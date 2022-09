Amazon Music Unlimited – jetzt 4 Monate gratis sichern

Von: Philipp Mosthaf

Genießen Sie mit Amazon Music Unlimited Songs in bester Qualität wann und wo Sie wollen. © Antonio Guillem Fernandez / PantherMedia

Mit Amazon Music Unlimited können Sie 90 Millionen Songs, Hörspiele und Podcasts streamen. Aktuell gibt es den Musik-Dienst für 4 Monate gratis – nur für kurze Zeit.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die besten Songs inklusive Neuerscheinungen streamen, spannende Hörspiele für Kinder und Erwachsene, Top-Podcasts und dazu noch alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live hören – das alles bietet Amazon Music Unlimited. Der Streamingdienst des US-Giganten hält für Prime- und Nicht-Prime-Mitglieder tausende Playlists und Millionen von Songs in HD und Ultra HD bereit. Das Beste: Amazon Music Unlimited funktioniert sowohl unter Android als auch iOS. Nun gibt es das Amazon Music-Abo für drei oder vier Monate gratis. Nicht-Prime-Mitglieder können sich Amazon Music Unlimited drei Monate kostenlos sichern, für Prime-Mitglieder sind es sogar vier kostenfreie Monate. Das Angebot ist bis 12. Oktober gültig.

Amazon Music Unlimited gratis – das sind die Angebote

Angebot für Prime-Mitglieder

Genießen Sie Amazon Music Unlimited vier Monate gratis. Das Angebot ist bis 12. Oktober gültig und gilt nur für Prime-Mitglieder. Anschließend kostet der Musikstreamingdienst 8,99 Euro pro Monat.

Angebot für Nicht-Prime-Mitglieder

Erhalten Sie drei Monate kostenfreien Zugriff auf Amazon Music Unlimited. Danach werden 9,99 Euro pro Monat fällig, das Abo ist jederzeit kündbar.

Amazon Music Unlimited: Das kann das Musik-Abo von Amazon

Amazon Music Unlimited ist ein Premium-Aboservice für Musik mit über 90 Millionen Songs in HD und Ultra HD. Mit der Amazon Music-App können Sie auf iOS- und Android-Geräten auf eine große Anzahl an Songs mit 3D-Audio in Dolby Atmos und 360-Reality-Audio hören. Hier finden Sie alle Funktionen:

90 Millionen Songs in SD, HD und Ultra HD

Tausende Playlists

Personalisierte Streaming-Radiosender

Spannende Hörspiele für Kinder und Erwachsene

Genießen Sie alle Inhalte im Offline-Modus: Laden Sie Musik, Podcasts und mehr herunter und sparen so Datenvolumen.

Amazon Music Unlimited ist komplett werbefrei.

Bedienen Sie Amazon Music Unlimited ganz bequem mit der intuitiven Alexa-Sprachsteuerung.

Funktioniert mit iOS, Android sowie alle Echo-Geräte und Fire-TV-Devices.

Mit der Familienmitgliedschaft für Amazon Music Unlimited können bis zu 6 Geräte gleichzeitig benutzt werden.

