ – stärkeres Pflanzenwachstum

Michael Ballack präsentierte in der Höhle der Löwen seinen Pflanzendünger „Lucky Plant“. © RTL / Bernd-Michael Maurer

100 % biologisches Pflanzenextrakt, Made in Germany

Lucky Plant stärkt die Pflanzen und sorgt für eine längere Blütenzeit

Ideal für Zimmerpflanzen, Sträucher, Rasen, Obst und Gemüse

Geeignet für den ökologischen Anbau

Bienenfreundlich und ungefährlich für Kinder und Tiere

Menge: 400 Gramm

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Preis: 18,99 Euro

FLÜWA Wasserwaage mit Flügel – praktisches Messgerät aus DHDL

Dank des ausklappbaren Flügels der „FlüWa“, können Sie in zwei Richtungen nivellieren. © FlüWa

Die Wasserwaage mit ausklapbaren Flügel ermöglicht das gleichzeitige Nivellieren in zwei Richtungen und spart somit Zeit.

Vielseitige Funktionen: vertikale Libelle, zwei horizontale Libellen, Messangabe und Winkelmesser

Integrierter Magnet für das Anbringen an Metall

Material: Aluminium, der integrierte Flügel ist aus Kunststoff.

Kundenbewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Preis: 23,45 Euro