Black Friday 2022 – Tipps & Tricks für Amazon

Von: Philipp Mosthaf

Vorhang auf für das größte Shopping-Event des Jahres: Der Black Friday lockt mit Millionen von Angeboten. © lightsource / PantherMedia

Der Black Friday steigt am 25. November. Erfahren Sie hier Tipps & Tricks, wie Sie später bezahlen können – und noch vor allen anderen an die Deals kommen!

Am 25. November erwartet uns das Shopping-Highlight des Jahres: der Black Friday 2022! Millionen von Artikel aus allen Bereichen werden dann zum Schnäppchen. Bei Amazon startet bereits am 18. November die Black Week mit zahlreichen Angeboten. Und auch schon im Vorfeld dieses Highlights sind einige Deals bereits verfügbar.

Doch, woher wissen Schnäppchenjäger, wann ein Angebot auch wirklich gut ist? Wie kommt man am schnellsten zu den besten Angeboten? Und macht es Sinn, eine Amazon Prime-Mitgliedschaft abzuschließen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Zudem erfahren Sie, wie Sie jetzt kaufen, aber später erst bezahlen und vor allen anderen an die besten Deals kommen.

Black Friday bei Amazon – die besten Tipps und Tricks

„Wenn am Ende des Geldes noch Monat übrig ist", trifft leider auch auf den Black Friday zu. Mit der Amazon Monatsrechnung können Kunden entspannt von 18. November bis 31. Dezember einkaufen und all ihre Bestellungen erst im Januar 2023 per Monatsrechnung begleichen. Sie erhalten zum 1. Januar 2023 eine Monatsrechnung und haben dann 14 Tage Zeit.

„Wenn am Ende des Geldes noch Monat übrig ist“, trifft leider auch auf den Black Friday zu. Mit der Amazon Monatsrechnung können Kunden entspannt von 18. November bis 31. Dezember einkaufen und all ihre Bestellungen erst im Januar 2023 per Monatsrechnung begleichen. Sie erhalten zum 1. Januar 2023 eine Monatsrechnung und haben dann 14 Tage Zeit. Nutzen Sie die Wunschliste! Wenn Sie bereits wissen, was Sie benötigen, dann setzen Sie Ihr Objekt der Begierde doch einfach auf die Amazon Wunschliste. Nur weil Black Friday ist, heißt das noch lange nicht, dass die Produkte an diesem Tag auch am günstigsten sind. Beobachten Sie die Artikel im Voraus. Wer weiß, vielleicht erreicht das Produkt schon im Vorfeld Ihren Wunschpreis.

Wenn Sie bereits wissen, was Sie benötigen, dann setzen Sie Ihr Objekt der Begierde doch einfach auf die Amazon Wunschliste. Nur weil Black Friday ist, heißt das noch lange nicht, dass die Produkte an diesem Tag auch am günstigsten sind. Beobachten Sie die Artikel im Voraus. Wer weiß, vielleicht erreicht das Produkt schon im Vorfeld Ihren Wunschpreis. Keine Deals verpassen! Laden Sie sich die Amazon-App auf Ihr Smartphone und oder Tablet und behalten Sie so alle Angebote immer und überall im Auge.

