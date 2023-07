Bester Prime Day Deal 2023: Amazon Fire TV 55 Zoll 4K-Ferneseher für 190 €

Von: Ömer Kayali

Den Amazon Fire TV 4-Serie mit 55 Zoll bekommen Sie zum Hammerpreis beim Prime Day. © Amazon (Montage)

Nicht verpassen & jetzt schon vormerken: Das ist der wohl beste Prime Day Deal 2023 0 Top-TV zum absoluten Spottpreis sichern! Ab morgen früh 7:30 Uhr verfügbar!

Beim Amazon Prime Day bekommen Sie am 12. Juli ab 7:30 Uhr den Amazon Fire TV 4-Serie mit 55 Zoll zum sensationellen Preis von nur 189,99 € statt 699,99 €. Seien Sie schnell! Der Fernseher wird wahrscheinlich schnell vergriffen sein – also am besten jetzt schon vormerken.

Der Listenpreis liegt bei 699,99 €, Sie sparen somit über 500 € auf das Gerät. Da es sich um ein absolutes Top-Angebot handelt, ist es wahrscheinlich, dass der Fernseher schon nach kurzer Zeit vergriffen sein wird. Daher gilt bei diesem Deal besonders: schnell sein, lohnt sich! Der Startschuss für das Amazon-Fire-TV-Angebot morgen um 7:30 Uhr. Hier kommen Sie zur Angebotsseite.

Prime Day Fernseher-Deal – Amazon Fire TV 4-Serie für nur 189,99 €

Amazon Fire TV 4-Serie © Amazon

Was taugt der Amazon Fire TV 4-Serie? Dieses Modell verfügt über die gängigen Smart-TV-Funktionen und aktuelle Hardware-Standards. Das Wichtigste in Kürze:

Auflösung: 4K UHD (3840 x 2160)

HDR-Technologie für besonders starke Kontraste

Dolby Audio für Surround-Sound mit entsprechenden Lautsprechern

Inklusive Alexa-Sprachfernbedienung

Wie lange läuft der Amazon Prime Day 2023? Die Aktionstage laufen dieses Jahr am 11. und 12. Juli. Wie bereits erwähnt, wird dieses Angebot aller Voraussicht nach aber schneller ausverkauft sein. Falls das nicht eintreffen sollte, haben Sie nur noch heute Zeit, den Amazon Fire TV 4-Serie zu diesem Spitzenpreis abzustauben.

