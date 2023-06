Was ist der Christopher Street Day und wie kann man mitmachen?

Von: Melanie Staudacher

Es ist Zeit, auf die Straße zu gehen! Beim Christopher Street Day setzen sich weltweit Menschen für mehr Gleichberechtigung ein. Darum geht‘s und so können Sie mitmachen.

Bunt bemalte Menschen, Regenbogenfahnen, laute Musik. Vielleicht haben Sie in Ihrer Stadt bereits eine Parade zum Christopher Street Day (CSD) beobachtet. Oder sogar eine Demonstration, bei der sich die Teilnehmenden für die Rechte von Queer-Menschen einsetzen. Doch was ist der Christopher Street Day eigentlich? Und wie bereiten Sie sich am besten auf eine Parade oder Demo zum Mitmachen vor?

Der CSD ist eine jährliche Veranstaltung, deren ursprüngliches Datum der 28. Juni war. Mittlerweile werden in Deutschland und auf der ganzen Welt, Paraden und Demonstrationen regelmäßig über das Jahr hinweg veranstaltet. Das Ziel des CSD ist es, die Rechte und Sichtbarkeit von LGBTQ+-Personen zu fördern und die Fortschritte in der Bewegung zu feiern. Der CSD ist auch als Pride-Parade oder LGBTQ+-Parade bekannt.

Während des CSD finden oft Straßenumzüge, Kundgebungen, Demonstrationen, Konzerte, kulturelle Veranstaltungen und Informationsveranstaltungen statt. Die Events wollen eine positive Botschaft der Akzeptanz, Toleranz und Gleichberechtigung vermitteln und auf die anhaltende Diskriminierung und Herausforderungen hinzuweisen, mit denen LGBTQ+-Personen konfrontiert sind.

Woher hat der CSD seinen Namen?

Der Name „Christopher Street Day“ geht zurück auf den Stonewall-Aufstand, der am 28. Juni 1969 in der Christopher Street in New York stattfand. Damals führte die Polizei Razzien in einer Bar namens „Stonewall Inn“ durch, die hauptsächlich von LGBTQ+-Personen besucht wurde. Die Polizisten verhafteten Menschen wegen „unsittlichem Verhalten“ oder „Cross-Dressing“, was zu dieser Zeit illegal war.

Dieses Ereignis führte zu einer Welle des Protests und des Widerstands von LGBTQ+-Personen gegen Diskriminierung und Unterdrückung. Der 28. Juni 1969 gilt seither als einer der Wendepunkte in der Geschichte der LGBTQ+-Bewegung und wurden zum Ausgangspunkt für den Kampf um Gleichberechtigung und Akzeptanz.