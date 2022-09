Catrub aus DHDL kurz vorgestellt im Video

Catrub: das Multifunktions-Katzenmöbel aus DHDL & 4 stylishe Alternativen

Von: Nina Dudek

Das wird Mieze Augen machen: 4 geniale Design-Alternativen zu Catrub aus „Die Höhle der Löwen“ © Diego Cervo/PantherMedia

Bei „Die Höhle der Löwen“ soll Catrub als neuester Trend bei Katzenbesitzern punkten: individuell anpassbar, multifunktional und stylish. Einige Design-Alternativen punkten aber ebenso.

Zugegeben, ein klassischer Katzenkratzbaum in der Ecke des Wohnzimmers ist nicht unbedingt Blickfang Nummer eins. Katzen lieben diese „Möbelstücke“ zwar, doch das muss doch auch schöner und sinnvoller gehen. Das zumindest dachte sich das Vater-Sohn-Gespann Patrick (33) und Karl-Josef (66) Weifels, als sie die Idee zu Catrub hatten. Ihr Multifunktions-Katzen-Möbel sieht nicht nur trendig aus, es vereint platzsparend Kratzbaum, Spielzeug und Futterstelle in einem Produkt. In der VOX Sendung „Die Höhle der Löwen“ möchten sie nun Investoren für ihre Innovation gewinnen.

Catrub ist das erste modulare, multifunktionale Katzenmöbel, das alle wichtigen Bedürfnisse wie Spielen, Schlafen, Kratzen oder Krallenschärfen in einem Produkt platzsparend vereint – und das im Einklang mit einem modernen Design.

Catrub soll in „Die Höhle der Löwen“ mit Innovation punkten

Die Idee, die Patrick und Karl-Josef Weifels in ihrem Modell „Catrub ONE“ vereinen: immer wieder neuen Spaß für Stubentiger, und immer wieder Freude bei Herrchen und Frauchen über einen Katzenbaum, der eben gar nicht danach aussieht. Im Gegensatz zu klassischen Katzen-Kratzbäumen besteht Catrub aus einzelnen Elementen, die sich individuell nach dem Baukastensystem zusammenbauen lassen. Die einzelnen Module können dabei nach Belieben kombiniert werden.

Um die Produktion von „Catrub ONE“ weiter auszubauen und ihr Unternehmen auf dem Markt zu etablieren, benötigen Vater und Sohn ein Investment von 100.000 Euro. Im Gegenzug erhält der Löwe oder die Löwin, die sich für Catrub gewinnen lässt, 15 Prozent der Unternehmensanteile.

Catrub aus DHDL kurz vorgestellt im Video

Gibt es Alternativen zu Catrub aus „Die Höhle der Löwen“?

Ganz löwenmäßig ist Catrub von Patrick und Karl-Josef Weifels wirklich einzigartig, da es sich immer wieder anders und individuell umbauen lässt.

Doch es gibt Katzenmöbel, die durchaus ebenfalls mit formschönem Design und mehreren Funktionen punkten.

Die Favoriten der Redaktion stellen wir Ihnen hier vor.

Catrub Alternative 1: Katzen-(Raum)Kapsel

Kultobjekt: Das NICEME Kapsel Katzenhaus © Amazon

Ab 89,99 € bei Amazon

In Sachen Design kann es dieses futuristische Katzenbett durchaus mit Catrub aufnehmen. In der Acrylglas-Kugel können sich Katzen gemütlich zusammenkringeln und machen dieses futuristische Objekt mit zwei Kratzrollen zum echten Hingucker in der Wohnung.

🐱 3 Funktionen: Katzenbett, Kratzbaum & Deko-Objekt

Catrub Alternative 2: Vintage-Schrank mit Mehrwert

Im Katzenschrank verschwinden Katzenhaus & Katzenklo ganz unauffällig. © Amazon

Ab 82,99 € bei Amazon

Dieses dekorative Schränkchen ist erst auf den dritten Blick als Katzenmöbel erkennbar. Unter dem rustikalen Holz-Finish verschwinden Katzenklo und Kuschelecke ganz unauffällig. Die Tischplatte ist bis zu 50 kg belastbar und bietet ausreichend Platz für Katzenbedarf und Dekoration.

🐱 3 Funktionen: Katzenhaus, Katzenklo & Couch- oder Beistelltisch

Catrub Alternative 3: Designprämierter Armadillo-Ball

Halbkreis, Ball, Muschelform oder wieder anders – der Armadillo © Amazon

Ab 59 € bei Amazon

Schluss mit blastikbuntem Katzenspielzeug und abgenutzten Katzenbetten! Dieses hochwertige Multifunktionstool aus handgenähtem Leder und Wollfilz lässt sich ganz nach Lust und Laune immer wieder neu gestalten.

🐱 3 Funktionen: Tunnelversteck, Spielzeug & Kuschelkörbchen

Catrub Alternative 4: Pfotenolymp Hängematte

Hängematte für Katzen bis 10 kg inklusive Wandmontage © Amazon

Ab 39,99 € bei Amazon

Der abnehmbare Bezug macht die Hängematte zu einem flauschigen Schlafplatz, die langlebige Sisal-Kratzfläche bietet ultimativen Kratzspaß!

🐱 3 Funktionen: Kratzen, Schlafen und einfach nur Spaß haben

