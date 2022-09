Die besten Schwangerschaftskissen im Vergleich – so finden Sie das passende Modell

Mit dem richtigen Schwangerschaftskissen erleben werdende Mamas erholsame Nächte. Die Kissen lassen sich nach der Geburt auch als Liege- und Stillkissen verwenden. © 5seconds / PantherMedia

Hier finden Sie die besten Schwangerschaftskissen im Vergleich. Warum ist ein Schwangerschaftskissen nützlich? Was ist die beste Schlafposition für Schwanger? Diese und weitere Fragen klären wir hier.

Die Schwangerschaft gilt als aufregendste und schönste Zeit im Leben der werdenden Eltern – für Mamas sind es aber oft auch die anstrengendsten Monate. Körperliche Aktivitäten fallen zunehmend schwerer, hinzu kommen Müdigkeit oder Schwangerschaftsübelkeit. Umso wichtiger ist es für werdende Mütter, in der Nacht zur Ruhe zu kommen. Ein Schwangerschaftskissen stellt in der Nacht eine richtige Wohltat dar, denn es hilft beim Entspannen, indem es den Körper der Schwangeren entlastet.

Doch Schwangerschaftskissen ist nicht gleich Schwangerschaftskissen – ist gibt unterschiedliche Formen und Modelle. In diesem Artikel haben wir die besten Schwangerschaftskissen im Vergleich. Zudem verraten wir Ihnen die Vorteile der jeweiligen Kissen und gehen auf die Fragen ein, warum ein Kissen für Schwangere wichtig ist und welche Schlafposition sie einnehmen sollten.

Inhalt

Warum ein Schwangerschaftskissen?

Ein Kissen für Schwangere verbessert den Schlafkomfort, da es viele Beschwerden und Schmerzen in der Schwangerschaft lindern kann. Das Schwangerschaftskissen passt sich optimal der Körperform an und entlastet so die Wirbelsäule. Aus diesem Grund sind Schwangerschaftskissen eine Wohltat für werdende Mütter. Damit tun Mamas aber nicht nur sich etwas Gutes: Denn je entspannter sie sich fühlen, desto entspannter ist auch ihr Baby. Ein Schwangerschaftskissen kann zudem auch nach der Geburt durchaus Verwendung finden. Denn Kissen für Schwangere eignen sich auch als Stillkissen oder Seitenschläferkissen. Manche Kissen lassen sich zudem mit einem Knopf zu einem „Nest“ für den Säugling schließen.

Die beste Schlafposition für Schwangere

Viele werdende Mütter bekommen es im Laufe der Schwangerschaft irgendwann selbst spüren: Auf der Seite lässt es sich besser und bequemer schlafen als auf dem Rücken. Tatsächlich ist linke Seite die beste Schlafposition in der Schwangerschaft. Durch die Seitenlage links kann der Körper optimal arbeiten. Sodbrennen bleibt aus und das Baby ist ideal geschützt. Die rechte Seite kann dagegen vermehrt Sodbrennen auslösen. Nicht zu empfehlen: die Rückenlage. Sie kann zum Vena-Cava-Syndrom führen, das bei Schwangeren Kreislaufprobleme auslöst, weil die Gebärmutter mit dem Baby auf die untere Hohlvene drücken und die Rückfluss des Blutes zum Herzen unterbrechen kann. Und was ist mit der Schlafposition auf dem Bauch? Auch das ist erlaubt, doch zwischen der 12. und 22. Schwangerschaftswoche wird das Schlafen auf dem Bauch unangenehm.

Welche Arten von Schwangerschaftskissen gibt es? Die Vorteile des jeweiligen Modells

Für jede Art von Beschwerden und Schmerzen gibt es ein geeignetes Schwangerschaftskissen. Die Kissen für Schwangere sind so designt, dass sie bei einer ganzen Reihe von Probleme behilflich sein können. Weiter unten im Text lesen Sie, worauf Sie beim Kauf eines Schwangerschaftskissens achten sollten.

Schwangerschaftskissen in U-Form: Diese Variante ist die beliebteste Form für werdende Mütter. Dieses Kissen geht quasi einmal komplett um den Körper herum. Gerade für Schwangere, die sich in der Nacht oft bewegen, bietet die U-Form optimale Hilfe. Die U-Form stützt Bauch, Rücken, Kopf und Beine. Jedoch nimmt die U-Form relativ viel Platz im Bett ein.

Diese Variante ist die beliebteste Form für werdende Mütter. Dieses Kissen geht quasi einmal komplett um den Körper herum. Gerade für Schwangere, die sich in der Nacht oft bewegen, bietet die U-Form optimale Hilfe. Die U-Form stützt Bauch, Rücken, Kopf und Beine. Jedoch nimmt die U-Form relativ viel Platz im Bett ein. Schwangerschaftskissen in C-Form: Die C-Form ist die kleinste Variante. Diese Art von Kissen für Schwangere ist insbesondere für die Stützung des Bauchs geeignet. Die C-Variante ist etwas platzsparender als die U-Form und flexibler in der Anwendung. Denn die C-Form kann auch nach der Geburt als Stillkissen verwendet werden.

Die C-Form ist die kleinste Variante. Diese Art von Kissen für Schwangere ist insbesondere für die Stützung des Bauchs geeignet. Die C-Variante ist etwas platzsparender als die U-Form und flexibler in der Anwendung. Denn die C-Form kann auch nach der Geburt als Stillkissen verwendet werden. Schwangerschaftskissen in J-Form: Die J-Form hat ähnliche Eigenschaften wie die U-Variante. Jedoch kommt bei der J-Form hinzu, dass die Beine auch in gestreckter Form gestützt werden.

Die besten Schwangerschaftskissen im Vergleich

Aloe-Vera-Kissen SONAR für Paare und Seitenschläfer von Third of Life

Das Aloe-Vera-Kissen SONAR ist ideal für Paare und Seitenschläfer. © Third of Life

Preis 79,95 € Rabatt 10 % sparen mit Rabattcode SCHWANGER22 Maße 135 x 33 x 12 cm Material 100 % Viscoelastischer Schaum (CosyPUR® von BASF) Schlafposition Seitenschlaf oder Nackenstützkissen für Paare Kissenbezug Mit Aloe-Vera-Extrakt, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100 zertifiziert Eigenschaften Hautpflegend, entzündungshemmend, thermoregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,2 von 5

Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life

Testsieger: das ACAMAR Seitenschläferkissen von Third of Life. © Third of Life

Preis 69,95 € Rabatt 10 % sparen mit Rabattcode SCHWANGER22 Test-Note 1,4 (sehr gut) Maße 55 x 47 x 12 cm Material 65 % Polyester, 35 % Viscose Schlafposition Seiten- und Seitenkippschlaf Kissenbezug Thermoregulierender Bezug; schadstoffgeprüft Eigenschaften Funktioniert gut in Kombination mit Lagerungskissen oder Stillkissen Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Schwangerschaftskissen Queen Rose in U-Form

Schwangerschaftskissen XXL-Seitenschläferkissen QUEEN ROSE © QUEEN ROSE

Preis 45,99 € Form U-Form Maße 140 x 78 x 18 cm Material 100 % Polyesterfaserfüllung Schlafposition Seiten- und Seitenkippschlaf Kissenbezug 100 % Baumwolle (atmungsaktiv, hautfreundlich, maschinenwaschbar) Eigenschaften Auch als Stillkissen nutzbar Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Schwangerschaftskissen in C-Form mit Zubehör

Schwangerschaftskissen XXL-Seitenschläferkissen in C-Form © Totsy Baby

Preis 39,99 € Form C-Form Maße 140 x 70 x 15 cm Material Füllung aus antiallergischem Polyester Schlafposition Seitenschlaf Kissenbezug OEKO-TEX STANDARD 100 zertifizierte Baumwolle Eigenschaften Elastische Füllung, auch als Stillkissen nutzbar, waschbar Zubehör Unterlage für Nestchen, Kirschkernkissen Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Schwangerschaftskissen in J-Form von litollo

Schwangerschaftskissen in J-Form von litollo © litollo

Preis 32,95 € Form J-Form Maße 145 x 45 cm Material Polyester (hypoallergen) Schlafposition Seitenschlaf Kissenbezug Hochwertige Baumwolle Eigenschaften Ergonomisches Design, als Stillkissen nutzbar, integrierte Polsterung Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Schwangerschaftskissen in U-Form von Amilian

Schwangerschaftskissen in U-Form von Amilian © Amilian

Preis 21,99 € Form U-Form Maße 170 x 65 cm Material Hohlfaser aus 100 % Polyester Schlafposition Seiten- und Seitenkippschlaf Kissenbezug 100 % Baumwolle Eigenschaften Waschbar, als Still- und Lagerungskissen nutzbar Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Checkliste Schwangerschaftskissen: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Achten Sie auf das Material: Die meisten Bezüge sind aus Baumwolle und damit recht weich. Manche Modelle sind schadstoffgeprüft: Ihr Baby und auch Sie sollten schließlich nicht mit Schadstoffen in Berührung kommen. Die von uns vorgestellten Schwangerschaftskissen haben keine Füllung aus Baumwolle, dadurch sind die Kissen für Schwangere flexibler.

Abnehmbare Kissenbezüge, die waschmaschinengeeignet sind, sind besonders praktisch.

Kissen für Schwangere sind deutlich größer als normale Kissen. Denn die Schwangerschaftskissen sind nicht nur für den Kopf gedacht, sondern für den ganzen Körper. Achten Sie dennoch auf die richtige Größe, die Länge sollte mindestens 130 cm betragen. Je größer das Seitenschläferkissen ist, desto komfortabler. Allerdings sollte das Schwangerschaftskissen nicht zu groß sein, immerhin braucht auch der Partner oder die Partnerin noch Platz.