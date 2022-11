Adventskalender für Katzen mit Mehrwert

Von: Nina Dudek

© Amazon

Adventskalender für Katzen sind auch dieses Jahr wieder gefragt wie nie. Wir haben ganz besondere Katzen-Adventskalender gefunden: sehr hochwertig, gesund, nachhaltig oder mit Intelligenzspielzeug.

Katzen sind besonders empfindsame und sensible Wesen. Sie spüren einfach, dass die Adventszeit für „ihren“ Menschen etwas Besonderes ist. Ein wunderbarer Anlass, den Samtnasen etwas für ihre Treue das ganze Jahr hindurch zurückzugeben. Mit einem Katzen-Adventskalender, der jeden Tag für eine kleine Überraschung sorgt.

Schließlich freuen sich Frauchen und Herrchen mindestens genauso über diesen Moment, wenn Mieze auf Samtpfoten um die Ecke schleicht und mit einem leisen Schnurren darauf hinweist, dass das heutige Türchen noch zu öffnen ist ...

Wir haben uns auf die Suche nach besonderen Adventskalendern für Katzen gemacht, die neben hochwertigsten Inhalten auch rundum gesund, nachhaltig und mit einem eindeutigen Mehrwert besonders sind.

Katzen-Adventskalender in limitierter Auflage

© Amazon

Adventskalender von Boxiland bestellen

Das deutsche Start-up-Unternehmen Boxiland hat 2022 diese limitierte Auflage hochwertiger Katzen-Adventskalender kreiert. Die 24 Leckereien sind 100 % tierversuchsfrei hergestellt, außerdem „Made in Germany“ und kommen ohne chemische Konservierungs-, Farb-, Geschmacks- und Aromastoffe aus. In der Geschenkbox – verpackt von Menschen mit Einschränkungen – eine tolle Überraschung für alle Frauchen und Herrchen.

Amazon-Preis 34,90 € statt 39,90 €

Adventskalender für Katzen mit 100 % natürlichen Zutaten

© AniForte

AntiForte Katzen-Adventskalender bestellen

Alle AntiForte-Produkte wurden von einer Tierheilpraktikerin entwickelt und setzen auf rein natürliche Inhaltsstoffe ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Dieser Adventskalender enthält in Deutschland hergestellte Leckereien mit Huhn, Lachs und Ente – täglich ein Genuss für Ihren Vierbeiner.

Amazon-Preis 18,99 €

Klassischer Katzen-Adventskalender von Vitakraft

© Vitakraft

Vitakraft Adventskalender für Katzen bestellen

Vitakraft gehört zu den namhaftesten Herstellern von Haustierprodukten in Deutschland. In diesem Adventskalender-Klassiker für Katzen sind die Bestseller von Vitakraft enthalten: beispielsweise die cremig leichten Liquid Snacks in vier verschiedenen Sorten oder die Gelée-Snacks Jelly Lovers ohne Zusatz von Getreide und Zucker. An Heiligabend lockt ein verführerisches 3er-Pack Cat Sticks.

Amazon-Preis 11,99 €

Katzen Weihnachtskalender mit Intelligenzspielzeug

© Amazon

Katzen Weihnachtskalender bestellen

Dieser Katzen-Adventskalender bietet täglich Spaß und Spannung. Hinter allen Türchen steckt ein lustiges Spielzeug, teilweise sogar mit Herausforderung für die Intelligenz Ihrer Samtpfote. Unter anderem gibt es einen Jingle Bell Ball, Federstab, Crinkle Ball und vielem mehr.

Amazon-Preis 18,39 € statt 34,00 €

Katzen-Adventskalender mit sozialer Verantwortung

© Amazon

Katzen-Mix-Adventskalender bestellen

Dieser Adventskalender für Katzen kombiniert zwei verschiedene Füllungen: Spielzeug und köstliche Leckerlis. Die verschiedenen Katzenprodukte wurden in einer sozialen Einrichtung in Deutschland liebevoll von Hand abgefüllt, alle passen farblich sowohl für Kätzinnen als auch für Kater sowie kleinere bis größere Katzen.

Amazon-Preis 34,90 € statt 39,90 €