Black Week bei Third of Life – jetzt auf Bettwäsche, Topper und Co. kräftig sparen

Hochwertige Schlafprodukte, wie die von Third of Life, sind immens wichtig für einen erholsamen Schlaf. Immerhin macht der Schlaf ein Drittel unseres Lebens aus. © AllaSerebrina / PantherMedia

Zur Black Week gibt es bei Third of Life bis zu 20 Prozent Rabatt auf das ganze Sortiment. Sparen Sie auf Bettdecken, Bettwäsche, Topper und mehr.

Wenn es draußen nass und kalt wird, macht man es sich am liebsten im Bett kuschelig und warm. Third of Life bietet für einen erholsamen Schlaf eine ganze Palette an innovativen und hochwertigen Produkten. Ob kuschelige Bettwäsche, ergonomische Kopfkissen oder warme Bettdecken – bei Third of Life erhalten Sie alles, was Sie benötigen, um ausgeschlafen in den nächsten Tag zu starten. Immerhin ist der Schlaf essenziell für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

Dank der Black Week mit den beiden Shoopinghighlights Black Friday und Cyber Monday können Sie ganze 14 Tage lang bei Third of Life jede Menge sparen – auf das ganze Sortiment. Erhalten Sie bis zu 20 Prozent Rabatt auf alle Produkte der Schlaf-Company, die 2022 schon zum dritten Mal in Folge den Innovationspreis Ergonomie erhielt. Wann Sie wie viel sparen können, erfahren Sie im Folgenden. Zudem stellen wir Ihnen einige Bestseller von Third of Life vor.

Black Week bei Third of Life – so viel können Sie sparen

Aktion Zeitraum Rabatt Rabattcode Black Week 18.11. bis 22.11. 10 % BLACKSALE Black Week & Cyber Monday 23.11. bis 30.11. 15 % BLACKWEEK (außer Black Friday) Black Friday 25.11. 20 % BLACKFREITAG

Auf diese Bestseller von Third of Life jetzt kräftig sparen

Third of Life schenkt Ihnen in der Black Week bis zu 20 Prozent auf das ganze Sortiment. Dazu gehören auch alle Bestseller des innovativen Unternehmens, unter anderem die 4-Jahreszeiten-Bettdecke AERO ActiveClima, die nachhaltige Bettdecke VERDA oder der ergonomische Matratzentopper EcoON.

AERO ActiveClima Bettdecke – 4-Jahreszeiten-Decke

AERO ActiveClima Bettdecke von Third of Life mit innovativer Climabalance®-Technologie © Third of Life

Die AERO ActiveClima ist eine 4-Jahreszeiten-Bettdecke mit drei Lagen. Die Decke ist mit der innovativen Climabalance®-Technologie ausgestattet und sorgt so für ideales Schlafklima. Dank der drei Lagen entstehen sechs Kombinationsmöglichkeiten, was die AERO ActiveClima zur Bettdecke für das ganze Jahr macht. Sie ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und verfügt über eine spezielle Einlage gegen kalte Füße.

Nachhaltige Ganzjahresdecke VERDA

Nachhaltige Ganzjahresdecke VERDA aus 100 % recyceltem Material © Third of Life

Mit der Ganzjahresdecke VERDA setzt Third of Life voll und ganz auf Nachhaltigkeit. Die hochwertige Bettdecke ist aus 100 Prozent recycelten Materialien hergestellt, schadstoffgeprüft und „Made in Europe“. Trotz der recycelten Materialien muss die VERDA Bettdecke nicht auf die wichtigsten Funktionen verzichten: Die Decke ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, super weich und anschmiegsam. Das Beste: Die VERDA ist für Allergiker und Asthmatiker geeignet.

Seitenschläferkissen ACAMAR

Testsieger: das ACAMAR Seitenschläferkissen von Third of Life © Third of Life

Das Seitenschläferkissen ACAMAR holte in verschiedenen, unabhängigen Tests jeweils den Spitzenplatz. Das ergonomische Kissen aus Visco-Schaum ist ideal für Seiten- und Seitenkippschläfer. Third of Life setzt bei diesem Kissen auf die innovative Schmetterlingsform sowie einen schadstoffgeprüften Kissenbezug. Das Produkt verfügt darüber hinaus über die wichtigsten Merkmale des ToL-Sortiments: thermoregulierend und atmungsaktiv.

Ergonomischer Matratzentopper EcoON

Ergonomische Matratzentopper EcoON © Third of Life

Der ergonomische Topper EcoON schmiegt sich dank Memory-Schaum perfekt an Ihren Körper an und verteilt das Körpergewicht gleichmäßig. So werden die Gelenke entlastet und die nächtliche Regeneration angekurbelt. Der Schaum mit Bezug aus nachhaltigem Tencel ist zudem bestens geeignet für Allergiker. Die Ventilationskanäle des Matratzentoppers sorgen für ein ideales Schlafklima.

Über Third of Life

Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und einer holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis.

Third of Life hat bereits dreimal in Folge den Innovationspreis Ergonomie erhalten.jpg © Third of Life

Daher wurde Third of Life 2022 zum dritten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Bereichen ihres unternehmerischen Wirkens verantwortlich zu handeln.