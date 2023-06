Sommerliche Rabatte: Aldi lockt im Summer-Sale mit bis zu 64 % Preisnachlass auf Gartenmöbel, Grills und mehr

Von: Ömer Kayali

Im Aldi Summer-Sale finden Sie viele Produkte für den Garten zu vergünstigten Preisen. © Aldi (Montage)

Im Aldi-Onlineshop ist der Summer-Sale gestartet. Für kurze Zeit sparen Sie dort bis zu 64 % beim Kauf von Gartenmöbeln, Gartenzubehör, Grills und mehr.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Aldi ist längst kein einfacher Supermarkt mehr. Das Sortiment des Discounters ist vielfältig und neben Lebensmitteln und Waren für den täglichen Gebrauch, finden Sie viele weitere Produkte zu besonders günstigen Preisen. Der Aldi-Onlineshop ergänzt das Angebot. Dort können Sie Artikel bestellen, die teilweise in den Filialen nicht vorzufinden sind. Aktuell steht im Onlineshop ein Summer-Sale an. Bis Anfang Juli hat Aldi satte Rabatte von bis zu 64 Prozent auf eine Auswahl an Grills, Gartenmöbeln, Gartenzubehör, Pavillons und mehr. Es ist die perfekte Gelegenheit, sich für die warmen Tage einzudecken und den Garten oder die Terrasse in eine Oase der Entspannung zu verwandeln.

Summer-Sale bei Aldi – Diese Produkte sind im Angebot

Was ist im Angebot? Im Rahmen des Aldi Summer-Sales sind verschiedene Deals verfügbar. Auf Grills sparen Sie beispielsweise bei unterschiedlichen Modellen über 100 Euro beim Kauf. Auch sonst hat der Onlineshop viele starke Rabatte, die wir im folgenden Abschnitt auflisten:

Wie lange dauert der Summer-Sale bei Aldi? Die Verkaufsaktion läuft für begrenzte Zeit vom 18. Juni und bis zum 2. Juli. Kunden haben in diesem Zeitraum ab sofort die Möglichkeit, sich ihre Wunschprodukte zu sichern und von den Preisnachlässen zu profitieren – allerdings auch nur, solange der Vorrat reicht.

Noch mehr Deals bei Aldi: Sie finden im Onlineshop weitere Angebote. Unter anderem sind derzeit viele Camping-Artikel ebenfalls zu reduzierten Preisen erhältlich. Hier gelangen Sie zu den Deals bei Aldi.