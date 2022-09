Cyber Monday 2022: Alle wichtigen Infos zum Shopping-Event auf Amazon

Von: Philipp Mosthaf

Beim Cyber Monday 2022 verlassen wieder zahlreiche Pakete das Logistikzentrum von Amazon. Der Versandriese lockt mit unzähligen Deals und Spitzenpreisen. © Rolf Vennenbernd / dpa

Der Cyber Monday folgt auch 2022 auf den Black Friday. Der Tag lockt mit zahlreichen Angeboten und ist ein Highlight in der Cyber Week. Hier finden Sie alle Infos.

Circa vier Wochen vor Weihnachten beginnt die große Rabattschlacht und Schnäppchenjagd. Unzählige (Online-)Shops locken Ende November beim Black Friday 2022 und Cyber Monday mit Millionen von Deals. Auch 2022 steigt der Cyber Monday nur wenige Tage nach dem Black Friday. Der Cyber Monday gehört neben dem Black Friday zu den verkaufsstärksten Shopping-Events im Jahr. Zusammen mit dem Prime Day sind diese beiden Tage die absoluten Shopping-Highlights bei Amazon. Doch wann findet der Cyber Monday überhaupt statt? Und worauf dürfen sich Schnäppchenjäger freuen? Bei uns finden Sie die Antworten.

Was ist der Cyber Monday 2022?

Wie der Black Friday hat auch der Cyber Monday seinen Ursprung in den USA. Der Black Friday findet immer am Freitag nach Thanksgiving (Erntedankfest) statt. Drei Tage später folgt der Cyber Monday. Beide Shopping-Highlights stellen den Beginn der Cyber Week bei Amazon dar. Denn diese beginnt mit dem Cyber Monday und dauert die ganze Woche bis in den Dezember hinein. Die Events wurden ursprünglich vom Einzelhandel ins Leben gerufen, seit vielen Jahren machen aber auch die Onlineshops davon Gebrauch. Auch auf Amazon gibt es wieder unzählige Deals und Angebote.

Wann findet der Cyber Monday 2022 statt?

Der Wochentag ist immer gleich: Montag. Auch das letzte November-Wochenende grenzt den Cyber Monday immer ein. In diesem Jahr findet der Cyber Monday am 28. November statt. Drei Tage eben nach dem Black Friday, der am 25. November mit unzähligen Deals und Angeboten lockt. Amazon dehnt die Shopping-Highlights an diesen beiden Tagen gleich auf eine ganze Woche aus. Während der Cyber Week, die von 28. November bis 4. Dezember stattfindet, können Kauflustige zahlreiche Schnäppchen ergattern.

Cyber Monday 2022: Auf welche Deals kann ich mich freuen?

Über die Deals während der Cyber Week mit den beiden großen Shopping-Highlights kann aktuell nur spekuliert werden. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass die Bandbreite an Deals und Angeboten enorm ist. Schnäppchenjäger dürfen sich auf Technik-Deals wie zum Beispiel das iPhone 12 und 13 freuen, aber auch Hobbyhandwerker und Profis kommen bei Angeboten von Makita sicherlich auf ihre Kosten. Und auch Amazon-Fans kommen mit den Geräten wie Fire TV Stick, Echo Dot und Kindle voll auf ihre Kosten.

Cyber Monday 2022: Wo finde ich die besten Angebote?

Beim Black Friday und Cyber Monday 2022 hat man wieder die Qual der Wahl. Amazon und anderen Onlinehändler locken mit unzähligen Angeboten. Die Gefahr, hier den Überblick zu verlieren, ist groß. Unsere Redaktion sucht für Sie die besten Deals heraus und stellt diese für Sie zusammen. So haben Sie die besten Angebote auf einen Blick – aus allen Bereichen. Mit einem Klick auf das jeweilige Produkt gelangen Sie umgehend zu Amazon und müssen den Artikel nur noch Ihrem Warenkorb hinzufügen. Sparen war noch nie so einfach.

Kann ich beim Cyber Monday 2022 sparen?

Kann ich beim Cyber Monday 2022 sparen? Zu dieser Frage gibt es von uns ein klares Ja! Bei Rabatten von bis zu 60 Prozent ist die Ersparnis besonders groß. Dennoch ist Amazon bekannt dafür, dass die Preise für ein Produkt schnell fallen oder sogar wieder steigen können. Unser Tipp: Setzen Sie ein gewünschtes Produkt schon jetzt auf Ihre Wunschliste bei Amazon. So können Sie den Artikel genau beobachten und dann zuschlagen, wenn der Preis am niedrigsten ist.

Cyber Monday 2022: Wie sinnvoll ist eine Prime-Mitgliedschaft?

Amazon-KundInnen, die kein Prime-Mitglied sind, schauen beim Prime Day oftmals in die Röhre. Die Angebote beim Cyber Monday sind – wie in der ganzen Cyber Week – auch für Nicht-Mitglieder jederzeit zugänglich. Dennoch genießen Prime-Mitglieder die gewohnten Vorteile: Zum einen können Sie auch Blitzdeals 30 Minuten früher zugreifen. Zudem fallen auf unzählige Prime-Produkte keine Versandkosten an und die Artikel werden oft noch am selben Tag verschickt. Mit einem Probe-Abo können Sie die Prime-Mitgliedschaft 30 Tage kostenlos testen, danach kostet diese 7,99 Euro pro Monat oder 69,90 Euro im Jahr.

