Pünktlich zum Frühjahrsputz: Marken-Staubsauger bei Amazon bis zu 52% günstiger

Von: Sven Galitzki

Bei Amazon sind aktuell zahlreiche Staubsauger von Top-Marken wie Bosch, Miele, Philips oder Dyson reduziert. Beim Sale winken Rabatte von bis zu 52 Prozent.

Hamburg – Der Frühling ist da und ob nun im heimischen Wohnzimmer, im Keller, auf dem Dachboden oder in der Garage – zahlreiche Haushalte machen sich an den berühmt-berüchtigten Frühjahrsputz. Dabei darf ein guter Staubsauger nicht fehlen. Passenderweise sind aktuell allerlei Top-Modelle von Marken wie Bosch, Dyson, Philips, Siemens oder Miele beim Versand-Riesen Amazon reduziert, und das teils kräftig.

Staubsauger im Sale bei Amazon – Die besten Deals und Angebots-Highlights

Welche Staubsauger sind im Sale? Im Sale sind aktuell allerlei Geräte führender Top-Marken. Von kleinen Handstaubsaugern, über kabel- und beutellose Modelle, bis hin zu klassischen Modellen und sogar Industriestaubsaugern wird einiges geboten – in so gut wie jedem Preissegment. Bei einigen Deals kann man dabei sogar mehr als die Hälfte im Vergleich zum regulären Preis (also der UVP des Herstellers) sparen.

Die Angebots-Highlights:

Bei Amazon sind gerade viele Marken-Staubsauger im Angebot © Pixabay (Montage), Bosch, Dyson

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Wie lange die Deals laufen, ist aktuell nicht ersichtlich. Bei Interesse sollte man aber nicht allzu lange zögern, da gerade reduzierte Top-Modelle erfahrungsgemäß recht schnell ausverkauft sein können. Einige Modelle sind schon jetzt nur noch in geringer Stückzahl verfügbar.

Kann man zusätzlich sparen? Bei diesem Sale leider nicht. Zusätzliche Rabatt-Codes, einlösbare Coupons von Amazon selbst oder ähnliches gibt es nicht.

