Für Handwerker: Bosch Professional Akkuschrauber GSB 18V-55 im Angebot – 36 % gespart

Von: Philipp Mosthaf

Der Bosch Professional Akkuschrauber GSB 18V-55 ist robust, kompakt und sehr leistungsstark. © Bosch Professional

Der Bosch Professional Akkuschrauber zählt zu den Spitzenmodellen auf dem Markt. Aktuell erhalten Sie das Modell GSB 18V-55 schon für rund 200 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kompakt, leistungsstark und hocheffizient – der Bosch Professional Akkuschrauber GSB 18V-55 bringt alles mit, was ein Spitzengerät braucht und ist daher auch in sämtlichen Kategorien stark ab. Kunden sind mit dem Akkuschrauber hochzufrieden. Auch von der Stiftung Warentest wurde er im Akkuschrauber-Test mit „gut“ bewertet. Das Modell ist robust, verspricht eine lange Lebensdauer und ist mit leistungsstarken ProCore-Systemakkus ausgestattet, die mit allen Bosch Professional Werkzeugen der gleichen Spannungsklasse kompatibel sind. Qualität hat auch ihren Preis, doch bei eBay gibt es den Bosch Professional Akkuschrauber GSB 18V-55 in brandneuem Zustand inklusive zwei Akkus um 36 Prozent reduziert. Sie bezahlen nur 199,95 Euro statt der UVP von 314 Euro.

Bosch Professional Akkuschrauber GSR 18V-55: die technischen Daten

Max. Drehmoment 55/28 Nm Leerlaufdrehzahl 0-450 / 1.750 min-1 Max. Bohr-Ø 13 mm (Stahl) / 35 mm (Holz) Bürstenloser Motor ✔️ LED-Arbeitslicht ✔️ Spannungsklasse 18 Volt Gewicht mit Akku 1,6 kg Mitgeliefertes Zubehör 2 Akkus, Ladegerät, L-BOXX

Die Besonderheiten des Bosch Professional Akkuschraubers GSR 18V-55

Der akkusparende, bürstenlose Motor sorgt für eine lange Akkulaufzeit der ohnehin leistungsstarken 4,0-Ah-Akkus. Damit ist effizientes Arbeiten in Holz und Stahl möglich. Sollte der GSR 18V-55 mal an seine Grenzen kommen, greift die Electronic Motor Protetion ein. Der Motor wird bei Überlastung, Überhitzung oder Blockierung automatisch abgeschaltet.

Dank des robusten 13-mm Röhm Metallbohrfutters ist der Bosch Akkuschrauber vielseitig einsetzbar. Bohren in Holz und Stahl sind problemlos möglich. Dafür sorgt die große Leistung von 55 Nm sowie die Leerlaufzahl von 1.750 min-1. Das Gerät ist zudem sehr kompakt und wiegt inklusive Akku nur 1,6 Kilogramm. Damit sind auch Arbeiten über Kopf möglich. Das Spitzenmodell ist mit einem LED-Arbeitslicht ausgestattet, so können Sie auch an dunklen Ecken und Stellen optimal sehen.

