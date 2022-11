Black Friday Deals im Ticker – Top-Angebote im Minutentakt – Schnell zugreifen

Von: Philipp Mosthaf

Viele Black-Friday-Deals sind schon vor dem Black Friday 2022 bei Amazon verfügbar. Werfen Sie einen Blick auf die besten Angebote.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Update vom 24:11: 15:50 Uhr: Diesmal gibt es diverse Black Friday-Deals für Heimwerker-Freunde. Der legendäre japanische Werkzeug-Hersteller Makita haut ein paar Schnäppchen raus, die fast unwiderstehlich sind. Wer auf Markenqualität steht und noch etwas aufrüsten will, was Werkzeuge angeht, der kann jetzt direkt zuschlagen und bares Geld sparen:

Black Week-Ticker: Kaffee-Vollautomaten und Grillstationen – Angebote live

Update vom 24.11.2022: 15:33 Uhr: Wer am Morgen schwer in die Gänge kommt und einen kleinen Coffein-Kick braucht, für den gibt es jetzt zum Black-Friday ein ganz besonders spannendes Angebot. Die Firma Delonghi bietet ihren Kaffeevollautomaten ESAM2900.B, kurz genannt „Caffee Cortina“ für einen unschlagbaren Preis an. Mit 13 Mahlgraden, einem manuellen Cappuccino-System und einer herausnehmbaren Brühgruppe lässt dieses Gerät das Herz jeden Kaffee-Liebhabers höher schlagen.

60 % Rabatt – Delonghi Kaffeevollautomat ESAM2900.B „Caffee Cortina“

Für Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee, 13 einstellbare Mahlgraden, manuelles Cappuccino-System, herausnehmbare Brühgruppe für eine einfache Reinigung, H 37,5 x B 28,5 x T 36 cm

Für nur 199 € statt 499 € bei Lidl

https://tidd.ly/3iaACte

Update vom 24.11.2022, 15:20 Uhr: Grill-Fans aufgepasst! Bei Amazon und Baur.de bekommen Sieg aktuell Rabatte sowohl für den kleinen Grillabend in den heimischen vier Wänden als auch die großen Grillfeiern im eigenen Garten. Auf den kompakten Tefal-Kontaktgrill GC724D „Opti-Grill“ mit passender Backschale gibts 230 Euro Preisnachlass, während die Jamestown DRAKE Kombi-Grillstation kaum Grill-Träume unerfüllt lässt – und das mit einer Ersparnis von 20%.

Update vom 24.11.2022, 15:10 Uhr: Große Rabatte lauern am Black Friday ganz besonders bei hochpreisigen Haushaltsgeräten. Wie z.B. beim Side-by-Side-Kühlschrank GSXV90MCAE von LG. Den gibt‘s aktuell bei Saturn um satte 25% rabattiert. Die Kühlkombi in Mattschwarz passt mit 1,79 Höhe in jede gut sortierte Küche.

LG GSXV90MCAE Side-by-Side-Kühlschrank für 2099 € statt 2799 € bei Saturn kaufen

Black Friday 2022: Küchensets zum Sparpreis – Töpfe, Pfannen, Besteck

Update vom 24.11.2022, 14:54 Uhr: Jamie Oliver lässt grüßen. Passend zum Besteck-Set finden Sie bei Baur.de auch ein ebenfalls aus Edelstahl gefertigtes Topf-Set zum Hammer-Preis. Bei diesem 7-teiligen Paket der Hausmarke vom britischen Star-Koch sparen Sie stolze 164 Euro. Für drei Töpfe und eine Pfanne, geeignet für alle Herdarten, zahlen Sie aktuell schlappe 179,99 €.

Wer viele Gäste bei sich begrüßt, kann stattdessen auf das 20-teilige Komplettset von WMF zurückgreifen. Das bekommen Black Friday-Schnäppchenjäger aktuell schon für 279,99€, ebenfalls bei Baur.de. Dazu gehört das 9-teilige Topf-Set „Inspiration“ sowie das 3-teilige Pfannen-Set „Devil“.

Update vom 24.11.2022, 14:49 Uhr: Weiterer Top-Deal für die Küche. Aktuell gibt der Online-Shop Baur.de satte 59% Rabatt auf das hochwertiges Besteck-Set „Philadelphia“ von WMF. Das 60-teilige Set ist nicht nur spülmaschinen-, sondern auch säurefest und besteht aus Cromargan Edelstahl.

WMF Besteck-Set „Philadelphia“ für für 169,99 € statt 229 € bei Baur.de kaufen

Update vom 24.11.2022, 13:51 Uhr: Hobby-Baristi aufgepasst! Das absolute High-End-Modell der Kaffeevollautomaten von Siemens ist gerade im Angebot! Der SIEMENS »EQ900 TQ903D43« kommt mit BaristaMode für fein nuancierten Kaffeegenuss, AromaDouble Shot für extra starken Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, nahezu verschleißfreiem Keramikmahlwerk, vollautomatischer Dampf-Reinigung nach jedem Getränk, Home Connect App und mehr – und das aktuell für 750 € günstiger.

SIEMENS Kaffeevollautomat »EQ900 TQ903D43« für 1.799 € statt 2.599 € bei Baur.de kaufen

SIEMENS Kaffeevollautomat EQ900 TQ903D43 © Siemens

Update vom 24.11.2022, 13:37 Uhr: Hier kommt nochmal was für die Küche. Auf die Tefal FZ 722815 ActiFry Extra Heißluftfritteuse erhält man aktuell 44 % Rabatt auf eBay und der beliebte WMF Diadem Plus Kochtopf ist bei Amzon gerade um 64 % reduziert. Beide Angebote finden Sie hier:

Update vom 24.11.2022, 13:28 Uhr: Und nochmal ein attraktiver Deal für Kaffee-Genießer. Der De‘Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 21.118.B ist aktuell bei OTTO kräftig reduziert – es gibt 60 % Rabatt im Vergleich zur UVP.

De‘Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 21.118.B für 299 € statt 740 € bei OTTO kaufen

Update vom 24.11.2022, 13:10 Uhr: Wer sich aktuell nach Haushaltsgeräten umsieht, interessiert sich vielleicht für dieses Angebot. Diese Kühl-/Gefrierkombination ist beim Händler um satte 46 % reduziert.

Kühl-/Gefrierkombination für 579,95 € statt 1.069 € bei OTTO kaufen

Die Kühl-/Gefrierkombination ist bei OTTO um 46 % rabattiert © OTTO.de

Update vom 24.11.2022, 12:57 Uhr: Der neue Amazon Echo-Dot der 5. Generation ist jetzt beim Versand-Riesen um 58 % rabattiert. Den smarten Lautsprecher gibt es in Weiß, Tiefsee-blau oder Anthrazit.

Amazon Echo Dot (5. Generation) für 24,99 € statt 59,99 € bei Amazon kaufen

Black Friday Deals: Edel-Kopfhörer von Apple im Angebot

Update vom 24.11.2022, 12:49 Uhr: Auch bei Saturn gibt es Rabatte auf verschiedene Apple-Produkte. Aktuell bietet der Händler die AirPods Max an, welche hier um 28 % reduziert sind.

Apple AirPods Max für 449 € statt 629 € bei Saturn kaufen

Update vom 24.11.2022, 12:39 Uhr: Der Kaffeevollautomat Perfecta Evo von De‘Longhi inklusive Pflegeset und Kaffeebohnen ist jetzt bei OTTO um 53 % reduziert.

De‘Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo für 569 € statt 1.200 € bei OTTO kaufen

Der Kaffeevollautomat Perfecta Evo von De‘Longhi © De‘Longhi

Black Friday Deals: Rabbatierte Apple-Produkte bei Amazon, MediaMarkt und OTTO

Update vom 24.11.2022, 12:11 Uhr: Highlights für Apple-Fans: Ob nun bei Amazon, OTTO oder anderen Händlern – auch das ein oder andere Apple-Produkt gibt es aktuell im Zuge des Black Friday günstiger. Hier die spannendsten Angebote:

Starker Black-Friday-Deal für Espresso-Liebhaber

Update vom 24.11.2022, 11:35 Uhr: Für Espresso-Genießer: Die De‘Longhi Dedica Style EC 685.M Espresso-Maschine ist bei Amazon derzeit 52 % günstiger zu haben.

De‘Longhi Dedica Style EC 685.M Espresso-Maschine für 146,33 € statt 307,00 € bei Amazon kaufen

De'Longhi Dedica Style EC 685.M Espresso Siebträgermaschine.jpg © De‘Longhi

Update vom 24.11.2022, 11:17 Uhr: Sollten Sie sich für die laufende Fussball-WM 2022 interessieren – auch dazu gibt es aktuell einige spannende Angebote. Mehr dazu erfahren Sie hier: WM-Deal: 10 Euro zahlen und alle WM-Spiele live sehen mit MagentaTV – Sparen zum Black Friday

Update vom 24.11.2022, 11:05 Uhr: Es geht weiter mit zwei interessanten Angeboten für den Haushaltsbedarf. Wer einen starken Standmixer – beispielsweise für Smoothies – sucht oder eine hochwertige neue Bratpfanne braucht, sollte hier einen genaueren Blick riskieren:

Update vom 24.11.2022, 10:50 Uhr: Hier finden Sie einen Deal der etwas anderen Art. Wer schon immer mal auf Kreuzfahrt gehen wollte – auch bei AIDA gibt es im Moment zahlreiche spannende Black-Friday-Angebote, bei denen Sie den Winterurlaub auf einem Kreuzfahrtschiff günstiger abstauben können.

Alle Black Friday Urlaubs-Deals bei AIDA im Überblick

AIDA Schiff © AIDA

Black Friday Deals: Fernseher zum Schnäppchenpreis

Update vom 24.11.2022, 10:30 Uhr: Hier einige starke Deals von Amazon, MediaMarkt und OTTO für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich einen neuen TV zuzulegen:

Update vom 24.11.2022, 10:20 Uhr: Wer sich neues Essbesteck zulegen möchte – Das edle WMF Boston Besteck-Set für 12 Personen (60-teilig) ist aktuell kräftig reduziert – und zwar um 38 %.

WMF Boston Besteck-Set 12 Personen für 143,06 € statt 229,00 € bei Amazon kaufen

Update vom 24.11.2022, 10:12 Uhr: Sollten Sie nach einer guten Küchenmaschine Ausschau halten, dann werfen Sie einen Blick auf die Kenwood Chef XL Titanium. Das beliebte Gerät gibt‘s zurzeit bei Amazon 46 % günstiger.

Kenwood Chef XL Titanium KVL8320S Küchenmaschine für 502,99 € statt 935,00 € bei Amazon kaufen

Die Kenwood Chef XL Titanium KVL8320S Küchenmaschine © Kenwood

Update vom 24.11.2022, 09:55 Uhr: Falls Sie gerne Kaffee genießen und auf der Suche nach entsprechenden Geräten sind – hier finden Sie ein starkes Angebot für einen Kaffeevollautomaten von Siemens. Der EQ.9 ist extra-leise, besonders stark (mit 1500 Watt), bietet dazu 10 individuelle Nutzerprofile für Ihren Lieblingskaffee sowie Premium-Mahlwerk und automatische Dampfreinigung. Der EQ9 ist bei Amazon gerade kräftig reduziert – um stolze 46 %.

Siemens Kaffeevollautomat EQ.9 für 888,00 € statt 1.649,00 € bei Amazon kaufen

Update vom 24.11.2022, 09:30 Uhr: Überraschung bei Amazon! Der Versand-Riese hat den Black Friday vorgezogen und unerwartet 24 Stunden früher ausgerufen. Die Rabatt-Aktion ist bereits um Mitternacht gestartet und hat zahlreiche neue Schnäppchen im Gepäck.

Damit Sie dabei keine starken Angebote verpassen, werden wir ab sofort die besten Deals von Amazon und weiteren großen Händlern wie OTTO, MediaMarkt oder Saturn aus verschiedensten Kategorien hier im Ticker-Format präsentieren – auch morgen, also am eigentlichen Black Friday, und am darauf folgenden Wochenende. Falls auch Sie auf der Jagd nach Schnäppchen sind – hier werden Sie bestimmt fündig.

Ursprüngliche Meldung vom 03.11.2022, 11:00 Uhr: Das Warten hat bald ein Ende! Am 25. November steigt der Black Friday 2022. An diesem Tag gibt es Millionen von Angeboten und Schnäppchen – aus allen Bereichen. Dabei stellt der Black Friday, der immer am letzten Freitag im November stattfindet, den Höhepunkt dar. Doch schon in den Tagen zuvor gibt es in der Black Week und in der darauffolgenden Cyber Week mit dem Cyber Monday 2022 unzählige Deals zu ergattern. Einige Online-Shops befinden sich schon jetzt im Black-Friday-Fieber: Einige Angebote sind vorab verfügbar. Wie Sie beim Black Friday sparen können, erfahren Sie in unseren Tipps & Tricks für Amazon.

Wir haben uns bei Amazon auf die Suche nach den besten Vorab-Angeboten zum Black Friday begeben.

Black Friday bei Amazon: Marshall Bluetooth-Lautsprecher – 27 % reduziert

Marshall Acton II Bluetooth-Lautsprecher © Marshall

Nur 195,90 € statt 269 €

Stylischer und edler Bluetooth-Lautsprecher von Marshall: Der Acton II ist die kleinste Musikbox der Marshall-Reihe, produziert jedoch starken Sound.

Top-Deal zum Black Friday: JBL Live Pro+ TWS – 55 % reduziert

Nur 79,99 € statt 179 €

Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling und bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit. Die JBL Live Pro+ sind klein, aber leistungsstark und mit einem dynamischen 11-mm-Treiber ausgestattet.

Melitta Kaffeevollautomat mit App-Steuerung – 36 % reduziert

Melitta Caffeo Barista TS Smart F850-102 © Melitta

Nur 839,99 € statt 1.307,81 €

Der Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Barista TS Smart F850-102 ist mit Milchbehälter und One-Touch-Funktion ausgestattet. Die Kaffeemaschine kann per Smartphone dank der Connect App gesteuert werden. Der Behälter besitzt zwei Kammern, sodass der Vollautomat automatisch die richtige Bohnensorte für die jeweilige Kaffeespezialität auswählt. Über 21 Kaffeevariationen stehen zur Auswahl, bis zu acht Nutzer können voreingestellt werden.

Preiskracher vor dem Black Friday 2022: Beats Studio3 Kopfhörer – 50 % Rabatt

Beats Studio3 Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer © Beats by Dr. Dre

Nur 199,99 € statt 399,95 €

Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling, Apple W1 Chip und 22 Stunden Akkulaufzeit. Kompatibel mit Apple- und Android-Geräten. Die Audiokalibrierung in Echtzeit bietet ein dauerhaft erstklassiges Hörerlebnis.

Sparen in der Black Week: Bose QuietComfort Earbuds – 28 % reduziert

Mit den Bose QuietComfort Earbuds können dank sehr starker ANC die Umgebung komplett ausblenden. © Bose

Nur 151,99 € statt 209,99 €

In-Ear-Kopfhörer von Bose mit Hochleistungs-Geräuschunterdrückung, Sprachsteuerung und Ladecase. Der lautstärkeoptimierte aktive EQ hält den Klang gestochen scharf auf allen Ebenen.

JBL Quantum 100 – Gaming-Headset jetzt 38 % reduziert

JBL Quantum 100 Over-Ear Gaming Headset © JBL

Nur 24,99 € statt 39,99 €

Das JBL Gaming-Headset ist kompatibel mit vielen Plattformen (PC, Konsole, Smartphone) und ausgestattet mit 3,5-mm-Klinke sowie einem abnehmbaren Boom-Mikrofon. Die QuantumSound Signature von JBL sorgt für ein klares und realistisches Klangerlebnis.

Black Friday Deal 2022: Breville Siebträgermaschine – 42 % reduziert

Breville Prima Latte II Siebträgermaschine © Breville

Nur 149,99 € statt 259,99 €

Genießen Sie Kaffee in Barista-Qualität zu Hause: Die Breville Prime Latte II ist eine Siebträgermaschine für Espresso, Milchkaffees, Cappuccino und mehr. Die Kaffeemaschine kann auch mit Pads verwendet werden.

Apple-Angebote bei Amazon – iPhone und Apple Watch stark reduziert

AirPods Pro 2 – 8 % reduziert (nur 274,99 € statt 299 € )

Die neuesten In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Apple mit aktiver Geräuschunterdrückung und adaptiver Transparenz. Dank des personalisierten 3D-Audio mit dynamischem Head Tracking haben Sie Sound überall um sich herum.

– 8 % reduziert (nur 274,99 € statt ) Die neuesten In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Apple mit aktiver Geräuschunterdrückung und adaptiver Transparenz. Dank des personalisierten 3D-Audio mit dynamischem Head Tracking haben Sie Sound überall um sich herum. Apple Watch 7 – 13 % reduziert (nur 399 € statt 459 € )

Apple Watch Series 7 (GPS, 45 mm) mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband. Die Apple Watch 7 verfügt über viele Gesundheitsfunktionen (EKG, Blutsauerstoffsättigung), Fitnesstracker, Wasserschutz (IP6X) und ein Always-On Retina Display.

– 13 % reduziert (nur 399 € statt ) Apple Watch Series 7 (GPS, 45 mm) mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband. Die Apple Watch 7 verfügt über viele Gesundheitsfunktionen (EKG, Blutsauerstoffsättigung), Fitnesstracker, Wasserschutz (IP6X) und ein Always-On Retina Display. Apple iPhone 13 mit 128 GB – 7 % reduziert (nur 834,99 € statt 899 € )

iPhone 13 mit 128 GB Speicherplatz und Super Retina XDR Display mit 6,1 Zoll (15,49 cm). Das fortschrittliche Zwei-Kamera-System und der Kinomodus sorgen für atemberaubende Bilder und Videos.

– 7 % reduziert (nur 834,99 € statt ) iPhone 13 mit 128 GB Speicherplatz und Super Retina XDR Display mit 6,1 Zoll (15,49 cm). Das fortschrittliche Zwei-Kamera-System und der Kinomodus sorgen für atemberaubende Bilder und Videos. Apple iPhone 12 Pro mit 512 GB – 16 % reduziert (nur 1.259 € statt 1.499 € )

iPhone 12 Pro in Pazifikblau mit 512 GB, Super Retina XDR Display, A14 Bionic-Chip und dem leistungsstarken Pro-Kamerasystem.

– 16 % reduziert (nur 1.259 € statt ) iPhone 12 Pro in Pazifikblau mit 512 GB, Super Retina XDR Display, A14 Bionic-Chip und dem leistungsstarken Pro-Kamerasystem. iPad 2021 (9. Generation) – 21 % reduziert (nur 338,99 € statt 429 € )

Apple-Tablet mit 10,2 Zoll (25,91 cm) und 64 GB Speicherplatz. Ausgestattet mit A13 Bionic Chip, Rückkamera und Frontkamera mit Folgemodus.

– 21 % reduziert (nur 338,99 € statt ) Apple-Tablet mit 10,2 Zoll (25,91 cm) und 64 GB Speicherplatz. Ausgestattet mit A13 Bionic Chip, Rückkamera und Frontkamera mit Folgemodus. Apple Watch SE mit GPS + LTE – 16 % reduziert (nur 309 € statt 369 € )

Die Apple Watch SE (1. Generation) ist mit GPS + LTE ausgestattet, sodass Sie auch ohne Smartphone telefonieren, Nachrichten empfangen und die Wettervorhersage abrufen können (Watch und iPhone benötigen denselben Mobilfunkanbieter). Die Smartwatch verfügt über ein 44-mm-Gehäuse aus Aluminium in der Farbe Space Grau. Zudem erhalten Sie ein Sportarmband.

– 16 % reduziert (nur 309 € statt ) Die Apple Watch SE (1. Generation) ist mit GPS + LTE ausgestattet, sodass Sie auch ohne Smartphone telefonieren, Nachrichten empfangen und die Wettervorhersage abrufen können (Watch und iPhone benötigen denselben Mobilfunkanbieter). Die Smartwatch verfügt über ein 44-mm-Gehäuse aus Aluminium in der Farbe Space Grau. Zudem erhalten Sie ein Sportarmband. Apple Pencil 2 – 13 % reduziert (nur 129,95 € statt 149 € )

Kompatibel mit iPad Mini (6. Generation), 12,9“ iPad Pro (5. Generation), 12,9“ iPad Pro (4. Generation), 12,9“ iPad Pro (3. Generation), 11“ iPad Pro (3. Generation), 11“ iPad Pro (2. Generation), 11“ iPad Pro (1. Generation), iPad Air (4. Generation)

Black Friday Deal: Philips Lumea Prestige IPL – 40 % reduziert

Philips Lumea Prestige IPL Haarentfernungsgerät BRI949 © Philips Lumea

Nur 299,99 € statt 499,99 €

IPL Haarentfernungsgerät inklusive 4 Aufsätzen und Korrekturtrimmer. Der Philips Lumea sorgt für eine langanhaltende Haarentfernung für seidig glatte Haut. Benutzerinnen können aus 5 Lichtintensitätsstufen wählen für verschiedene Körperbereiche.

Garmin fenix 6X PRO – 43 % reduziert

Nur 368 € statt 649,99 €

GPS-Multisport-Smartwatch mit 1,4-Zoll-Display und vorinstallierten Europakarten. Wasserdicht bis 10 ATM und bis zu 21 Tage Akkulaufzeit. Mit Garmin Music und Garmin Pay. Für optimales Training mit einer Herzfrequenzmessung direkt am Handgelenk, Bestimmung der Pulse-Ox-Sauerstoffsättigung, Überwachung der aktuellen Trainingsbelastung sowie Pace Pro für eine steigungsabhängige Streckenplanung.

De‘Longhi Nespresso Espressomaschine – 47 % reduziert

Aufgrund ihres stylischen und kompakten Designs passen Nespresso Maschinen in jede Küche. © Amazon Produktbild

Nur 111,11 € statt 211 €

Nespresso Citiz EN167.B Espressomaschine mit Direktwahltasten für Espresso und Lungo. Mit der Funktion FLOW STOP kann die Kaffeemenge programmiert werden. Eine Hochdruckpumpe sorgt für den nötigen Druck und einen kräftigen Espresso.

Black Friday 2022: Sony WF-1000XM4 – 41 % reduziert

Sony WF-1000XM4. © Amazon Produktbild

Nur 165 € statt 279 €

True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit leistungsstarkem und branchenführendem Noise Cancelling. Die WF-1000XM4 sorgen für hochwertigen Sound und kabelloses Hörvergnügen.

Sony WH-1000XM4 – ANC-Kopfhörer jetzt 41 % reduziert

Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörer © Amazon Produktbild

Nur 222 € statt 379 €

Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC). Funktionen: Touch-Sensor, Schnellladefunktion, mit Mikrofon, optimiert für Amazon Alexa.

De‘Longhi Magnifica S – Kaffeevollautomat 19 % reduziert

De'Longhi Magnifica S Smart ECAM 230.13.B Kaffeevollautomat © De‘Longhi

Nur 309,09 € statt 380 €

Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino. Direktwahltasten und Drehregler für Espresso, Kaffee und Long Coffee sowie 2-Tassen-Funktion. Das 13-stufige Kegelmahlwerk kann individuell eingestellt werden.

Philips Sonicare Schallzahnbürste – 50 % reduziert

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 elektrische Zahnbürste © Philips

Nur 54,99 € statt 109,99 €

Die Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 führt mit über 62.000 Bürstenkopfbewegungen mehr Bewegungen als eine Handzahnbürste in einem ganzen Monat. Die elektrische Schallzahnbürste entfernt bis zu siebenmal mehr Plaque, dank des Zwei-Minuten-Timers wird die empfohlene Putzdauer eingehalten.

Black Friday Deals bei Amazon – Bestseller für den Haushalt

Philips Heißluftfritteuse – 32 % reduziert (nur 125 € statt 184,99 € )

Philips Essential Airfryer XL mit 6,2 Liter Volumen. Im großen Korb mit 1,2-kg-Fassungsvermögen ist Platz für bis zu fünf Portionen. Die XL-Heißluftfritteuse ist ausgestattet mit sieben voreingestellten Programmen und Touchscreen. Gesünder kochen mit bis zu 90 % weniger Fett.

– 32 % reduziert (nur 125 € statt ) Philips Essential Airfryer XL mit 6,2 Liter Volumen. Im großen Korb mit 1,2-kg-Fassungsvermögen ist Platz für bis zu fünf Portionen. Die XL-Heißluftfritteuse ist ausgestattet mit sieben voreingestellten Programmen und Touchscreen. Gesünder kochen mit bis zu 90 % weniger Fett. Tefal Optigrill Elite GC750D – 15 % reduziert (nur 169,99 € statt 199,90 € )

Elektrischer Indoor-Grill mit 12 automatischen Grillprogrammen, intuitivem Sensor und Grillboost-Funktion. Inklusive Rezeptbuch-App.

– 15 % reduziert (nur 169,99 € statt ) Elektrischer Indoor-Grill mit 12 automatischen Grillprogrammen, intuitivem Sensor und Grillboost-Funktion. Inklusive Rezeptbuch-App. Miele Complete C3 Powerline – 23 % reduziert (198,99 € statt 259 € )

Bodenstaubsauger mit Beutel und Power Efficiency Motor. Der Miele Staubsauger verfügt über eine Universal-Bodendüse und einen großen Aktionsradius.

– 23 % reduziert (198,99 € statt ) Bodenstaubsauger mit Beutel und Power Efficiency Motor. Der Miele Staubsauger verfügt über eine Universal-Bodendüse und einen großen Aktionsradius. iRobot Roomba i3+ Saugroboter – 53 % reduziert (nur 329 € statt 699 € )

Der iRobot Roomba i3+ gibt es vor dem Black Friday starke 53 % reduziert. Der App-steuerbare Saugroboter wird mit einer Absaugstation geliefert. Der iRobot ist mit zwei Gummibürsten ausgestattet und damit ideal bei Haustieren. Per App kann der Saugroboter individuell angepasst werden. Weitere Eigenschaften: Ecken- und Kantenreinigungsbürste, Abgrunderkennung, automatisch einstellbarer Reinigungskopf, Dirt Direct-Sensoren.

– 53 % reduziert (nur 329 € statt ) Der iRobot Roomba i3+ gibt es vor dem Black Friday starke 53 % reduziert. Der App-steuerbare Saugroboter wird mit einer Absaugstation geliefert. Der iRobot ist mit zwei Gummibürsten ausgestattet und damit ideal bei Haustieren. Per App kann der Saugroboter individuell angepasst werden. Weitere Eigenschaften: Ecken- und Kantenreinigungsbürste, Abgrunderkennung, automatisch einstellbarer Reinigungskopf, Dirt Direct-Sensoren. Kärcher Premium Trockensauger AD 4 – 35 % reduziert (nur 96,86 € statt 149,99 € )

Aschesauger und Trockensauger für die Reinigung von Kaminen, Pelletöfen und Grills. Mit Filterreinigung, 17-Liter-Metallbehälter. Reinigung ohne Schmutzkontakt möglich.

foodspring Adventskalender 2022 – leckere Fitness-Produkte zum Black Friday

Nur 59,99 € statt 69,99 €

24 Überraschungen von foodspring: Workout-Shakes, Eiweißriegel, Aminosäuren, Erdnussbutter, Powerballs und vieles mehr.

Polar Multisport-Uhren bei Amazon – auf Smartwatches kräftig sparen

Sparen beim Black Friday 2022 – verschiedene Kindle-Modelle stark reduziert

Mit dem Kindle Paperwhite können Sie überall und jederzeit lesen. Das Display kommt ohne Spiegeleffekte aus und kann die Farbtemperatur verstellen. © Amazon

Xbox Series S – 26 % reduziert

Xbox Series S © Amazon Produktbild

Nur 222 € statt 299,99 €

Die kompakteste Xbox aller Zeiten. Das Bundle enthält Konsole, einen Xbox Wireless Controller, ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel und ein Stromkabel.

Black Friday Angebot bei Amazon: Garmin Brustgurt 27 % reduziert

Nur 73 € statt 100 €

Herzfrequenz-Brustgurt für die Aufzeichnung und Speicherung von Herzfrequenzdaten und Laufeffizienzwerten. Der HRM Pro zeichnet zuverlässig Daten auf, darunter auch Schrittfrequenz, vertikales Verhältnis, Bodenkontaktzeit. Dank Bluetooth werden die Daten an Ihr Endgerät übermittelt.

Jackery Solargenerator mit 1000 Watt – 23 % reduziert

Für 1.439 € statt 1.869 €

Tragbare Powerstation mit 2 Solarpanels (je 100 Watt). Ideal für die mobile Stromversorgung für Wohnmobil, Outdoor, Heimwerken oder als Notstromaggregat.

Künstlicher Premium-Weihnachtsbaum – 20 % reduziert

Nur 199,95 € statt 249,95 €

Kurz vor Weihnachten gibt es bei den Black-Friday-Angeboten auch den Amazon-Bestseller unter den Weihnachtsbäumen. Der künstliche Baum wird mit Holzständer und Aufbewahrungstasche geliefert. Made in EU.

SanDisk Ultra microSDXC – Speicherkarte mit 1 TB + Adapter

Nur 115,99 € statt 148,99 €

SD-Speicherkarte mit 1 TB und Adapter für Android-Smartphones und -Tablets sowie MIL-Kameras. Bis zu 120 Mbit/s Lesegeschwindigkeit.

Black-Friday-Angebot: JBL Flip 5 Musikbox – 50 % reduziert

JBL Flip 5 Bluetooth-Musikbox © JBL

Nur 84,99 € statt 169,99 €

Wasserdichte Bluetooth-Musikbox mit überragendem Sound. Spielen Sie bis zu 12 Stunden kabellos Musik ab und sorgen so für die perfekte Stimmung auf Pool-Partys oder am Strand. Dank Wasserschutzklasse IPX7 hält der JBL-Lautsprecher sogar Wassertiefen von bis zu zwei Metern aus. Die Musikbox kann mit mehreren PartyBoost-kompatiblen JBL-Boxen verbunden werden, um so rundum für Musik zu sorgen.

Samsung Curved Monitor mit 27 Zoll – 27 % reduziert

Nur 151,90 € statt 209 €

Samsung Curved Monitor mit 27 Zoll, Full-HD-Auflösung, AMD FreeSync, Reaktionszeit von 4 ms. Das VA-Panel sorgt für einen dynamischen Mega Contrast, lebendige Bilder und satte Farben.

Microsoft Surface Laptop 4 – 41 % reduziert

Nur 849 € statt 1.449 €

Leistungsstarker Laptop von Microsoft mit 8 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz, 13,5 Zoll (ca. 34 cm) und Intel Core i5.

Preiskracher zum Black Friday: DJI FPV Combo Drohne – 33 % reduziert

DJI FPV Combo First-Person-View-Drohne © DJI

Nur 899 € statt 1.349 €

First-Person-View-Drohne zum Bestpreis! Die DJI FPV Combo liefert ein beeindruckendes Flugerlebnis mit 4K-Video, OcuSync 3.0 HD-Übertragung und superweitem 150°-Sichtfeld. Genießen Sie kristallklare Echtzeit-Videoübertragung, auch in Entfernungen von bis zu 10 km, und spüren Sie den absoluten Nervenkitzel dank First-Person-View.

Der neue Echo Dot 2022 – 43 % reduziert

Nur 39,99 € statt 69,99 €

Der neue smarte Lautsprecher der 5. Generation mit Uhr und Alexa-Sprachsteuerung. Der Echo Dot 2022 sorgt für klarere Stimmen, tiefere Bässe und satten Klang. Das verbesserte LED-Display zeigt Uhrzeit, Wecker, Wetter, Songtitel und mehr. Spielen Sie mit dem Echo Dot Musik, Hörbücher, Podcasts und mehr ab.

Blink Outdoor wetterfeste Sicherheitskamera – bis zu 64 % Rabatt

Blink Outdoor © Blink

Für 55,99 € statt 159,97 €

Die Blink Outdoor-Kamera ist eine der besten, wetterfesten und kabellosen Überwachungskameras in ihrem Preissegment. Die Video- und Audio-Qualität ist sehr gut – sogar eine Infrarot-Nachtsicht ist integriert. Das Gerät lässt sich zudem einfach mit dem WLAN-Netzwerk verbinden und über die App sehen Sie das Bild am Handy oder Tablet. Die Kamera installieren Sie ganz ohne Kabel und Batterielaufzeit liegt bei zwei Jahren. Alles, was Sie zur Befestigung und Installation benötigen, ist im Lieferumfang enthalten.

Samsung Galaxy Buds Pro – starke Bluetooth-Kopfhörer

Für 74,39 € statt 229 €

Die Galaxy Buds Pro zählen zu den beliebtesten kabellosen In-Ear-Kopfhörern auf dem Markt, die nicht von einem gewissen Unternehmen mit Apfel-Logo stammen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden und der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) lassen die Kopfhörer keine Wünsche offen. Der Preis liegt normalerweise im dreistelligen Bereich, aktuell sind sie schon für unter 100 Euro erhältlich.