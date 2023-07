Beste Prime Day Deals: PS5 Konsole, Zubehör & Spiele jetzt knallhart reduziert

Von: Julia Schuster

Sparen Sie 100 € beim Kauf einer PlayStation 5 mit zweitem Controller und bis zu 67 % auf Spiele und Zubehör. © Amazon

Gamer aufgepasst: Zum Prime Day 2023 bietet Amazon die PS5 im Bundle mit zweitem Controller, Zubehör sowie einige Videospiele zum absoluten Sparpreis an.

Für Gamer und alle, die es werden wollen, lohnt sich ein Blick auf die Amazon Website. Denn zum Prime Day am 11. und 12. Juli 2023 können Sie die PS5 inklusive zweitem Controller so günstig wie nie kaufen. Sie sparen aktuell ganze 100 Euro! Das gesparte Geld können Sie beispielsweise in neue Spiele investieren. Denn auch die gibt es beim Prime Day zu Hammerpreisen.

SONY PlayStation 5 Bundle mit zweitem DualSense Wireless-Controller

SONY PS5-Bundle mit zweitem DualSense Wireless-Controller © Amazon

Das PlayStation 5 Bundle eröffnet Ihnen noch mehr Spielmöglichkeiten. Mit dem zweiten DualSense Wireless-Controller können Sie mit einem weiteren Mitspieler spannende Coop-Multiplayer-Abenteuer meistern. Am Amazon Prime Day gibt es das PS5-Bundle für 519,99 Euro statt 619,99 Euro.

Spiele für die PS5 bis zu 67 % reduziert

Zahlreiche Spiele für die PS5 im Angebot: jetzt zuschlagen! © Amazon

Lust auf ein neues Videospiel? Zum Prime Day haut Amazon jede Menge Spiele für die PS5 zu unfassbar günstigen Preisen raus. Wir haben Ihnen eine Liste mit den coolsten Angeboten zusammengestellt.

Zubehör für die PS5 zum Schnäppchenpreis

Am Amazon Prime Day gibt es verschiedenes Zubehör für die PS5 zum kleinen Preis. © Amazon

Auch verschiedenes Zubehör für die PS5 ist aktuell im Angebot. Vom Racing Wheel mit Pedalset bis zur Gaming-Headset ist auch für Sie bestimmt das Richtige dabei.

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Der Amazon Prime Day 2023 findet vom 11. bis 12. Juli statt. So lange haben Sie Zeit, um von den exklusiven Rabatten zu profitieren – aber nur solange der Vorrat reicht.

