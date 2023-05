Champions League heute: Real Madrid - Manchester City kostenlos live sehen

Von: Sven Galitzki

Wer heute die Champions League Halbfinal-Partie zwischen Real Madrid und Manchester City live sehen will, kann das unter Umständen gratis – und komplett legal.

Hamburg – Bei der UEFA Champions League steht das Halbfinale vor der Tür, nur vier Teams sind noch im Rennen um die Krone des europäischen Fußballs. Und heute Abend erwartet die Fans mit der ersten Halbfinal-Partie gleich mal ein echter Kracher. Es spielen Titelverteidiger Real Madrid gegen das bärenstarke Manchester City – beides absolute Top-Favoriten auf den Titel der Königsklasse. Das Spannende dabei: wer das Match live sehen möchte, kann das unter Umständen komplett gratis. Wir verraten, wie.

Champions League live: „Real Madrid - Manchester City“ kostenlos sehen – Mit Prime Probe-Monat

Wo genau kann man heute „Real Madrid - Manchester City“ live sehen? In Deutschland wird diese Champions-League-Begegnung exklusiv vom Streaming-Dienst Amazon Prime live übertragen. Man benötigt also zwingend ein Prime-Abo (explizit in Deutschland, wenn man in Deutschland zuschaut).

Wann geht‘s los? Anstoß bei „Real Madrid - Manchester City“ ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit, Amazon Prime beginnt aber bereits um 20:00 Uhr mit den Vorberichten.

So kann man „Real Madrid - Manchester City“ kostenlos sehen: Das Spannende für Fußball-Fans: Amazon Prime kann man 30 Tage lang kostenlos testen, sofern man diese Möglichkeit nicht bereits ausgeschöpft hat. Das Prime-Abonnement lässt sich dabei jederzeit problemlos kündigen, sodass nach dem kostenlosen Test-Zeitraum keine Kosten anfallen, sollte man diesen Service nicht länger nutzen wollen.

In der Champions League treten die besten europäischen Teams gegeneinander an. © tampatra@hotmail.com / PantherMedia

Warum Amazon Prime? Mitglieder von Amazon Prime können nicht nur ausgewählte Matches der Champions League sehen. Zusätzlich profitieren Abonnenten unter anderem vom kostenlosen Premiumversand von Millionen von Artikeln innerhalb Deutschlands und Österreichs. Zudem bietet der Versand-Gigant seinen Prime-Kunden eine gratis „Same Day“-Lieferung in ausgewählten Metropolregionen und vieles mehr.

Champions-League-Spiele live sehen – Die Alternative zu Amazon Prime

Das ist die Alternative zu Amazon Prime: Die Übertragung der Champions League ist in der Saison 2022/23 wieder gestückelt. Amazon Prime überträgt dabei 16 ausgewählte Partien – von insgesamt 137 Spielen. 121 Matches werden bei Sport-Streaming-Dienst DAZN gezeigt. Lediglich das Finale wird im Free-TV (ZDF) zu sehen sein.

Will man also möglichst viele Matches live verfolgen, so führt leider kein Weg an DAZN vorbei. So wird hier beispielsweise die zweite Halbfinal-Partie „AC Mailand - FC Internazionale Milano“ am 10. Mai gezeigt. Doch diese Möglichkeit ist kostenpflichtig.

Das kostet DAZN: Der rein auf Sport fokussierte Streaming-Dienst DAZN bietet mittlerweile leider keinen kostenlosen Probemonat mehr, sondern die drei folgenden Abo-Modelle:

DAZN Unlimited für 29,99 € pro Monat

DAZN Standard für 24,99 € pro Monat

DAZN World für 9,99 € pro Monat

Will man die Champions League schauen, so muss man sich für das Unlimited oder für das Standard-Modell entscheiden. Das Monats-Abo ist dabei monatlich kündbar, das Jahres-Abo ist zwölf Monate gültig. Die jeweiligen Inhalte und Vorteile finden Sie hier in der Übersicht:

DAZN: Die drei Abo-Modelle in der Übersicht © DAZN

Hier kann man DAZN abonnieren: Sollten Sie sich für ein DAZN-Abonnement interessieren, so finden Sie hier die Übersichtsseite, auf der man eine Mitgliedschaft auswählen und abschließen kann: DAZN-Abonnement abschließen – Alle 3 Modelle in der Übersicht*