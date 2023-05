Wie wirken Ameisenköder?

Von: Philipp Mosthaf

Ameisen können im Garten oder Haus sehr lästig werden. Mit Ameisenködern kann man sie schnell beseitigen. © Gary Luhm / imago

Ameisenköder zählen zu den effektivsten Mitteln gegen Ameisen im Haus und Garten. Die Anwendung ist einfach. Wie wirken Ameisenköder? Die Antwort gibt es hier.

Viele Menschen kennen dieses schlimme Gefühl, wenn kleine Mitbewohner vom Haus Besitz ergreifen: Aus dem Nichts tauchen plötzlich unzählige Ameisen auf und machen es sich in Haus, Wohnung oder Garten bequem. Ameisenköder sind ein effektives Mittel, um die Ameisen schnell wieder loszuwerden. Ameisenfallen gibt es in Form von Pulver oder in Dosen. Doch wie wirksam sind Ameisenköder überhaupt? In diesem Artikel bekommen Sie Antworten. Zudem stellen wir Ihnen einige hochwirksame und effektive Ameisenköder vor.

Wie wirken Ameisenköder?

Ameisenköder sind einfach anzuwenden. Die Köderdosen werden einfach auf die Laufwege der Ameisen gestellt. Lockstoffe ziehen die Ameisen an. Die Ameisen fressen das im Ameisenköder enthaltene Gift und geben es an die Königin weiter. Das Gift wirkt sich dabei auf das Nervensystem aus und blockiert lebenswichtige Funktionen. Stirbt die Königin, dann dauert es nicht mehr lange, bis das ganze Ameisenvolk gestorben ist. Mit Ameisenködern lassen sich nicht nur einzelne Ameisen bekämpfen, sondern gleich ein ganzes Volk.

Ameisendosen können bis zu drei Monate wirksam sein. Der Köder kann danach verbraucht sein und Sie müssen unter Umständen eine neue Dose aufstellen. Ameisenköder sollten in der Regel bis zu 28 Tage stehen bleiben. Stellen Sie sicher, dass alle Ameisen weg sind, bevor Sie den Ameisenköder entfernen. Ameisenköder sind für Wirbeltiere ungefährlich. Dennoch sollten Sie sie von Kindern und Haustieren fernhalten.

Was sind die Vor- und Nachteile von Ameisenködern?

Das Gift ist in der Ameisenköderdose im Inneren. So kann er nicht von Kindern und Haustieren aufgenommen werden.

Ameisenköder sind sehr einfach und sauber in der Anwendung. Die Dose muss lediglich geöffnet und auf die Ameisenstraße gestellt werden.

Boden und Flächen kommen nicht mit dem Gift in Berührung.

Ameisenköder können ganz einfach umplatziert werden. So können Sie jederzeit auf das Verhalten der Ameisen reagieren.

Verglichen mit Sprays oder anderen Mitteln sind Ameisenköder etwas teurer. Auch die Menge ist geringer.

Aeroxon Ameisenköder 2x3 Dosen

Aeroxon Ameisenköder 2x3 Dosen © Aeroxon

Hier bestellen für 16,99 Euro

In der Dose befindet sich ein Fraßköder, der den ganzen Ameisenstaat innerhalb weniger Tage vernichtet. Der Köder lockt die Ameisen an. Diese tragen das Gift in ihr Nest und verfüttern es an ihre Königin und die Larven. Geeignet für Haus, Terrasse, Balkon und Keller. Die Köderbox ist zudem geruchlos und wirkt bis zu drei Monate.

Substral Celaflor Ameisenköder 4 Stück

Substral Celaflor Ameisenköder 4 Stück © Substral Celaflor

Hier kaufen für 12,99 Euro

Die Wirkung des Gifts setzt nach einigen Stunden ein, um so auch im Nest wirken zu können. Die Köderbox können Sie im Haus, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder im Keller aufstellen.

PIC Ameisenköder 9 Dosen

PIC Ameisenköder © PIC

Hier bestellen für 21,99 Euro

Gleiches Prinzip: Der Fraßköder lockt die Ameisen an und vernichtet so den ganzen Ameisenstaat in wenigen Tagen. Geeignet für Haus, Terrasse, Balkon und Keller. Die Köderbox ist zudem geruchlos und wirkt bis zu drei Monate.