Amazon-Angebote vor Ostern – Satte Rabatte auf Haushalt und Elektronik

Von: Noah Struthoff

Bei Amazon startet in der nächsten Woche die große Frühlings-Aktion. Bereits jetzt gibt es aber schon satte Rabatte auf Haushalt und Elektronik.

Hamburg – Bei Amazon warten aktuell satte Rabatte auf die Kunden. So kann man im Bereich Haushalt, Elektronik und sogar Gaming eine Menge Geld sparen. Die aktuelle Rabatt-Aktion findet schon vor den Frühlingsangeboten statt, die in der kommenden Woche starten sollen. Es lohnt sich also jetzt schon, wenn man sich die aktuellen Angebote bei Amazon anschaut. Hier kommt der große Überblick.

Amazon-Angebote vor Ostern – Jetzt schon von Rabatten profitieren

Diese Angebote gibt es: Die Liste der Deals ist lang. Wir haben deshalb nur die besten Angebote herausgesucht und verraten, wie viel Geld man pro Artikel sparen kann:

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Hier gilt meist: Nur so lange der Vorrat reicht. Sollten Produkte vergriffen sein, dann ist auch der Rabatt abgelaufen. Es lohnt sich also, wenn man schnell zuschlägt und die Angebote ausnutzt.

Frühlingsangebote bei Amazon – Versandhändler reduziert PS5 und mehr

Das sind die Frühlingsangebote: Ab dem 27. März laufen die Frühlingsangebote bei Amazon. Bereits jetzt gibt es mächtig Werbung zu der Aktion und Amazon möchte innerhalb von 2 Tagen tausende Artikel rabattieren. Die Übersicht zur Aktion gibt es hier:

Während der Frühlingsangebote soll auch die PS5 von Sony im Sale sein. Dort soll man bis zu 50 Euro bei einem PS5-Bundle sparen können. Alle Infos zur Konsole gibt es hier: PS5 kaufen: Ticker im März – Konsole & Bundles problemlos hier bestellen