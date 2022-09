Braun Rasierer zum Spitzenpreis – „gut“ getesteter Series 7 jetzt 50 € günstiger

Von: Philipp Mosthaf

Braun Series 7 Rasierer © Braun

Den Braun Rasierer Series 7 gibt es aktuell bei Amazon zum Spitzenpreis. Sichern Sie sich das Gerät mit Präzisionstrimmer.

Herren aufgepasst! Mit dem Braun Rasierer Series 7 sorgt „er“ für eine gründliche und geschmeidige Rasur. Der Elektrorasierer wurde von der Stiftung Warentest geprüft und erhielt die gute Note 1,9. Damit landet der Braun Rasierer Series 7 auf Platz sechs im Test, die vorne liegenden Modelle sind allerdings zum Teil wesentlich teurer.

Und Platz sechs kann sich wirklich sehen lassen! Qualität hat meistens ihren Preis – umso besser, wenn es das Top-Modell aktuell bei Amazon günstiger gibt. Sie sparen momentan 50 Euro und bezahlen so nur 229 Euro statt 279,99 Euro . Erfahren Sie hier, was der Braun Rasierer alles kann.

Braun Rasierer – so gut ist der Series 7

✔️ 360°-Anpassung für eine gründliche Rasur – selbst an schwer erreichbaren Stellen

✔️ Made in Germany

✔️ AutoSense-Technologie passt die Leistung an die Bartdichte an

✔️ Lithium-Ionen-Akku hält bis zu 3 Wochen, innerhalb von 5 Minuten per Schnellladung aufladbar für eine komplette Rasur

✔️ Auch unter der Dusche verwendbar, 100 % wasserdicht.

✔️ Mit Präzisionstrimmeraufsatz für das Trimmen von Bärten und Koteletten

✔️ Kompatibel mit dem EasyClick-System, so verfügt der Rasierer über zusätzliche Funktionen

✔️ Leichte Handhabung dank des gummierten Handgriffs

✔️ LED-Display für alle nötigen Informationen zum Lade- und Batteriezustand

Braun Rasierer: Was ist das EasyClick-System? Die Braun Elektrorasierer der Series 5, 6 und 7 sind mit dem EasyClick-System ausgestattet. Alle Modelle können so leicht und schnell umgerüstet werden, zum Beispiel, um den Bart zu trimmen oder auch, um Haare am Körper zu entfernen. Braun bietet für das innovative System mehrere Aufsätze an. So ist der Braun Rasierer Series 7 mehr als nur ein Elektrorasierer.

Elektrorasierer-Test der Stiftung Warentest: Die Modelle im Test

