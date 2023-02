Akkuschrauber bei der Stiftung Warentest: Nicht alle Geräte schneiden mit „gut“ ab

Von: Philipp Mosthaf

Akkuschrauber sind die Multitalente und sollten in keinem Haushalt fehlen. Viele Modelle verfügen auch über eine Bohr-Funktion. © Bosch

Die Stiftung Warentest hat Akkuschrauber einem großen Test unterzogen. Die 18V-Modelle schnitten dabei am besten ab, doch nicht alle erhielten das Urteil „gut“.

Akkuschrauber sind die Allrounder für jeden Hobbyhandwerker oder Profi. Mit den kompakten Geräten lassen sich Schrauben kinderleicht eindrehen, die kabellosen Geräte sind zudem leicht zu bedienen und verfügen über eine bequeme Handhabung. Viele Modelle verfügen mittlerweile auch über Bohr-Funktionen, sodass Löcher in verschiedenste Materialien gebohrt werden kann.

Die Stiftung Warentest hat im Akkuschrauber-Test mehrere Modelle unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die 20V- und 18V-Akkuschrauber schnitten im Test am besten ab, doch nicht alle Modelle wurden mit dem Urteil „gut“ ausgezeichnet. Ein Akkuschrauber, der Obi Lux Tools ABS-18 Li-C, erhielt sogar die mangelhafte Note von 5,4. Unter den besten Akkuschraubern sind Geräte von Top-Marken wie Bosch Professional, Makita oder Worx zu finden. In unserer Übersicht stellen wir Ihnen die fünf Top-Akkuschrauber 2022 vor.

Akkuschrauber-Test 2023: Darauf müssen Sie beim Kauf achten

Zweck: Sind Sie Hobbyhandwerker oder Profi? Oder weder noch? Je nach Einsatz und Häufigkeit benötigen Sie einen starken Akkuschrauber mit allem Pipapo oder eben einen Akkuschrauber, der auch gelegentlichen Ansprüchen genügt. Einsatz und Ausstattung bestimmen unterm Strich dann auch den Preis.

Sind Sie Hobbyhandwerker oder Profi? Oder weder noch? Je nach Einsatz und Häufigkeit benötigen Sie einen starken Akkuschrauber mit allem Pipapo oder eben einen Akkuschrauber, der auch gelegentlichen Ansprüchen genügt. Einsatz und Ausstattung bestimmen unterm Strich dann auch den Preis. Leistung: Akkuschrauber gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen. Die 18V-Modelle werden auch von der Stiftung Warentest empfohlen. Diese Akkuschrauber verfügen über genügend Power und Ausdauer, um auch an härteren Materialien arbeiten zu können.

Akkuschrauber gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen. Die 18V-Modelle werden auch von der Stiftung Warentest empfohlen. Diese Akkuschrauber verfügen über genügend Power und Ausdauer, um auch an härteren Materialien arbeiten zu können. Ausstattung: Immer mehr Hersteller setzen auf Systemakkus. So gibt es eine ganze Produktfamilie, die mit derselben Spannungsklasse ausgestattet ist, wie zum Beispiel Bosch Professional 18V. Der Vorteil: Sie können einen Akku für alle anderen Geräte verwenden und müssen nicht immer einen neuen Akku kaufen.

Immer mehr Hersteller setzen auf Systemakkus. So gibt es eine ganze Produktfamilie, die mit derselben Spannungsklasse ausgestattet ist, wie zum Beispiel Bosch Professional 18V. Der Vorteil: Sie können einen Akku für alle anderen Geräte verwenden und müssen nicht immer einen neuen Akku kaufen. Bohren: Viele Akkuschrauber verfügen über einen zweiten Gang fürs Bohren mit hoher Drehzahl. Bei Beton und hartem Gestein stoßen viele Modelle jedoch an ihre Grenzen, wie die Stiftung Warentest beim Akkuschrauber-Test 2021 herausfand. Unterm Strich erzielen jedoch mehrere Modelle gute Bohrleistungen.

Viele Akkuschrauber verfügen über einen zweiten Gang fürs Bohren mit hoher Drehzahl. Bei Beton und hartem Gestein stoßen viele Modelle jedoch an ihre Grenzen, wie die Stiftung Warentest beim Akkuschrauber-Test 2021 herausfand. Unterm Strich erzielen jedoch mehrere Modelle gute Bohrleistungen. Spannweite Bohrfutter: Apropos Bohren! Wer den Akkuschrauber oft für Bohr-Aufgaben benötigt, sollte auch hier auf die Flexibilität und Leistung achten. Hierbei ist die Spannweite des Bohrfutters entscheidend. Kleine Akkuschrauber sind meist mit einem Bohrfutter von 1 bis 10 mm ausgestattet, größere Modelle schon mit 1,5 bis 13 mm. Dieser Wert zeigt Ihnen an, welche maximale Größe der Bohrer haben kann.

Apropos Bohren! Wer den Akkuschrauber oft für Bohr-Aufgaben benötigt, sollte auch hier auf die Flexibilität und Leistung achten. Hierbei ist die Spannweite des Bohrfutters entscheidend. Kleine Akkuschrauber sind meist mit einem Bohrfutter von 1 bis 10 mm ausgestattet, größere Modelle schon mit 1,5 bis 13 mm. Dieser Wert zeigt Ihnen an, welche maximale Größe der Bohrer haben kann. Motor: Auf der Suche nach einem passenden Akkuschrauber werden Sie immer wieder auf den Begriff „bürstenloser“ Motor stoßen. Bürstenlose Motoren haben in Sachen Effizienz, Verschleiß und Haltbarkeit deutlichere Vorteile gegenüber Akkuschrauber mit einem Kohlebürsten-Motor. Denn sind die Kohlebürsten erst einmal verschlissen oder kaputt, funktioniert auch der Motor nicht mehr. Wählen Sie daher unbedingt ein Gerät mit bürstenlosem Motor.

Im Folgenden haben wir die Top-Geräte von Stiftung Warentest aufgelistet. Die Preise sind auf dem Stand vom August 2022.

Akkuschrauber-Test 2023: Worx WX175 – der Testsieger mit Gesamtnote 1,9

WORX WX175 Akkuschrauber 20V. © WORX

Preis 190,56 Euro Bürstenloser Motor ✔ max. Drehmoment 60 Nm Spannweite Bohrfutter 1 - 13 mm max. Bohrleistung Holz 40 mm / Stahl 13 mm 2-Gang-Getriebe ✔ Spannungsklasse 20 V LED-Arbeitslicht ✔ Zubehör 2x 2,0-Ah-Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, Bithalter, Doppelbit, Transportkoffer

Akkuschrauber-Test 2022: Dewalt DCD777 S2T-QW – Testurteil 2,0

Dewalt DCD777 S2T-QW Akkuschrauber. © Dewalt

Preis 173,99 Euro Bürstenloser Motor ✔ max. Drehmoment 65 Nm Spannweite Bohrfutter 1,5 - 13 mm max. Bohrleistung Holz 30 mm / Stahl 13 mm 2-Gang-Getriebe ✔ Spannungsklasse 18 V LED-Arbeitslicht - Zubehör 2x 1,5-Ah-Akkus, Schnellladegerät, Transportbox

Akkuschrauber-Test 2022: Einhell TE-CD 18/2 Li – Testurteil 2,0

Einhell TE-CD 18/2 Li Akkuschrauber. © Einhell

Preis 94,05 Euro Bürstenloser Motor ✔ max. Drehmoment 44 Nm Spannweite Bohrfutter 1 - 10 mm max. Bohrleistung k.A. 2-Gang-Getriebe ✔ Spannungsklasse 18 V LED-Arbeitslicht ✔ Zubehör 2x 1,5-Ah-Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer, Gürtelclip

Akkuschrauber-Test 2022: Bosch Professional GSR 18V-60 C – Testurteil 2,1

Bosch Professional GSR 18V-60 C Akkuschrauber. © Bosch

Preis 283,11 Euro Bürstenloser Motor ✔ max. Drehmoment 60 Nm Spannweite Bohrfutter 1,5 - 13 mm max. Bohrleistung Holz 38 mm / Stahl 13 mm 2-Gang-Getriebe ✔ Spannungsklasse 18 V LED-Arbeitslicht - Zubehör 2x 4,0-Ah-ProCore-Akkus, Ladegerät, Transportbox

Akkuschrauber-Test 2022: Makita DDF482RFJ – Testurteil 2,2

Makita DDF482RFJ Akkuschrauber. © Makita

Preis 173,48 Euro Bürstenloser Motor ✔ max. Drehmoment 62 Nm Spannweite Bohrfutter 1,5 - 13 mm max. Bohrleistung Holz 38 mm / Stahl 13 mm 2-Gang-Getriebe ✔ Spannungsklasse 18 V LED-Arbeitslicht ✔ Zubehör 2x 3,0-Ah-Akkus, Ladegerät, Transportkoffer