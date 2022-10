Astalea aus „Die Höhle der Löwen“ (Vox): Das kann der neue Duftstein fürs Auto

Von: Philipp Mosthaf

Der Astalea-Duftstein ist in verschiedenen Design erhältlich. Zusammen mit Ihrem Lieblingsduft schaffen Sie sich Ihre individuelle Belüftung. © Amazon Produktbild

Astalea aus „Die Höhle der Löwen“ sagt dem Duftbaum fürs Auto den Kampf an. Der Duftstein fürs Amaturenbrett kann Gerüche überdecken und mit einem eigenen Parfüm verwendet werden.

Seit 2014 werden in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ innovative Produkte vorgestellt. In all den Folgen gab es Hunderte von Deals. Auch in der Jubiläumsstaffel konnten die Investoren einige Produkte bestaunen wie die Laufmaus für Läufer oder Holy Pit, das Refill-Deo. Mit Astalea sorgte ein weiteres Start-up für Schlagzeilen. Die Gründer konnten mit ihrem Duftstein fürs Auto Investor Ralf Dümmel für sich gewinnen. Das individuelle Parfüm fürs Auto sagt den herkömmlichen Duftbäumchen den Kampf an. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Astalea genauer vor. Der Duftstein kann nicht nur strenge Gerüche überdecken, Sie können sogar Ihren Lieblingsduft verwenden.

Astalea aus „Die Höhle der Löwen“ (Vox): So funktioniert der Duftstein

Mit Astalea erhalten Sie ein einzigartiges Duftstein-Set und können damit Ihren ganz eigenen Autoduft kreieren. Der Duftstein ist in verschiedenen Designs erhältlich, die ein kunstvolles Statement in Ihrem Auto setzen. Ob klassisch in Schwarz, verspielt mit dem Flower Bouquet oder traditionell mit Blue Mosaic. Nicht nur der Geruchssinn kommt mit Astalea voll und ganz auf seine Kosten. So sind die typischen Duftbäumchen mit Limette oder Zitrone bald passé. Hier erfahren Sie, wie der Duftstein aus der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ funktioniert:

Regulieren Sie selbst die Duftintensität mit drei bis fünf Sprühstößen. Verwenden Sie hierzu den kleinen Pumpzerstäuber und befüllen Sie diesen mit Ihrem Lieblingsparfüm oder einem ätherischen Öl. Danach besprühen Sie die Rückseite des Duftsteins. Nach wenigen Minuten ist der Duft vollständig in den Duftstein eingezogen, er kann nun im Auto befestigt werden. Der Astalea-Duftstein ist sehr feinporig, nimmt den Duft gut auf und verteilt ihn gleichmäßig. Der Astalea-Duftstein kann dank Magnetclip problemlos am Armaturenbrett angebracht und in die Autolüftung geklemmt werden. Sie können den Duftstein immer wieder verwenden. Wollen Sie wieder mehr frische Luft in Ihrem Auto, dann besprühen Sie den Duftstein einfach erneut. Für einen neuen Duft empfiehlt der Hersteller auch einen neuen Stein.

Astalea aus „Die Höhle der Löwen“ (Vox): Hier können Sie den Auto-Duftstein kaufen

Astalea Duftstein-Set „Blue Mosaic“. © Amazon Produktbild

Das Astalea Duftstein-Set wird mit Duftspender, Magnetclip und Parfümzerstäuber geliefert. Er ist in den Versionen Schwarz, Flower Bouquet und Blue Mosaic erhältlich. Bei Amazon finden Sie zahlreiche Angebote, auch mit verschiedenen Düften und Ölen. Diese Deals sind aktuell erhältlich:

