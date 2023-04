Morotai aus DHDL– jetzt im Sale bei SportScheck

Von: Nina Dudek

Sparen Sie auf Markenprodukte von Motorai aus DHDL © Motorai

Sportmode als Lifestyle. In „Die Höhle der Löwen“ konnte Morotai mit diesem Ansatz pitchen. Die nachhaltige Sportmode mit sozialer Verantwortung gibt es bei SportScheck gerade im Sale.

Es ist schon einige Zeit her, als Rafy Ahmed in der fünften Folge der achten Staffel der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ am 28.9.2020 mit seiner Sportmarke Morotai erfolgreich beim „Löwen“ Ralf Dümmel pitchte.

Seither hat sich viel getan bei Morotai. Die erste Kollektion des Modelabels bestand noch aus den Entwürfen aus Ahmeds Abschlussarbeit des Modestudiums. Gerade einmal etwa 50 miteinander kombinierbare Sportkleidungsstücke gab es damals, die sich wunderbar miteinander und untereinander kombinieren ließen. Heute hat sich aus der Musterkollektion die serienreife Modelinie Morotai entwickelt, die in Pakistan produziert wird.

Was unterscheidet Morotai von anderer Sportmode?

Zunächst einmal hat der Name der Marke eine besondere Bedeutung. Für die Gründer Rafy Ahmed, Waldemar Wenzel, Werner Strauch und Andreas Mair steht der Name für Mut und Entschlossenheit, Hindernisse zu überwinden und Ziele zu erreichen. Namensgeber ihrer Marke ist eine Insel in der indonesischen Provinz Maluku, die während des Zweiten Weltkriegs wichtige strategische Bedeutung hatte.

Umgesetzt in die Welt der Mode heißt das: Morotai möchte Verantwortung übernehmen. Morotai arbeitet Hand in Hand mit einer indonesischen Nähwerkstatt, die für fair bezahlte Arbeitsbedingungen sorgt und die lokale Wirtschaft unterstützt. Morotai spendet auch einen Teil seines Gewinns an lokale Wohltätigkeitsorganisationen in Indonesien.

Um so nachhaltig wie möglich und mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck zu produzieren, legt Morotai großen Wert recycelte Materialien.

Zum Motorai-Sale bei SportScheck

Motorai im Sale: Die besten Angebote bei SportScheck

Motorai Relaxed fit Hoodie © Motorai

48,99 € statt 75,00 €

Kuschelig weich aus Baumwolle mit extra breiten Bequem-Bündchen. Perfekt zum Relaxen nach dem Workout.

California Insideout Pants © Motorai

62,99 € statt 100,00 €

California Insideout Pants mit angenähten Taschen, Zugkordel am Bundund reflektierenden Logo-Details.

Cross Bra - Sport BH in Schwarz oder Grau © Motorai

24,99 € statt 60,00 €

Sport-BH und Bikini-Top in einem: aufgrund seines besonders schnell trocknenden Materials kann der Sports Bra auch als Bikini-Oberteil getragen werden.

Basic Tights - Leggings für Damen © Motorai

24,99 € statt 55,00 €

Diese Sport-Tight eignet sich mit ihrem besonders weichen Baumwollmaterial und dem High-Waisted-Schnitt perfekt für Yoga oder Pilates.