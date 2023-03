Jetzt Energiekosten sparen: Smarte Temperatur-Regelung von Bosch & AVM im Sale

Von: Sven Galitzki

Teilen

Energiekosten zu hoch? Verschiedene Sets für smarte Temperatur-Regelung bei Heizkörpern von Top-Marken wie Bosch, AVM oder tado gibts gerade im Angebot.

Hamburg – Die gestiegenen Energiekosten machen weitrhin zahlreichen deutschen Haushalten zu schaffen und so manch einer schaut sich deshalb aktiv nach Lösungen um, um die Kosten möglichst weit zu senken und unter Kontrolle zu halten. Eine gute Möglichkeit ist dabei die smarte Temperatur-Regelung für Heizkörper. Zahlreiche Hersteller bieten hier allerlei Zubehör, aber auch ganze Sets, mit denen man bedarfsgenau und energieeffizient heizen kann. Und viele davon sind aktuell beim bekannten Elektronik-Händler Cyberport reduziert.

Smart Home Lösungen zum Heizen im Sale bei Cyberport – Die besten Deals

Was genau bietet der Cyberport-Sale? Bei Cyberport gibt es aktuell teils kräftigen Preisnachlass auf smarte Heizkörper-Regler, Thermostate, Sensoren oder Controller führender Marken wie Bosch, tado oder AVM FRITZ! Die Geräte sind sowohl einzeln als auch in Sets verschiedener Größen verfügbar und sollen dabei helfen, automatisch, präzise und raumgenau die Temperatur im Haus oder in der Wohnung zu steuern – ob nun per App oder direkt am Gerät. Damit lassen sich beispielsweise laut AVM FRITZ! die Heizkosten um bis zu 30 % senken.

Die Angebots-Highlights:

Nichts für Sie dabei? Hier finden Sie alle aktuellen Angebote und Rabatt-Aktionen rund um „smartes Heizen“ bei Cyberport* in der Übersicht.

Die smarte Temperatur-Regelung für Heizkörper von Bosch © Bosch (Montage)

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Das variiert je nach Marke und Angebot. Einige laufen in Kürze aus, einige sind bereits komplett vergriffen, bei anderen gibt es keine genauen Angaben. Wenn Sie jedoch Interesse haben, sollten Sie nicht zu lange zögern, da viele Angebote bei Cyberport erfahrungsgemäß recht schnell ausverkauft sein können.

Kann man zusätzlich sparen? Wenn Sie über Rabatt-Codes von Cyberport aus früheren Käufen verfügen, können Sie diese beim Check-Out einlösen. Ansonsten kann man aktuell über die Aktion hinaus leider nicht zusätzlich sparen.

* Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.