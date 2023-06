Amazon Prime Day 2023: Wann ist der Deutschland-Termin? Alles zum Start des Mega-Sales

Von: Ömer Kayali

Teilen

Amazon hat den Termin für den Prime Day 2023 bekanntgegeben. Wann der Mega-Sale dieses Jahr stattfindet und was Kunden erwartet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – Der Amazon Prime Day ist ein Tag, auf den Schnäppchenjäger und Prime-Kunden Jahr für Jahr sehnsüchtig warten. Diese spezielle Verkaufsaktion ist ein spezielles Shopping-Event, das exklusiv „Amazon Prime“-Mitgliedern vorbehalten ist. An diesem Tag lockt der Versandriese mit starken Angeboten und massiven Preisnachlässen auf eine Vielzahl von Produkten. Von Elektronik über Mode bis hin zu Haushaltsartikeln – es gibt kaum eine Kategorie, die zum Prime Day keine attraktiven Deals spendiert bekommt. Und nun steht der er Termin für den Amazon Prime Day 2023 endlich offiziell fest.

Amazon Prime Day 2023: Wann findet der Mega-Sale dieses Jahr statt?

Amazon Prime Day 2023: Wann ist der Deutschland-Termin? Alles zum Start des Mega-Sales © Amazon (Montage)

Amazon Aktionstage 2023 starten bald: Der Amazon Prime Day 2023 Deutschland findet am 11. und 12. Juli statt. Die Termine fallen dieses Jahr somit auf den Dienstag und Mittwoch in der zweiten Juli-Woche. Sobald der Startschuss fällt, erhalten Prime-Kunden Rabatte auf Hunderte verschiedene Produkte.

Amazon Prime Day 2023 Angebote: Was bietet die große Rabatt-Aktion?

Welche Angebote gibt es zum Prime Day 2023? Die Auswahl der Produkte unterscheidet sich jährlich. Was genau der Prime Day in diesem Jahr umfassen wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. So gut wie in jeder Kategorie dürfte es aber attraktive Schnäppchen geben. Sobald der Startschuss fällt, werden wir die besten Deals auf unseren Seiten präsentieren und auch hier für Sie verlinken.

Erste Angebote vor dem Amazon Prime Day 2023 schon verfügbar: Schon vor den Aktionstagen hat Amazon einige spannende Angebote auf Lager:

Amazon Prime kostenlos testen: Wenn Sie noch kein Prime-Mitglied sind und nicht auf die Angebote des Prime Day verzichten möchten, können Sie ein kostenloses Probe-Abonnement abschließen. Sie erhalten dadurch 30 Tage lang alle Vorteile der Prime-Mitgliedschaft ohne Kosten und somit auch Zugriff auf alle Deals des Prime Days.

Die Prime-Mitgliedschaft kann man dabei jederzeit problemlos kündigen, sodass nach dem kostenlosen Test-Zeitraum keine Kosten anfallen, sollte man diesen Service nicht länger in Anspruch nehmen wollen. Sollten Sie sich für das Probe-Abo interessieren, dann finden Sie alles Wichtige dazu hier: Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen – mit dem Probe-Abo

Vorteile der Prime-Mitgliedschaft:

Kostenloser Versand

Prime Video: Zugriff auf eine breite Auswahl an Filmen, Serien und exklusiven Inhalten

Prime Music: Uneingeschränkter Zugriff auf über 2 Millionen Songs sowie Tausende von Playlists und Radiosendern

Prime Reading: Kostenlose E-Books, Zeitschriften und Comics

Prime Photos: Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos in der Amazon Cloud

Prime Gaming: Exklusive Rabatte, kostenlose Spiele und In-Game-Boni für Gamer

Früher Zugriff auf Blitzangebote

Amazon Prime Day: Kann man auch ohne Prime-Abo von den Deals profitieren?

Ohne Prime-Mitgliedschaft haben Sie auf die Angebote aus dem Amazon Prime Day keinen Zugriff. Doch Amazon hat auch so regelmäßig neue Rabattaktionen für allerlei verschiedene Produkte. Eine Übersicht über die aktuell laufenden Deals finden Sie hier.