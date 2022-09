Nur 4 schneiden gut ab: Beschichtete Pfannen im Test bei Stiftung Warentest

Von: Ömer Kayali

Die Stiftung Warentest hat beschichtete Pfannen unter die Lupe genommen. © Cloud7Days/PantherMedia

Beschichtete Pfannen sorgen dafür, dass beim Braten nichts auf der Bratfläche kleben bleibt. Bei der Stiftung Warentest erhalten nur vier die Note „gut“.

Ob bei Fleisch, Fisch, Pfannkuchen oder Eiern: Nichts ist beim Braten lästiger, als wenn das Essen in der Pfanne kleben bleibt. Die Reste lassen sich nur schwer entfernen und die Pfanne weist danach dauerhaft Flecken auf. Beschichtete Pfannen sollen dies verhindern, doch nicht immer gelingt das. Das kann zum einen am falschen Umgang liegen – oder aber auch daran, dass die Pfanne einfach nicht gut ist. Die Stiftung Warentest hat zahlreiche beschichtete Pfannen geprüft. Nur vier erhalten die Testnote „gut“. Die besten Pfannen stellen wir weiter unten im Artikel vor. Doch vorher erklären wir, was Sie beim Braten mit beschichteten Pfannen beachten sollten. Falls Sie ein robusteres Exemplar suchen, sollten Sie eine Gusseisenpfanne in Betracht ziehen.

So braten Sie mit beschichteten Pfannen richtig

Was die meisten Köche wohl ohnehin wissen: Nutzen Sie niemals Besteck aus Metall, um damit das Essen in der Pfanne zu wenden. Dadurch entstehen schnell Kratzer, die die Antihaft-Eigenschaften beeinträchtigen. Pfannenwender aus Plastik oder Holz sind besser geeignet.

Darüber hinaus sollten Sie vermeiden, auf der höchsten Stufe zu braten, da die Beschichtung sonst Blasen bilden und rissig werden könnte.

Ein weiteres No-Go ist der Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln oder rauen Schwämmen beim Saubermachen.

Auch sollten Sie stets darauf achten, dass Sie die heiße Pfanne nicht direkt unter kaltes Wasser halten.

Ein weiterer Tipp: Beim Lagern der Pfannen ein Küchentuch dazwischen legen, um Kratzer zu verhindern.

Beschichte Pfannen: Härteprobe bei Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat eine Nutzung von drei Jahren simuliert und stellte die Pfannen auf eine echte Härteprobe. Dafür wurden sie mit Metallkugeln und grobem Schleifmittel befüllt und 45 Minuten auf einer vibrierenden Platte durchgerüttelt. Nach diesem Extremtest waren die meisten Exemplare für viele Speisen noch zu gebrauchen, doch bei Pfannkuchen verloren alle ihre Antihaftwirkung.

Nur vier der getesteten Pfannen erhalten von der Stiftung Warentest die Note „gut“. Im folgenden Abschnitt stellen wir diese vor.

Beschichtete Pfannen: GastroSUS Diamas Pro Industar – der Testsieger

Industar Diamas-Pro Bratpfanne © GastroSUS

Preis bei Amazon: ab 31,99 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Stiftung Warentest gut (2,2) verfügbare Größen 20, 24, 28 und 32 cm Material Edelstahl induktionsgeeignet ✔️ backofengeeignet ✔️ spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Beschichtete Pfannen: Fissler Adamant Comfort

Fissler Adamant Comfort Bratpfanne © Fissler

Preis bei Amazon: ab 67,49 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Stiftung Warentest gut (2,4) verfügbare Größen 20, 24, 26, 28 und 32 cm Material Aluminium induktionsgeeignet ✔️ backofengeeignet ❌ spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Beschichtete Pfannen: Woll Concept

Woll Concept Bratpfanne © Woll

Preis bei Amazon: 64,58 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Stiftung Warentest gut (2,5) verfügbare Größen 28 cm Material Edelstahl induktionsgeeignet ✔️ backofengeeignet ✔️ bis zu 200°C spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Beschichtete Pfannen: Zwilling Madura Plus

Zwilling Madura Plus Bratpfanne © Zwilling

Preis bei Amazon: 49,34 € statt 74,99 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Stiftung Warentest gut (2,5) verfügbare Größen 20, 24, 26 und 28 cm Material Aluminium induktionsgeeignet ✔️ backofengeeignet ❌ spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5