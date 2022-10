Amazon Prime Day im Oktober: Deal-Ticker mit den besten Angeboten

Von: Nina Dudek

Der Amazon Prime Day im Oktober lockt mit exklusiven Angeboten für Prime-Mitglieder. Mit unserem Liveticker zum Prime Day haben Sie die besten Deals auf einen Blick.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Amazons neuestes Schnäppchen-Spektakel, der Amazon Prime Day 2.0 im Herbst, läuft seit Mitternacht. Bis Mittwoch, den 12. Oktober um 23:59 Uhr stellt Amazon dann für seine Prime-Mitglieder ständig neue, exklusive Angebote ins Netz. Wir sichten laufend die neuesten Deals und Angebote und halten Sie immer auf dem Laufenden.

Verpassen Sie keinen Deal beim Amazon Prime Day im Herbst! Finden Sie in unserem Deal-Ticker die größten Schnäppchen, die besten Angeboten und coolsten Deals aus den Bereichen Technik und Entertainment, Haushalt, Garten und noch mehr. Der Liveticker wird ständig aktualisiert. So verpassen Sie nichts.

