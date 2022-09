Die Höhle der Löwen: Flasher-Armbänder für mehr Sicherheit & 4 kostengünstige Alternativen

DHDL: Die besten Alternativen zum Flasher

Flasher aus DHDL: Die beiden smarten Safety-Armreifen für Rad- und E-Scooterfahrer sollen für mehr Sicherheit sorgen. Eine geniale aber hochpreisige Idee – mit günstigeren Alternativen.

Seit E-Scooter und Lastenfahrräder über Rad- und Fußwege flitzen, gibt es nicht selten die eine oder andere brenzlige Situation. Anhalten, Abbiegen, langsamer werden – wer hinter einem E-Scooter oder Lastenfahrrad fährt, muss mich unsichtbaren Fahrmanövern rechnen. Denn: Auf beiden Stadt-Flitzern lässt sich nur schwer anzeigen, in welche Richtung sie fahren wollen. Handzeichen wie auf einem normalen Fahrrad gestalten sich oft schwierig, denn das Lenken mit einer Hand kann bei E-Scootern und zweirädrigen Lastenfahrrädern ein gefährlicher Balanceakt für die Fahrer und Fahrerinnen sein. Der Flasher aus DHDL könnte schon bald ein gängiges Teil für eine sichere Fahrradausrüstung werden.

Der Flasher: Die „Höhle der Löwen“-Investoren sollen geflasht sein von dieser Idee

In der vierten Folge von DHDL geht Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ein Licht auf. In Form des E-Scooter Flashers. Die beiden intelligenten, leuchtenden Armbänder mit integrierter Zusatzbeleuchtung, Blink- und Bremslichtern sollen den Straßenverkehr sicherer machen. Findige Geister hinter dem Flasher sind der 30-jährige Dr. Alexander Rech und Dr. Ines Wöckl aus Graz in Österreich. Mit einem einfachen Schnappmechanismus lassen sich die Flasher schnell anlegen und sind sofort einsatzbereit. Einfache Armbewegungen lassen dabei Blinker oder rotes Rücklicht aufleuchten, während beide Hände sicher am Lenker bleiben.

Ein Umsteigen auf Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter schont nicht nur die Umwelt, sondern reduziert auch innerstädtische Staus. Doch um eine realistische Alternative zu sein, muss die Nutzung dieser Fahrzeuge sicherer werden. Genau das ist mit unserem Produkt möglich.

DHDL: Flasher Armband-Set für 189 € – die günstigeren Alternativen

Das Set Flasher-Armbänder gibt es schon jetzt online zu kaufen: für stolze 189 Euro. Die Idee sowie die Anmeldung zum Patent rechtfertigen diese Summe durchaus. Aber nicht jeder E-Scooter-Fahrer oder Lastenrad-Besitzer kann oder will so tief in die Tasche greifen.

Wer in der dunklen Jahreszeit dennoch sicher und sichtbar im Straßenverkehr unterwegs sein möchte, findet wirkungsvolle Alternativen zum Flasher mit ähnlichen Funktionen.

DHDL Flasher Alternative 1: Blinker-Set für 64,00 €

Blinker-Set bestellen

Ausgestattet mit intelligentem Fernsteuerungsgerät lassen sich die Blinker für hinten und vorne sowie die Warnleuchten ganz leicht während des Fahrens bedienen. Kabellos ohne Werkzeug an Fahrrad oder E-Scooter montierbar, bequem aufladbar über USB.

DHDL Flasher Alternative 2: Blinker-Weste für 32,99 €

Blinker-Weste bestellen

Links abbiegen, Rechts abbiegen, Standby, Vorwärts, Stopp: Diese intelligente Weste zeigt an, was Sie gerade vorhaben. Der drahtlose Sender lässt sich am Lenker des Fahrrads befestigen, die Weste selbst wiegt nur 220 Gramm und kann 10-20 Stunden lang betrieben werden. Aufladbar über USB.

DHDL Flasher Alternative 3: Blinker-Armband für 39,59 €

Blinker-Armband bestellen

Dieses Zwei-in-Eins-Armband wickelt sich mit Rollmechanismus sofort ums Handgelenk, Blink- oder Dauerlicht sorgen für bessere Sichtbarkeit auf Fahrrad oder Scooter. Ein integrierter Rückspielgel hilft zusätzlich, das Geschehen rundum im Blick zu behalten. Die mitgelieferten Batterien enthalten 100 Stunden Betriebszeit.

DHDL Flasher Alternative 4: LED-Stripes für 16,69 €

LED-Stripes bestellen

Diese coolen LED-Lichtstreifen mit mehreren Blitzmodi und Farbwechseln können zwar nicht die Richtung weisen, aber sie sind unübersehbar! Einfach am E-Scooter oder den Seiten eines Lastenfahrrads ankleben. Batteriebetrieben.

So funktioniert das Flasher-Armband aus „Die Höhle der Löwen“