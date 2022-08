Bier brauen: Mit Bierbrau-Sets für Pale Ale, Pils, Weizen & mehr

Von: Nina Dudek

Bier selbst brauen ist gar nicht so schwer! © fxquadro/PantherMedia

Bier selbst brauen ist gar nicht so schwer und lässt jede Menge Spielraum für eigene Kreativität. Mit Bierbrau-Kits und den richtigen Zutaten gelingen Pils, Helles oder Weizen auch zu Hause.

„Hopfen und Malz, Gott erhalt‘s“. Wer diese Weisheit das erste Mal von sich gegeben hat, ist nicht erwiesen. Fest steht aber, dass der oder diejenige recht hatte. Denn: Hopfen und Malz sind die wichtigsten Zutaten für den weltbekannten Gerstensaft. Nach Paragraf 9 Bayerischen Reinheitsgebots vom 23. April 1516 darf Bier neben Hopfen und Malz nämlich nur noch Hefe und Wasser enthalten. Vier einfache Zutaten für unendliche Vielfalt und auch für die beliebtesten Biersorten der Deutschen.

Deutschland ist mit über 6.000 Biermarken weltweiter Spitzenreiter, Experten schätzen, dass es rund um den Globus wohl etwa 15.000 verschiedene Biere geben dürfte.

Vielleicht bald eines mehr? Wenn Sie mit einem Bierbrau-Set Ihr eigenes Craftbeer kreieren, bereichern Sie – zumindest inoffiziell – die Welt um eine weitere Hausmarke.

Bier selbst brauen: Die Kosten

Die Kosten richten sich danach, wie intensiv Sie Bierbrauen zu Ihrem Hobby erklären und sich entsprechend mit Gerätschaften ausstatten. Die günstigsten Bierbrau-Kits für Anfänger gibt es bereits ab 30 Euro. Semiprofessionelle Braukessel zum Maischen, Filtern und Kochen kosten ab 400 Euro aufwärts, hinzu kommen noch Zutaten und weiteres Equipment.

Bier selbst brauen: Die Zutaten

Brauboxen für den Hausgebrauch enthalten dieselben Zutaten, die auch alle großen Bierhersteller verwenden: Hopfen, Malz und Hefe. Die Zusammensetzung und Menge richtet sich dabei danach, ob am Ende des Brauvorgangs ein Helles, Weizen, Pils oder Pale Ale auf dem Tisch stehen soll. In den fertigen Kits ist alles bereits braufertig abgewogen.

Bier selbst brauen mit Bierbrau-Sets

Bier selbst zu brauen ist eine Menge Spaß – und Arbeit. Eine genaue Gebrauchsanweisung mit Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft auch Anfängern dabei, richtiges Bier herzustellen. Letzten Endes brauchen Sie sich nur noch entscheiden, welche Biersorte Sie am liebsten trinken. Und natürlich, welche Menge Sie benötigen. Erste Erfolge machen erfahrungsgemäß Lust auf mehr, entsprechend breit gefächert ist das Angebot an Bierbrau-Sets.

Besonders stilecht wird das selbstgebraute Ergebnis in einer Zapfanlage bis 5 Liter Bier ausgeschenkt. Manch ein Hobby-Brauer ist so begeistert, dass er das Bierbrauen zu Hause in der Küche im großen Stil betreibt.

Bierbrauset „Blond“ – Premium Set

Bier selbst brauen – ein Blondes Premium-Bier mit 6,4% Vol. © Brew Monkey

Auspacken und sofort loslegen. Dieses Premium-Set für 5 Liter Bier enthält eine Packung mit komplett gebrauchsfertigen Zutaten: die frische, genau abgewogene Menge Malz, Hopfen und Hefe. Dazu einen mehrfach verwendbaren Gäreimer mit Gäraufsatz.

Amazon-Preis: 107,49 Euro

Brewferm Kingdom „Dunkles“

Bier selbst brauen – Belgisches Bier mit moderatem Alkoholgehalt © Amazon

Mit diesem All-grain-Brauset brauen Sie 5 Liter dunkles Abteibier mit einem Alkoholgehalt von 7,4 % und herb-fruchtiger Note. Brauset mit kompletter, geschroteter Getreidemischung, Hopfen und Hefe sowie ausführlicher Brauanleitung mit Tipps und Tricks.

Amazon-Preis: 40,75 Euro

Braubox für Weizenbier – echtes Weißbier

Bier selbst brauen – Typisch bayerisches Weizen bzw. Weißbier © besserbrauer

Echtes Braumalz, Hopfen, eine wiederverwendbare 5-Liter-Gärflasche aus Glas und handliche, stabile Braugeräte im Küchenformat: Das sind die Zutaten dieser Braubox, mit der Sie in fünf Schritten 5 Liter bayerisches Weißbier zubereiten.

Amazon-Preis: 68 Euro statt 69,90 Euro

Bier selbst brauen: Wie entsteht eigentlich Weizen, auch Weißbier genannt?

Es ist der Inbegriff des typisch bayerischen Biers: das leicht trübe Weißbier, außerhalb Bayerns Weizen genannt. Die Trübung entsteht über die Hefe, die beim unfiltrierten Weizenbier im Glas zu sehen ist. Daher: Bevor die Flasche ganz ins Glas geleert wird, immer einen kleinen Schluck drin lassen, Flaschenboden mit abgesetzter Hefe gut ausschwenken – und erst dann den Rest ins Glas leeren! Die Besonderheit des Weißbiers ist das Malz, das bei dieser Sorte mindestens 50 Prozent aus Weizenmalz enthält. Der Rest kann aus anderen Malzsorten bestehen. Allen Weizen gemein ist die sparsame Verwendung von Hopfen, um die erfrischende bitter-fruchtige Note zu unterstreichen.

Eazy Brewing India Pale Ale – Bier Brau-Set für IPA

Bier selbst brauen – India Pale Ale aus der heimischen Küche © LBFM

Jedes Eazy-Brewing-Bierbrauset wird in Frankreich von Hand zusammengestellt. Das Set enthält alle Zutaten für typisches India Pale Ale mit leichter Bernsteinfarbe, malziger Karamellnote und typischer Bitternote. Alles, was Sie zusätzlich benötigen, sind ein großer Topf und ein paar leere Flaschen.

Amazon-Preis: 64,90,Euro

Lager, Pils und Bockbier: Was ist was?

Bier selbst brauen: Lieber obergärig oder untergärig?

Das ist eine Frage der Herstellung und der Biersorte. Bei obergärigen Bieren wie Kölsch, Alt oder Weißbier sammelt sich die Hefe an der Oberfläche, bei untergärigen Bieren, wie etwa Pils, sinkt sie auf den Boden.

Obergäriges Bier Untergäriges Bier Arbeitstemperatur 15 bis 20° Celsius Arbeitstemperatur 4 bis 9° Celsius Hefezellen verbinden sich, Kohlendioxid drückt sie an die Oberfläche Im kalten Sud verbinden sich Hefezellen nicht und sinken ab Geschmack fruchtiger Geschmack vollmundiger Schneller fertig, anfälliger für Pilz- oder Bakterienbefall Gärt deutlich langsamer, weniger anfällig, länger lagerfähig (Lagerbiere)

Bier selbst brauen: Extravagante Craftbeer-Ideen

Wörtlich übersetzt bedeutet Craftbeer „handwerkliches Bier“, zusammengesetzt aus den Worten „craft“ (Handwerk) und „beer“ (Bier). Diese Biere stehen für Sorten, die nur in kleinen Mengen und unabhängig von Konzernen auf traditionelle Weise hergestellt werden. Also könnte man selbstgebrautes Bier aus dem Bierbrau-Set als Craftbeer bezeichnen. Anders als bei Großbrauereien, die ein Bier nach den Anforderungen des Markts konzipieren, steht bei Craftbeer-Brauern die eigene Idee am Anfang. Das Bier ist dann das Ergebnis, das diese Idee möglichst gut umsetzt. Hier sind also Kreativität und Ideenreichtum kaum Grenzen gesetzt – auch bei den Bierbrau-Kits.

Dunkles mit Kirsche & Eichenholz

Bier selbst brauen – aromatisch mit Kirscharoma © Braufässchen

Ein naturtrübes, hopfenbetontes und blumiges Bier mit trockenem Abgang und feiner Kirschnote. Genussfertig nach einer Woche.

Amazon-Preis: 42,90 Euro

Pils mit Grapefruit & Passionsfrucht

Bier selbst brauen – Pils mit Potenzial © Braufässchen

Absolut exotisch, fruchtig-blumig und trocken im Abgang: Dieses Pils mit Maracuja- und Grapefruit-Aroma ist eine echte Überraschung. Genial im Sommer!

Amazon-Preis: 42,90 Euro

Brew&Share Red Ale – Brauset für 4,5 Liter Irisches Bier

Bier selbst brauen – Die feine irische Art © BNKR PLACE

Kaum ein Pub in Irland, in dem kein Red Ale getrunken wird. Dieses Set enthält alle Zutaten für dieses etwas süßliche, malzige und süffige Ale: Fass mit Stopfen, Gummidichtung und Auslaufhahn, Airlock, Digitales Thermometer, Malzmischung, Hopfenbeutel, Hefebeutel, Kalziumsulfat-Beutel, Dextrosebeutel, Druckventil, Gebrauchsanweisung.

Amazon-Preis: 29,90 Euro statt 39,90 Euro

Bier selbst brauen und stilvoll servieren

So viel Aufwand, so viel Genuss. Der Anstich des ersten selbst gebrauten Biers muss gebührend zelebriert werden! Und wer weiß, vielleicht köpfen Sie in Zukunft ja öfter mal das eine oder andere Craftbeer im Kreis echter Kenner und Liebhaber?

Skol! Wikinger-Trinkhorn

Bier selbst brauen und ungewöhnlich servieren. © Craft and Trade

Für Bier, Met, Milch ... Diese Hornbecher sind handgefertigte Naturprodukte und fassen ca. 200 ml. Jedes Trinkhorn-Set mit 4 Bechern kommt in einem schönen Baumwoll-Jutesäckchen.

Amazon-Preis: 44,95 Euro

Personalisiertes Bieretikett

Bier selbst brauen und natürlich selbst etikettieren! © PRINTALA - Deine Druckwelt

Küchenbräu, Wohnzimmerpils oder Walters Weizen? Egal, welchen Namen Ihr Craftbeer bekommt: Diese Etiketten lassen sich ganz nach Ihren Wünschen individuell bedrucken. Auch mit Foto.

Amazon-Preis: 7,99 Euro

Bierflaschen mit Kronenverkorker

Bier selbst brauen und wie ein Profi abfüllen. © Brew Monkey

Mit diesem Flaschenset für 5 Liter Bier füllen Sie Ihr Craftbeer ab wie ein Profi. Das Set enthält 15 leere Bierflaschen, einen Kronenverkorker und 30 Kronkorken.

Amazon-Preis: 27,95 Euro