Blühend einfach – der schnellste Weg zum Traum-Balkon

Von: Nina Dudek

Online auswählen und liefern lassen: Der einfachste Weg zum traumhaft schön bepflanzten Balkon © Ingrid Balabanova/PantherMedia

Ein Traum in Weiß-Tönen? Robuste Dauerblüher für heiße Südseiten? Oder Kräuter & Essbares für den Küchenbalkon? Balkonblumen-Sets für jeden Standort garantieren lange Freude – ideal für Einsteiger.

In Gartenmagazinen sehen die Balkonbepflanzungen immer so traumhaft schön aus! Ton in Ton herrlich üppig und alles aufeinander abgestimmt. Sogar an Extremstandorten wie dunkle Nordseiten oder brütend heißen Südbalkone. Das können Sie auch!

Denn der Online-Fachhandel bietet eine Fülle bereits fertig komponierter Pflanzen-Sortimente an. Einfach online auswählen, mit einem Klick bestellen und die Pflanzen (fast) bis auf den Balkon liefern lassen.

Kein Schleppen von Blumentöpfen, dafür traumhafte Pflanzen-Ideen für wirklich jede Balkonsituation.

Balkonpflanzen-Mischung für sonnige Südlagen

Farbenfroher Sommerblumen-Mix Passion Combos Sunset © Baldur Garten

3 Töpfe nur 10,99 €

Dort, wo es sonnig und warm ist, fühlt sich der Sommerblumen-Mix „Passion Combos Sunset“ wohl. Er ist eine Augen- und Bienenweide und blüht bis zum Herbst üppig in herrlichen Sommerfarben.

Inhalt: rote, großblumige Petunie, gelber Bidens und rot-gelbe Zauberglöckchen-Petunie

Balkonpflanzen-Mix für schattige und halbschattige Standorte

Sommerblumen-Set kunterbunter Kasten © Gärtner Pötschke

5 Töpfe nur 17,99 €

In diesem anspruchslosen, schattenverträglichen Set harmonieren die fünf Sorten nicht nur farblich. Auch Wuchsform und Ansprüche an Standort-, Wasser- und Dünger passen perfekt zusammen. Ideal für pflegeleichte Balkonkästen!

Inhalt: je 1 kiwigrüne Blattschmuck-Ipomea, Zauberglöckchen Minifamous Pink Dark Eye, Herz-Petunie Amore Pink Hearts, Blaues Männertreu

Sommer-Nasch-Balkon mit Himbeeren & Erdbeeren

Einfach genial - auch für Kinder: eigene Beeren vom Balkon © Gärtner Pötschke

Balkonhimbeeren bestellen

Balkon-Erdbeeren bestellen

Sonnige Balkone sind perfekt, um zuckersüßes Beerenobst anzupflanzen. Für Balkone gibt es spezielle, kleinwüchsige Sorten mit besonders reicher Ernte. Neu: Himbeeren für den Balkonkasten, dazu noch Erdbeeren – und fertig ist der Sommer-Nasch-Balkon.

Duft-Balkon: Vanille, Orange, Zitrone & Rose

Sommerblumen-Set Duftbalkon © Gärtner Pötschke

6 Pflanzen nur 16,99 €

Sie verbringen gerne viel Zeit auf dem Balkon? Dann ist dieser duftende Pflanzenmix ein Muss. Mit diesem Duft-Sortiment holen Sie sich das ganze Aroma des Sommers direkt vors Fenster.

Inhalt: je 1x Zitronenduft-Geranie, Rosenduft-Geranie, Orangenduft-Geranie, Rotoranges Wandelröschen, Vanilleblume Helitrop

Trendfarbe 2023: edles Weiß

Sommerblumen-Set Schneewittchen © Gärtner Pötschke

5 Töpfe nur 16,99 €

Dieser Sommer wird schneeweiß: zumindest auf dem Balkon. Schwer angesagt sind weißblühende Balkonpflanzen, die perfekt zu jedem Stil passen. Dieses Set liebt Sonne und Halbschatten, ist pflegeleicht und krankheitsresistent.

Inhalt: je 1x Weißes Strandkraut, Weißer Sommerjasmin, Weiße Hängegeranie Ville de Dresden, 2x Weiße Geranie Isabella

Spar-Set mediterraner Balkon für Hobbyköche

Super günstig im Set: 8 mediterrane Kräuter © Amazon

8 Töpfe nur 25,99 €

Wenn die Sonne den Balkon erwärmt, duftet es nach Mittelmeer und Urlaub! Thymian, Rosmarin, Oregano, Salbei ... Dieser XL-Kräutermix ist trockenheitsverträglich, liebt Hitze und liefert frische Aromen für die Küche. Mit Frostschutz können einige Kräuter sogar überwintern.