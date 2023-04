Nur noch bis Montag – Top Oster-Deals bei MediaMarkt

Von: Ömer Kayali

MediaMarkt hat an Ostern starke Rabatte auf Fernseher, Handys, Haushaltsgeräte und mehr. © MediaMarkt (Montage)

Bei MediaMarkt findet gerade ein großer Oster-Sale statt. Sie erhalten Rabatte auf viele Produkte. Die Angebote sind nur noch bis Montag gültig.

An Ostern haben Sie bei MediaMarkt eine gute Gelegenheit, starke Deals zu ergattern. Zahlreiche Produkte sind reduziert – von Unterhaltungselektronik bis hin zu großen Haushaltsgeräten. In diesem Artikel finden Sie einige Highlights in einer kompakten Übersicht. Die Osterangebote sind nur noch bis zum 10. April verfügbar. Sie haben somit noch das Oster-Wochenende Zeit, von den Rabatten zu profitieren – aber auch nur solange der Vorrat reicht. Schnell sein, lohnt sich.

Osterangebote bei MediaMarkt: Fernseher, Handys, Haushaltsgeräte und mehr

Die Produktpalette von MediaMarkt ist groß. Und bei den Osterangeboten finden Sie in fast allen Kategorien starke Deals. Sie erhalten beispielsweise Rabatte auf Handys, Fernseher, große und kleine Haushaltsgeräte und vieles mehr. Einige Artikel sind sogar über 50 Prozent reduziert. Hier sind die besten Deals:

Handys und Smartwatches:

Handys und Smartwatches bei den Osterangeboten von MediaMarkt. © MediaMarkt

Fernseher:

Fernseher im MediaMarkt Oster-Sale. © MediaMarkt

Haushaltsgeräte:

Haushaltsgeräte im MediaMarkt Oster-Sale. © MediaMarkt

Weitere Deals an Ostern bei MediaMarkt:

Weitere Osterangebote bei MediaMarkt. © MediaMarkt