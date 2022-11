Adventskalender für Männer 2022: Das sind die Sieger der Redaktion

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Adventskalender für Männer sind voll im Trend. Von Genussliebhaber bis hin zu Auto-Fans findet jeder Mann den richtigen Kalender. © Olena Ivanova / PantherMedia

Die besten Adventskalender für Männer 2022 finden? Schwierig, bei dem Angebot. Unsere Redaktion hat deshalb schon mal die Favoriten gekürt – von originell bis hochprozentig.

Alle Jahre wieder ... Die Suche nach einem Adventskalender für Partner, Freund, Papa oder besten Kumpel. Die Auswahl an Adventskalendern für Männer nimmt jedes Jahr zu, doch viele ähneln sich dennoch irgenbdwie. Während die Auswahl an Adventskalendern für Kinder wirklich grenzenlos ist, kommen gerade Männer-Kalender nicht ganz so gut weg.

Wir haben deshalb auch 2022 wieder etliche Adventskalender in Augenschein genommen und kommen zu dem Schluss: 2022 gibt es wirklich richtig tolle Überraschungen hinter den Türchen!

Das sind unsere Favoriten:

Männer Adventskalender 2022 mit 24 Espresso-Spezialitäten vom besten Röster Deutschlands

24 x 50g beste Single Origin Espresso Kaffees, ganze Bohne © Amazon

Statistisch gesehen trinken Männer häufiger Espresso als Frauen. Klein, stark, herb – der Coffee-Shot ist und bleibt wohl der Favorit des männlichen Gaumens. Für alle Espresso-Fans gibt es 2022 diesen fair gehandelten Adventskalender von „19Grams“, dem besten Röster in Deutschlands. Mit 24 Döschen Bohnen, teils aromatisiert wie Schokolade, Kakao, Kokosnuss, Haselnuss, Nougat ...

Adventskalender für Männer 2022: KS TOOLS Limited Edition

KS TOOLS 999.4444 Adventskalender Limited Edition 2022 © Amazon

Hinter den 23 Türchen befindet sich eine stabile, handliche 2-Komponenten-Box zur Aufbewahrung. Darin: 131 Premium-Schraubwerkzeuge in hochwertiger Profiqualität. Die Zusammenstallung des Profi 1/4“ Steckschlüssel-Satzes ist die ideale Mischung für Haus- und Handwerker.

Adventskalender für Männer 2022: Porsche 911 Adventskalender

Porsche 911 Turbo Adventskalender – Modellbausatz im Maßstab 1:43 © Amazon Produktbild

Mit dem Porsche 911 Adventskalender kommen Sie in 24 Schritten zu Ihrem eigenen Traumauto unterm Weihnachtsbaum. Der Adventskalender bietet einen kompletten Bausatz für den detailgetreuen Porsche 911 im Maßstab 1:43. Das Modell-Fahrzeug kann einfach zusammengeschraubt oder -gesteckt werden. Der Adventskalender enthält zudem eine Kunststoff-Basis mit Soundmodul, diverse Hintergrundtäfelchen sowie ein umfangreiches von der Porsche AG lizenzierte Begleitbuch. Der Porsche 911 Adventskalender wurde gemeinsame mit dem deutschen Autobauer entwickelt und hergestellt.

Adventskalender für Männer 2022: Chili- und BBQ-Adventskalender

Chili- und BBQ-Adventskalender © Amazon Produktbild

Grill- und BBQ-Fans aufgepasst! Der Chili- und BBQ-Adventskalender von Fireland Foods ist das ideale Geschenk für alle Männer. Hinter jedem Türchen gibt es eine tolle und schmackhafte Sauce – von mild bis höllisch scharf. Der Hersteller hat für die neue Version zehn neue Produkte entwickelt.

Adventskalender für Männer 2022: Foodist Gin Adventskalender

Foodist Gin Adventskalender 2022 mit exklusiven Gins aus Europa © Foodist

Der perfekte Adventskalender für alle Gin-Liebhaber! Männer dürfen sich auf ein streng limitiertes Gin-Set freuen. Der Adventskalender überrascht mit 24 Gin-Miniaturflaschen (50 ml) inklusive Cocktailrezepten und Gin-Tasting. Genießen Sie 24 exklusive Gin-Sorten zum Probieren. So gibt es täglich neue Botanicals und Geschmacksrichtungen. (

Adventskalender für Männer 2022: KALEA Bier-Adventskalender

24 Mal feinster Trinkgenuss © Amazon Produktbild

Genießen Sie 24 Bierspezialitäten (0,33 Ltr.) von Privatbrauereien aus Deutschland. Der edle Adventskalender lässt die Herzen von Bierfreunden höher schlagen. Erleben Sie Biere von Privatbrauereien, die im Handel selten oder gar nicht erhältlich sind. Inklusive Verkostungsglas.

Adventskalender für Männer 2022: Niederegger Adventskalender „Männersache“

Süßes für Männer im minimalistischen Design © Amazon Produktbild

Von Niederegger gibt es nun einen süßen Adventskalender extra für Männer. Das Design selbst ist auf das Wesentliche reduziert, dafür überzeugt der Inhalt umso mehr. Die Pralinen sind vielfältig gefüllt, von Marzipan und Lebkuchen über Nougat mit Cashewnüssen bis hin zu Whiskey-Cola-Trüffel.