Sonnenstrom tanken am Balkon – Balkonkraftwerke selbst montieten ohne Genehmigung

Von: Nina Dudek

Balkonkraftwerke sind eine praktikable Lösung, Sonnenenergie zu nutzen. © Photojog/PantherMedia

Balkonkraftwerke: Erzeugen Sie damit Ihren eigenen Strom mit der Kraft der Sonne! Eine Solaranlage auf dem Balkon oder der Terrasse lohnt sich bei steigenden Energiepreisen langfristig.

Balkonkraftwerk: Brauche ich eine Genehmigung?

Gerade beim Blick auf die steigenden Energiekosten ist es eine große Verlockung, mit Sonnenenergie eigenen, grünen Strom zu erzeugen. Sogenannte Balkonkraftwerke, also Mini-Photovoltaik-Anlagen, gibt es bereits für wenige Hundert Euro montagefertig zu kaufen. Sie sind nicht fest verbaut und können jederzeit wieder entfernt oder verändert werden.

Für Balkon-Solaranlagen bis maximal 600 Watt benötigen Sie keine behördliche Genehmigung. Aber die Mini-Photovoltaik-Anlage muss im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und beim eigenen Netzbetreiber registriert werden! Das lässt sich aber unkompliziert online erledigen. Ob sich eine richtig große Photovoltaik-Anlage lohnt, sollten Sie reiflich überdenken, denn sie ist mit mehr Aufwand verbunden.

Diese Balkonkraftwerke benötigen keine Genehmigung:

Balkonkraftwerk im Mietshaus fachgerecht anschließen

Egal ob Balkon, Dach, Hauswand oder Terrasse: Wer zur Miete wohnt, muss auf jeden Fall erst den Vermieter um Erlaubnis fragen, bevor die Solarpanels installiert werden. Selbst bei Eigentumswohnungen können Bewohner nicht schalten und walten, wie sie wollen. Die Zustimmung der Hausgemeinschaft ist vor der Montage einer PV-Anlage nötig, da ein Eingriff in die Optik des Hauses vorliegt.

Die meisten Mini-Balkonkraftwerke lassen sich mit technischem Verständnis und Geschick zwar selbst montieren, doch wenn die Anlage nicht sachgemäß installiert ist, haftet der Betreiber – also Sie – für Schäden! Da ist es ratsam, ein paar Euro in die Montage durch einen Fachmann zu investieren. Zusätzlich zur Mini-Solaranlage lässt sich mit einigen Tricks zusätzlich Strom sparen.

Gut zu wissen

Balkonkraftwerke speisen Strom über eine Steckdose ins Hausnetz ein, eine Vergütung gibt es nicht.

Mini-Photovoltaik-Anlagen unterliegen der VDE-Norm DIN VDE 0100-551-1.

Bei normkonformen Balkonkraftwerken sollte ein Elektriker zunächst das Hausnetz prüfen.

Für Montage und Anschluss der Balkon-Solaranlage wird ein Fachmann empfohlen, kann aber theoretisch in Eigenregie durchgeführt werden.

VDE-Normkonforme Balkon-Solaranlagen benötigen einen speziellen Energiestecker (z. B. Wielandsteckerverbindung).

Erweiterbar: KESSER Solarpanel Monokristallin

Balkonkraftwerk: KESSER Solarpanel Monokristallin © WMK Trading GmbH



Mit diesem beliebig erweiterbaren Solarpanel bleiben Sie flexibel: Das kleinste 1er-Set entspricht 100 Watt und kann mit weiteren Modulen ergänzt werden. Die Monokristalline-Photovoltaik-Solarmodultechnologie gilt als eine der am weitesten entwickelten Solarmodultechnologien.

Preis: ab 94,80 €

✔️ Inkl. Montagevorrichtung und Anleitung für eine einfache Installation ✔️ Hoher Wirkungsgrad, Lebensdauer mindestens 20 bis 30 Jahre ✔️ Bestmögliche Solar-Erträge auch bei schwachen Lichtverhältnissen ✔️ Robuster und rostfreier Aluminiumrahmen, witterungsbeständig Amazon-Bewertungen: 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Netzunabhängiges Komplettset: ECO-WORTHY Solarsystem 480W

Balkonkraftwerk Komplettset ECO-WORTHY mit 480W © ECO-WORTHY EU



Das ganze Paket für grünen Strom: mit Wechselrichter und Batterie, netzunabhängig: 4x 120W Solarmodul, 60A Laderegler, 2x 50Ah Lithiumbatterie und 1500W Wechselrichter.

Amazon-Preis: 1.399,99 €

✔️ Perfekt für Privathaushalte, Werkstätten, Gartenhäuser und Orte, an denen es keinen Strom gibt ✔️ Lithium-Eisen-Batterien behalten nach 3000 Zyklen noch 80% der Kapazität ✔️ Gleiche Größe wie 100W Solarmodul, wandelt jedoch 20% mehr Strom um Amazon-Bewertungen: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mit Stromaggregat: Set mit tragbarer Powerstation

Balkonkraftwerk mit Solargenerator: BLUETTI AC200MAX © BLUETTI EU



Dieses leistungsstarke Balkonkraftwerk verfügt über vier Ständer, die fest auf jeder Oberfläche platziert werden können, wobei die vorgebohrten Löcher in der Platte auch eine schnelle Montage und Aufhängung ermöglichen.

Amazon-Preis: 3.306 €

✔️ Faltgröße 41,1 x 42,7 cm, 4,3 kg, einfach zu transportieren und zu installieren ✔️ Aufladen von Solar-/Wechselstrom-/Auto-/Generator-/Blei-Säure-Batterien ✔️ 4.000 Watt Spitzenleistung reichen u. a. für Espressomaschine oder Geschirrspüler ✔️ 3 Stück SP120 120-W-Solarpanel in Reihe schaffen von 0–100 % in 7–7,5 Stunden Amazon-Bewertungen: 5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mini-Format für‘s Fenster: Sunnybag Leaf PRO

Balkonkraftwerk im Miniformat: Sunnybag Leaf PRO © SUNNYBAG GmbH



Superklein, super flexibel – ideal für Fensterbrett oder Mini-Balkon. Das Sunnybag LEAF PRO Solar-Panel ist das stärkste flexible Outdoor-Solarladegerät der Welt. Gewinner zahlreicher Awards, unter anderem des ISPO-Awards in München.

Amazon-Preis: 99 €

✔️ 7,5 Watt Leistung, Smartphone und Tabletladen über USB in Rekordzeit ✔️ Befestigungssystem mit integrierten Haken, mitgelieferten Schlaufen, Karabinern und Saugnäpfen ✔️Jedes einzelne Solarpaneel wird in Österreich getestet und zertifiziert Amazon-Bewertungen: 4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Balkonkraftwerk mit Speicher

Balkonkraftwerke liefern Energie für den sofortigen Verbrauch. Überschüssige Energie geht dann ins öffentliche Stromnetz – ohne finanziellen Ausgleich. Doch der Stromüberschuss lässt sich speichern, statt ihn kostenlos zu verschenken. Mit einer Powerstation lässt sich diese Speicherfunktion an Solarpanels nachrüsten.

Mobiler Stromspeicher ECOFLOW

Balkonkraftwerke nachrüsten mit Speicher: ECOFLOW Powerstation (EFDELTA) © Ecoflow-DE

Mit einer Akkukapazität von 1260 Wh kann dieses tragbare Kraftpaket bei Stromausfall problemlos Ihre wichtigen Haushaltsgeräte versorgen.

299 € bei Amazon

✔️ 1.800 W Ausgangsleistung und 11 Ausgänge für den Betrieb von 90 % aller Haushaltsgeräte ✔️ Pass-Through-Ladefunktion: kann während des Aufladens gleichzeitig Geräte versorgen ✔️ Vollständige Aufladung in 4–8 Stunden ✔️ Lärmpegel liegt unter 50 dB (2 Meter Entfernung) Amazon-Bewertungen: 4,7 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Balkonkraftwerk: Welche Solaranlage für den Balkon eignet sich für mich?

Die Energiewende beginnt im Kleinen: Groß ist hingegen die Auswahl an Mini-Photovoltaik-Anlagen. Wer plant, mit einem eigenen Balkonkraftwerk Stromkosten zu senken und die Umwelt zu entlasten, hat die Qual der Wahl.

Vorher sollten Sie allerdings Folgendes über Balkonkraftewerke wissen:

❌ Keine Speicherung: Der Strom steht sofort für den Verbrauch bereit und wird nicht gespeichert ✔️ Strom einspeisen: Überproduktion wird ins Netz eingespeist, jedoch ohne Vergütung ❌ Kein Betrieb im Stromausfall: Der Wechselrichter benötigt die Netzfrequenz des Stromnetzes. Wer trotz Stromausfall Strom haben möchte, benötigt eine Solaranlage mit Speicher oder eine Powerstation

Mini-Photovoltaik-Anlagen können Stromkosten halbieren

Balkonkraftwerke richtig aufstellen

Um die Sonneneinstrahlung auf dem Balkon optimal zu nutzen, sollten die Paneele nach Süden ausgerichtet sein. Zusätzlich spielt die optimale Neigung eine wichtige Rolle für maximale Stromausbeute: Zwischen 20 und 30 Grad Neigung sind dabei ideal. Da Ihr Balkonkraftwerk überschüssigen Ökostrom über eine Steckdose ins Hausnetz einspeist, sollten Sie die Mini PV-Anlage in der Nähe eines entsprechenden Zugangs aufgestellt werden. Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Montagesyteme, die genaue Installtion entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, dass alles wirklich fachgerecht und einsatzbereit montiert ist, lohnt es sich, den Elektiker kommen zu lassen.