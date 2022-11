Adventskalender für Hunde mit hohem Anspruch

Von: Nina Dudek

Da wartet wohl jemand, bis sich das nächste Türchen öffnet. © Vitakraft

Diese Adventskalender für Hunde sind etwas Besonderes: hochwertig, gesund, nachhaltig und mit viel Know-how um das Wohlergehen Ihrer Lieblinge zusammengestellt.

Für viele Frauchen oder Herrchen ist das Öffnen eines Tieradventskalenders mindestens ein ebenso schöner Augenblick wie für die Vierbeiner: Wenn Hunde schwanzwedelnd vor „ihrem“ Adventskalender sitzen und bereits wissen, dass dort eine Kleinigkeit auf sie wartet, geht einem das Herz auf.

Für solche Momente hat die Redaktion die schönsten Adventskalender für Hunde herausgesucht, die mit gewissen Vorzügen punkten. Hohe Qualität, beste Zutaten, verantwortungsvolle Produktion und Nachhaltigkeit haben dabei eine wichtige Rolle gespielt.

Adventskalender für Hunde 2022 mit getreidefreien Snacks

Wildes Land Adventskalender für Hunde mit Anspruch © Wildes Land

Wildes Land Hunde-Adventskalender bestellen

Dieser hochwertige Hunde-Adventskalender enthält vier verschiedene Sorten Leckereien. Neben einem Fleischwürfel-Snack verstecken sich auch Dörrfleisch sowie Trainingssticks hinter den Türchen. Wildes Land setzt dabei auf getreidefreie Rezepturen, naturbelassene Zutaten auf Basis von 95 % hochwertigem Fleisch sowie ausschließlich tierisches Protein.

Amazon-Preis: 15 €

MERVELA Adventskalender für Hunde 2022 mit Highlight

MERVELA Adventskalender für Hunde mit 24 Beuteln extra langem Kauvergnügen © Amazon

MERVELA Adventskalender bestellen

Die Marke MAVELA steht für extra langes Kauvergnügern. Highlight dieses Hunde-Adventskalenders sind die Käsepops, eine Neuheit in Deutschland, die es aktuell nur in diesem Adventskalender gibt. Die Tütchen sind wiederverschließbar, sodass die Leckerlis lange frisch bleiben. Perfekt, wenn Sie mehrere Hunde haben.

Amazon-Preis 59,90 €

Adventskalender 2022 für Hunde mit „grünem“ Hintergrund

Adventskalender 2022 für Hunde voller natürlicher Snacks aus reinem Muskelfleisch oder vegetarisch © Green PAWLY®

Green PAWLY Adventskalender bestellen

Das deutsche Unternehmen Green PAWLY hat es sich zur Aufgabe gemacht, gesunde, nährstoffreiche und naturnahe Ernährung angepasst an die Bedürfnisse jedes Hundes herzustellen. Alle Leckerlis werden mit regionalen Zutaten umweltfreundlich in Deutschland produziert, die Transportwege werden möglichst kurz gehalten. Von den Zutaten bis zur Verpackung ist der ökologische Fußabdruck so klein wie möglich.

Amazon-Preis 26,90 €

Vitakraft Adventskalender 2022 für Hunde: ein Klassiker

In diesem Adventskalender für Hunde sind die Bestseller von Vitakraft enthalten. © Vitakraft

Vitakraft Adventskalender bestellen

Vitakraft gehört zu den namhaftesten Herstellern von Haustierprodukten in Deutschland. In diesem Adventskalender-Klassiker für Hunde sind die Bestseller von Vitakraft enthalten: beispielsweise die „Chicken und Duck Coins“ aus purem Fleisch, die „Chicken Filets“ oder „Duck Entenstreifen“ sowie die kleinen Calcium-Kauknochen von Bonas.

Amazon-Preis 9,99 € statt 11,99 €