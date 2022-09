BOSCH: 3 Marken-Akkuschrauber im Angebot

Von: Nina Dudek

Teilen

Arbeiten wie die Profis mit kabellosen Akkugeräten von Bosch. © Antonio Gravante/PantherMedia

BOSCH Akku-Geräte punkten doppelt: Ohne lästiges Kabel sind sie überall einsetzbar und liefern dieselbe Power wie strombetriebene Geräte. Drei beliebte Akkuschrauber gibt es jetzt im Angebot.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Viele Heimwerker kennen diesen Punkt nur allzu gut: Irgendwann nerven lange Kabel einfach nur noch, man erreicht ihretwegen wichtige Stellen nicht und das Gerät ist sowieso bereits in die Jahre gekommen. Vielleicht ist es sogar ein „No-Name Produkt“, mit dem Sie noch nie so wirklich zufrieden waren, das immer irgendwie nur ein Kompromiss war.

In diesem Fall lohnt sich jetzt ein Blick in den eBay Marken-Shop, denn dort gibt es Markenwerkzeuge von Bosch mit Akkubetrieb zum absoluten Schnäppchenpreis und weitere bewährte Boschwerkzeuge zu günstigsten Preisen.

Die Gelegenheit, lästigem Kabelsalat und mittelmäßiger Leistung endlich und endgültig den Kampf anzusagen!

Bosch Markengeräte mit Garantie im eBay-Shop

✔️ Neue, unbenutzte und unbeschädigte Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung ✔️ Bosch Professional autorisierte Verkäufer ✔️ eBay-Garantie: vertrauenswürdige Verkäufer, schneller Versand, einfache Rückgabe ✔️ Gratis 3-Tage-Lieferung mit Sendungsverfolgung ✔️ eBay-Käuferschutz: Sie erhalten den bestellten Artikel oder bekommen Ihr Geld zurück

Bosch Akku-Bohrschrauber GSV 12V: Ersparnis 159,39 € – der Spezialist mit 4 Aufsätzen

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC für 286,68 € statt 446,07 € © Bosch Professional

Vielseitiger Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor, FlexiClick-System für einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen. Eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz (32 mm) und Stahl (10 mm). Extrem kompakt, bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität.

Zum Angebot bei eBay

Preis mit 35 % Rabatt 286,68 € (UVP 446,07 €) Marke/Modell Bosch Professional GSR 12V-35 FC Spannung 12 V Bohrfuttertyp Schnellspannfutter Akkukapazität 3 Ah 4 Aufsätze Bohrfutteraufsatz, Bithalteraufsatz, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz Drehmoment (weich/hart/max.) 20/35/- Nm Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 460 / 0 – 1.750 min-1

Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSR 18V: Ersparnis 171,46 € – stark am Trockenbau

Bosch Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE für 405,69 € statt 577,15 € © Bosch Professional

Leistungsstarker und kompakter 18-Volt-Antriebsstrang für bis zu 3.400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah) selbst in beengten Arbeitsbereichen. Bürstenlose Bosch Motortechnologie mit Motorbremse und Electronic Motor Protection für lange Lebensdauer.

Zum Angebot bei eBay

Preis mit 29 % Rabatt 405,69 € (UVP 577,15 €) Marke/Modell Bosch Professional GSR 18 V-EC TE Spannung 18 V Werkzeugaufnahme 1/4'' Sechskant Uni Akkukapazität 4 Ah Drehmoment, max. (hart/weich) 25 / 5 Nm Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 4.200 min-1

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15: Ersparnis 69,47 € – Einsteigermodell mit Zubehör

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 für 162,94 € statt 232,41 € © Bosch Professional

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe, kompaktes Design für optimales Handling und Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Mit 39 Teilen Zubehör.

Zum Angebot bei eBay

Preis mit 29 % Rabatt 162,94 € (UVP 232,41 €) Marke/Modell Bosch Professional GSR 12V-15 Spannung 12 V Zubehör 25-teiliges Schrauberbitset, 7-teiliges Holzbohrset,7-teiliges Metallbohrset Akkukapazität 4 Ah Drehmoment (weich/hart/max.) 15/30/- Nm Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1