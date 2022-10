Corona-Schnelltest auf Amazon: Boson Antigentest jetzt bestellen

Von: Philipp Mosthaf

Schnelltests können vor Verwandtenbesuchen zusätzliche Sicherheit geben. © Zacharie Scheurer

Neben vielen Supermärkten hat nun auch Amazon einen Corona-Schnelltest im Angebot. Wir stellen Ihnen den Boson Antigen-Schnelltest vor. Beeilen Sie sich!

Seit einigen Tagen sind Corona-Schnelltests in verschiedenen Supermärkten und Discountern erhältlich. Nun hat auch Amazon einen Corona-Schnelltest im Angebot: den Boson Antigen-Schnelltest. Der Test ist für Laien zur Selbstanwendung geeignet und hat eine Sonderzulassung nach §11 Absatz 1 im Medizinproduktegesetz (befristet zugelassen bis 24.05.2021). So können Sie ab sofort den Corona-Schnelltest nach Hause liefern lassen und können das Gedränge und Anstehen in den Supermärkten vermeiden. Amazon verkauft nur vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüfte Schnelltests. Wichtig: Seien Sie schnell, der Boson Schnelltest ist bei Amazon sehr gefragt!

Boson Corona-Schnelltest bei Amazon: Das Wichtigste auf einen Blick

Corona-Schnelltest bei Amazon: Boson Antigentest, 1 Stück

BOSON Corona-Schnelltest. © Amazon Produktbild

Boson Corona-Schnelltest

Antigentest auf SARS-CoV-2 für Laien zur Eigenanwendung

für Laien zur Eigenanwendung Sonderzulassung nach §11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz (MPG)

nach §11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz (MPG) Geprüfte Qualität durch das Paul-Ehrlich-Institut und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

durch das Paul-Ehrlich-Institut und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Einfache Anwendung: Abstrich durch die Nase

Falls Sie Alternativen zu Amazon suchen, finden sich Corona-Schnelltests auch bei anderen Anbietern. Im Folgenden stellen wir einige davon vor.

Corona-Schnelltest-Alternative: Nasenabstrich-Selbsttest von Hotgen

Coronavirus Laien-Schnelltests sollen das schnelle Testen zu Hause ermöglichen. © Michael Weber/Imago

Nasenabstrich-Selbsttest von Hotgen

Nasenabstrich-Selbsttest für Laien – (ca. 1,5 cm tief in beide Nasenlöcher)

– (ca. 1,5 cm tief in beide Nasenlöcher) Offiziell zugelassen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Offizielle CE-Kennzeichnung und TÜV zertifiziert

Schnelle und zuverlässige Testergebnisse nach 15 Minuten

18 Monate lang haltbar

Wie funktioniert ein Corona-Schnelltest?

Bei einem Corona-Schnelltest zur Selbstanwendung wird das Stäbchen in den Rachen-, Mund- oder Nasenraum eingeführt. Somit erhalten Sie einen Abstrich oder eine Speichelprobe. Diese Probe wird dann auf einem Teststreifen oder in einer Testkassette untergebracht. Eine Verfärbung zeigt an, ob die Proteine des Coronavirus enthalten sind. Das Testergebnis ist innerhalb von wenigen Minuten verfügbar. Beachten Sie unbedingt auch die Verpackungshinweise des Herstellers. Beim Antigen-Schnelltest von Boson auf SARS-CoV-2 wird der Abstrich durch den Nasenraum gemacht.

Wie zuverlässig und genau sind Corona-Schnelltests?

Corona-Schnelltests liefern einen ersten Anhaltspunkt zu einer möglichen Infektion mit Covid-19. Ein Selbsttest ist jedoch immer nur so gut, wie seine Durchführung. Beachten Sie daher ganz genau die Anweisungen des Herstellers. Selbst bei einer korrekten Durchführung ist eine hundertprozentige Zuverlässigkeit nicht gesichert. Im Falle eines positiven Schnelltests lassen Sie das Ergebnis mit einem PCR-Test bestätigen. Sollten Sie ein positives Ergebnis erhalten, begeben Sie sich umgehend in Quarantäne und befolgen Sie die Anweisungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI).