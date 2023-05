Bosch Gartengeräte im Angebot: bis zu 52 % Rabatt bei Amazon

Von: Philipp Mosthaf

Bosch Gartengeräte gibt es bei Amazon nun stark reduziert. © Bosch

Bosch Gartengeräte gibt es ab sofort auf Amazon mit zu 52 % Rabatt. Achtung: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Auf Amazon können Sie jetzt bei Bosch Gartengeräten richtig sparen! Von Bosch gibt es einige unschlagbare Angebote und das auch noch mit Gratis-Versand und kostenfreier Retoure.

Das sind die besten Angebote auf einen Blick

31 % Rabatt – Bosch Häcksler AXT Rapid 2200

Bosch Häcksler AXT Rapid 2200 © Amazon Produktbild

224,99 € statt 329,99 €

Leistung 2.200 Watt Materialdurchsatz 90 kg/h Schneidekapazität (durchschnittlich) 40 mm Schneidemesser Messer aus extra gehärtetem Stahl Gewicht 12 kg

29 % Rabatt – Bosch 2-in-1- Gartenschere für Gras und Sträucher + Akku

Bosch Akku Grasschere AdvancedShear mit Zubehör © Bosch

172,27 € statt 244,98 €

Akku 2,0-Ah, schneidet bis zu 85 m² pro Akkuladung Besonderheit Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System für gleichmäßigen Schnitt Messerbreite Strauchscherenmesser: 200 mm, Grasscherenmesser: 100 mm Zubehör 1x 2,0-Ah-Akku, 1x Ladegerät AL 1810 CV, 1x Strauchscherenmesser, 1x Grasscherenmesser

42 % Rabatt – Bosch Laubsauger/Laubbläser

Bosch Laubsauger/Laubbläser UniversalGardenTidy. © Amazon Produktbild

80,46 € statt 138,99 €

Leistung 1.800 Watt Luftstromgeschwindigkeit 165 - 285 km/h Artikelmaße L x B x H 67 x 23 x 115 cm Antriebsart Kabelgebunden, 230 Volt Extras Lärmminderung von bis zu 75 % bei voller Leistung

30 % Rabatt – Bosch Hochdruckreiniger EasyAquatak 110

Bosch Hochdruckreiniger EasyAquatak 110. © Amazon Produktbild

84,56 € statt 119,99 €

Leistung 1.300 Watt Druck 110 bar max. Fördermenge 330 Liter pro Stunde Schlauchlänge 3 Meter Ausstattung 3x Düse, Hochdruckpistole, transparenter Wasserfilter

52 % Rabatt – Bosch Akku-Laubbläser ALB 36 LI inkl. Akku

Bosch Akku-Laubbläser ALB 36 LI. © Amazon Produktbild

154,95 € statt 319,99 €

Akku 2 Ah (bei allen 36-Volt-Elektrowerkzeugen von Bosch einsetzbar) Luftgeschwindigkeit 180 - 260 km/h Geräuschpegel 80 dB Artikelmaße L x B x H 49,5 x 19 x 24 cm Gewicht 3,3 kg

Bosch Gartengeräte: Jetzt kaufen – später bezahlen

Als HobbygärtnerIn wollen Sie Ihren eigenen Garten auf Vordermann bringen, Ihnen fehlt aber das nötige Kleingeld? Neben den vielen reduzierten Gartengeräten von Bosch haben wir einen weiteren Tipp für Sie: Bezahlen Sie doch einfach per Monatsrechnung! Wie das geht? Ganz einfach im Bestellvorgang Monatsrechnung auswählen. Sie muss in diesem Fall dann keine Zahlungsoptionen eingeben und bezahlen alle Ihre Bestellungen per Banküberweisung erst Mitte des folgenden Monats. Das Beste: Die Artikel werden dennoch schnellstmöglich ausgeliefert. So können Sie sparen, müssen später erst bezahlen und können dennoch gleich mit der Gartenarbeit loslegen. Gutes Gelingen!