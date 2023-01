Grundausstattung für Heimwerker: Bosch Akku-Bohrschrauber mit 2 Akkus & Ladegerät 43 % reduziert

Von: Nina Dudek

Sowohl Profis als auch Hobby-Heimwerker sind mit dem Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI gut bedient. © eBay

Den Marken-Akku-Bohrschreiber von Bosch im All-inclusive-Paket gibt es mit 43 % Rabatt jetzt Euro günstiger. Sie zahlen nur 149,- €.

Bosch ist eine der marktführenden Marken in Sachen Elektrowerkzeug. Bei eBay ist derzeit der GSR 18-2-LI Bosch Professional Akku-Bohrschreiber inklusive zwei Akkus und einem Ladegerät gerade für nur 149,- Euro statt 260,61 Euro satte 43 Prozent günstiger.

Dieser Akku-Bohrschrauber ist ein echter Multitasker – ob beim Zusammenschrauben von Möbeln oder Schrauben und Bohren im Holz. Der GSR 18-2-LI von Bosch Professional zählt zu den Verkaufsschlagern bei Bosch, denn sowohl Profis als auch Hobby-Heimwerker sind damit gut bedient. Mit nur 1,3 Kilogramm ist er der leichteste und kompakteste Akkubohrschrauber seiner Klasse und lässt sich so auch in ungünstigen Arbeitspositionen einfach bedienen.

Der Bosch GSR 18-2 LI hat bewiesen, dass er ein wahrer Kraftprotz mit viel Ausdauer ist. Und die schiere Kraft bei den kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht machen den Bosch 18 Volt Akku-Bohrschrauber zur absoluten Kaufempfehlung.

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI 46 % günstiger

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI © Bosch Professional

Drehzahl 1400 UpM Gewicht inklusive Akku 1,3 kg Spannung 18 V Anzahl Akkus 2x 2,0 Ah Bohrfuttertyp Schnellspannfutter Bohrfutterspannweite 10 mm Maximales Drehmoment 38 Nm Bohren in Holz ✔️ Bohrdurchmesser maximal 30 mm Bohren in Stahl ✔️ Bohrdurchmesser maximal 10 mm Rechts- und Linkslauf ✔️ integriertes Licht ✔️ Lieferumfang Akku-Bohrschrauber, 2 Akkus 2,0 Ah, Schnellladegerät, Akku-Leuchte, L-Boxx

BOSCH-Partnershop bei eBay

Längst ist eBay nicht mehr nur der Online-Flohmarkt für Privatleute! Immer mehr Marken und Hersteller nutzen die Plattform, um über einen Partnershop ihre neuen Originalwaren zu verkaufen. Eine Chance, echte Schnäppchen zu schlagen!

✔️ Von Bosch Professional autorisierter Verkäufer ✔️ Neue, unbenutzte und unbeschädigte Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung ✔️ eBay-Garantie: schneller Versand, einfache Rückgabe ✔️ Kostenloser Inlandsversand & Sendungsverfolgung ✔️ eBay-Käuferschutz: Sie erhalten den bestellten Artikel oder bekommen Ihr Geld zurück

