DHDL: Stargast Joey Kelly stellt My Esel vor

Von: Nina Dudek

Teilen

Christoph Fraundorfer (l.), Heinz Mayrhofer und Markenbotschafter Joey Kelly (M.) präsentieren mit „My Esel“ ein individualisierbares Holzfahrrad. © RTL / Bernd-Michael Maurer

In „Die Höhle der Löwen“ wird es 2023 ganz schön sportlich: Das Fahrrad „My Esel“ lässt sich komplett individuell konfigurieren – und ist aus Holz. Wir verraten, wo es „My Esel“ zu kaufen gibt.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In der dritten Folge der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ist ein prominenter Extremsportler zu Gast: Joey Kelly tritt als Markenbotschafter eines besonderen Drahtesels vor die Kamera. „My Esel“ ist ein komplett individuell konfigurierbares Fahrrad – aus Holz! Das Gründerduo Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer möchte mit ihrem maßgeschneiderten Produkt die Löwen restlos überzeugen.

Was macht „My Esel“ so besonders?

Christoph und Heinz erhoffen sich ein Investment von 675.000 Euro und bieten im Gegenzug 15 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Eine stattliche Summe, die gerechtfertigt sein will. Was also kann ihr hölzerner Drahtesel, was andere Fahrräder nicht können?

My Esel ist ...

... komplett aus Holz

... gebaut für individuelle Bedürfnisse

... regional hergestellt in Österreich

... robust, wetterfest und hat 5 Jahre Garantie

... als City-, Touren- oder Cross-Bike und als Rennrad erhältlich

... sogar in der E-Bike-Version vorhanden

My Esel hier kaufen

„My Esel“ Allround-E-Bike

E-Elegance ist das Komfort E-Bike von My Esel © My Esel

Mit 10 % Rabatt bestellen

Motor Hinterradnabenmotor: 250 Watt, 60 Nm Akku vollintegriert 400 Wh Rahmen Komfortrahmen, extra tiefer Einstieg Gewicht ab 19,5 kg Komfort-Ausstattung Federgabel, breiter Sattel, Allroundreifen

„My Esel“ Touren-E-Bike

My Esel E-Tour-Komfort Holz-E-Bike © My Esel

Mit 10 % Rabatt bestellen

Motor Hinterradnabenmotor: 250 Watt, 60 Nm Laufräder 42 mm Straßenbereifung samt Pannenschutz Akku vollintegriert 400 Wh Akku, 5 verstellbaren Leistungsstufen Rahmen Tiefer Einstieg Gewicht 19,5 kg

Bei DHDL soll „My Esel“ auch in der Mountainbike und Rennrad-Version punkten

Die Idee, ein Rennrad oder Gravel-Bike aus Holz zu bauen, ist tatsächlich innovativ. Von einem Holz-E-Bike ganz zu schweigen. Das Gründerduo hat also gute Karten, die Löwen mit ihren Holz-Drahteseln zu überzeugen.

Jedes Rennrad von My Esel ist eine Maßanfertigung mit Scheibenbremsen und Shimano Ultegra Schaltung, die perfekt mit seinem Fahrer harmoniert. Auch bei der Gravel-Version lassen sich Heinz und Christoph nicht lumpen: Scheibenbremsen und Shimano GRX 600 Schaltung sowie Vibrationsdämpfung und Laufruhe sind Markenzeichen der Gravels.

„My Esel“ E-Mountainike

My Esel E-Mountainbike aus Holz © My Esel

Mit 10 % Rabatt bestellen

Motor Brose Mittelmotor: 250 W und 90 Nm Drehmoment Kraft 410 % Tretkraftübertragung am Berg Akku 522 Wh, Reichweite 70 - 120 km Federgabel Rockshox mit 100 mm Federweg Schaltung Shimano, 11-Gang Gewicht 22 kg