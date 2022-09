Schönheits-Innovation: So bekämpfen Sie ganz einfach im Schlaf Cellulite

Die ALHENA Schlafleggings von Third of Life reduziert Cellulite und Hautunregelmäßigkeiten. © Third of Life

Der Sommer kommt und Sie suchen ein wirklich wirksames Mittel gegen Cellulite? Was Anti-Cellulite-Leggings bringen, erfahren Sie hier. Zudem haben wir ein unschlagbares Angebot für Sie!

Produkte und Hausmittel gegen Cellulite gibt es viele: von Cremes über Ernährungs- und Sporttipps bis hin zu Massagen. Betroffen sind vor allem Frauen, teilweise auch schon im jungen Alter, je nach Veranlagung. Mit zunehmendem Alter wird das Bindegewebe schwächer und somit sieht man die Hautveränderungen in den sogenannten „Problemzonen“. Doch was hilft wirklich gegen die Dellen an der Hautoberfläche, die vor allem an Oberschenkeln und Gesäß entstehen? So viel kann man sagen: Wegcremen lässt sich „Orangenhaut“ nicht. Ein Test der Stiftung Warentest nahm zehn verschiedene Produkte gegen Cellulite, – von Cremes und Gels bis Massageroller – unter die Lupe und zeigte: kein einziges davon hatte einen sichtbaren Einfluss auf die Cellulite.

Reduzierung von Cellulite und Hautunregelmäßigkeiten: mit der ALHENA Anti-Cellulite-Schlafleggings

Die Experten von Third of Life, die funktionale und ergonomische Schlaf-Produkte entwickeln, verfolgen einen anderen Ansatz: Cellulite bekämpfen im Schlaf. Die ALHENA Schlafleggings reduziert Cellulite und Hautunregelmäßigkeiten, da sie die Thermoregulation verbessert und aktiv die Haut pflegt. Außerdem sorgt sie für ein ideales Feuchtigkeitsmanagement. Und nicht nur das: Die Schlafleggins bietet einen extrem hohen Tragekomfort: das besonders hautpflegende Emana®-Garn ist dreimal weicher als Baumwolle und fühlt sich wunderbar geschmeidig auf der Haut an. Sie werden nachts gar nichts anderes mehr tragen wollen.

Mit dem Rabattcode „BEINE2022“ sparen Sie jetzt 10%

Schlafleggings ALHENA von Third of Life ansehen

Jetzt bestellen und sparen! ✔️ Schnell sein lohnt sich: Der Rabattcode ist nur bis zum 15.08.2022 gültig! ✔️ nicht mit anderen Rabattcodes kombinierbar ✔️ kostenloser Versand & Retoure innerhalb Deutschlands

Sleepwear gegen Cellulite: ALHENA-Schlafleggings für Damen

Material: ✔️67 % EMANA PA, 30 % MicroModal, 2 % Elastan, 1% Polypropylen Farbe: ✔️ schwarz Produktvarianten: ✔️ in lang oder als 3/4 Caprihose Geeignet für: ✔️ Frauen Funktionen: ✔️ Reduzierung von Cellulite & Hautunregelmäßigkeiten ✔️ perfektes Feuchtigkeitsmanagement ✔️ Verbesserung der Thermoregulation ✔️ Verminderung von Hautiritationen ✔️ extrem hoher Tragekomfort Größen: ✔️ XS-XL Preis: ✔️ Normalpreis: 39,95€ ✔️ mit Rabattcode „BEINE2022“ sparen Sie 10%

Schlafleggins reduziert Cellulite: So funktioniert‘s Die Beauty Sleep-Leggings ALHENA verbessert durch bioaktive Mineralien die Blutmikrozirkulation der Haut. Die Folge: Ihre Haut wird gestrafft und geglättet. Das patentierte Emana®-Garn ist besonders hautpflegend, die Naturfaser MicroModal® ist dreimal so weich wie Baumwolle. Die Kollagensynthese der Haut wird angeregt und die

Thermoregulation der Haut wird verbessert. Diese hochwertige Kombination trägt zu einer erheblichen Verbesserung des Hautbildes bei.

Die Leggings ist wie beschrieben und sitzt sehr gut. Das Material ist sehr angenehm auf der Haut und macht die Haut deutlich weicher, auch nach mehrmaligem Waschen. Meine Standardgröße (S bei 36/38) passt gut, die Leggings schneidet überhaupt nicht ein.

Die ALHENA-Anti-Cellulite-Schlafleggings gibt es in 2 Produktvarianten

Die ALHENA-Schlafleggings ist so bequem und luftig, dass Sie sie problemlos auch beim Schlafen im Sommer tragen können. Wenn Sie von Haus aus lieber mit kürzeren Hosen schlafen, können wir Ihnen die Caprihose ans Herz legen. Beide Varianten pflegen die Haut und reduzieren Cellulite, sodass sie perfekt auf den Sommer vorbereitet sind!

Über Third of Life Third of Life besteht aus Produktexperten mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung funktioneller Schlafprodukte, um dieses besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Das Schlafen. Denn die Erholung im Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit und die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life kümmert sich um all Ihre Schlafbedürfnisse mit persönlicher Beratung, unübertroffenem Fachwissen und einem umfassenden Angebot an innovativen und funktionellen Produkten. Aus diesem Grund wurde Third of Life zum zweiten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Third of Life strebt zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Aspekten ihres unternehmerischen Wirkens verantwortungsvoll zu handeln.

Third of Life hat 2020 und 2021 den Innovationspreis Ergonomie erhalten. © Innovationspreis Ergonomie