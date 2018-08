GroKo schafft Renten-Durchbruch: Darauf haben sich Merkel und Co. geeinigt

Eine Einigung beim Streit um ein neues Rentenpaket zeichnet sich ab. Salvini bestätigt Seehofer: Flüchtlings-Abkommen mit Italien naht. Alle Infos im News-Ticker.

In der Großen Koalition will keine Ruhe einkehren: CDU, CSU und SPD streiten in den letzten Zügen der Sommerpause bereits wieder heftig.

Ein Hauptstreitthema ist nach wie vor die Asylpolitik. In Sachen „Spurwechsel“ und Ankerzentren gibt es weiter keine tragfähige Einigung.

Allerdings bringt die SPD nun auch wieder Sozialthemen auf die Agenda. Bei der Rente gibt es neuen Streit. Am Dienstag zeichnete sich jedoch eine Einigung ab.

23.20 Uhr: Union und SPD haben sich auf ein umfassendes Rentenpaket verständigt. Das teilte Sozialminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstagabend in Berlin mit. Union und SPD haben sich laut Heil zudem auf eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um insgesamt 0,5 Prozentpunkte geeinigt. Der Beitrag werde zum 1. Januar gesetzlich um 0,4 Punkte reduziert, und befristet bis 2022 per Verordnung um zusätzlich 0,1 Prozentpunkt.

Neues Rentenpaket: Das sind die Eckpunkte

21.35 Uhr: Zwischen Union und SPD hat sich am Dienstagabend eine Einigung auf ein umfassendes Rentenpaket abgezeichnet. Damit könnte das Paket schon an diesem Mittwochvormittag (09.30 Uhr) im Kabinett behandelt werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete am Abend unter Berufung auf Koalitionskreise, dass es auch eine Verständigung bei der Mütterrente gebe. So sollten nun alle Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, zusätzlich einen halben Rentenpunkt bekommen. Bisher war geplant, dass nur Mütter, die drei und mehr Kinder vor 1992 geboren haben, einen ganzen Rentenpunkt angerechnet bekommen sollen.

Das Rentenpaket von Heil sieht unter anderem vor, dass das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert werden soll. Auch der Beitragssatz soll nicht über 20 Prozent steigen. Aktuell liegt er bei 18,6 Prozent.

Salvini bestätigt Seehofer: Flüchtlings-Abkommen mit Italien naht

18.55 Uhr: Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat bestätigt, dass Italien und Deutschland Fortschritte bei einem Abkommen zur Rückführung von Flüchtlingen machen. Italien komme es aber darauf an, dass es dadurch „keinen Migranten mehr“ aufnehme als ohnehin schon im Land seien, sagte der Chef der rechten Lega am Dienstag nach einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in Mailand.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Samstag gesagt, Italien wolle von der deutsch-österreichischen Grenze nur so viele Asylbewerber zurücknehmen wie Deutschland aus italienischen Häfen aufnimmt. Salvini erwarte als Gegenleistung, „dass man in etwa vergleichbarer Größenordnung sich an der Seenotrettung beteiligt als Bundesrepublik Deutschland“, so die Worte des CSU-Vorsitzenden. Es sei nicht einfach, diesen Punkt zu klären.

Mitte August hatte Deutschland nach dem Abkommen mit Spanien auch mit Griechenland eine Absprache zur Rücknahme dort schon registrierter Asylbewerber getroffen.

Neuer Ärger für NRW-Minister Stamp: Anwälte von Sami A. sprechen von „Folter“

17.42 Uhr: Wegen der bisher nicht erfolgten Rückholung des abgeschobenen mutmaßlichen Islamisten Sami A. muss die Stadt Bochum doch kein Zwangsgeld zahlen. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster gab am Dienstag der Beschwerde der Stadt gegen eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen statt. Das Gericht hatte Anfang August auf Antrag der Anwältin A.s ein Zwangsgeld von 10.000 Euro verhängt.

Die Stadt habe "alles derzeit in ihrer Macht Stehende" unternommen, um A. nach Deutschland zurückzuholen, begründete das OVG seine Entscheidung. Der Beschluss ist demnach unanfechtbar.

17.32 Uhr: Die Anwälte des abgeschobenen Islamisten Sami A. behaupten, ihr Mandant sei im Gefängnis in Tunesien drangsaliert worden. In einem Brief an Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) sei von Fesseln, Nackenschlägen und Schlafentzug die Rede, berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. Fast zwei Tage habe Sami A. demnach auch nichts zu Essen oder zu Trinken erhalten. Diese Behandlung sei als Folter einzustufen, heißt es demnach in dem Schreiben der Anwälte.

+ Joachim Stamp © dpa / Martin Gerten

Das Flüchtlingsministerium bestätigte am Dienstag auf dpa-Anfrage den Eingang des Briefes. Das Haus sei „überzeugt, dass Sami A. in Tunesien nicht gefoltert worden ist und ihm auch keine Folter droht“. Vor zwei Wochen hatte Stamp dazu gesagt: „Wenn dies passiert wäre oder passieren würde, würde ich nicht eine Minute zögern, mein Amt zur Verfügung zu stellen.“

14.10 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich vor der Spitzenrunde der großen Koalition zu Rente und Entlastungen beim Arbeitslosenbeitrag zuversichtlich gezeigt. „Ich gehe jetzt nicht schlecht gestimmt in das Treffen“, sagte die CDU-Chefin am Dienstag im Bundeskanzleramt. Bereits am Samstag, als sie sich mit Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und CSU-Chef Horst Seehofer getroffen hatte, sei man „ein Stück vorangekommen“. Abschließende Entscheidungen könnten aber nur gemeinsam mit den Fraktionschefs und SPD-Chefin Andrea Nahles getroffen werden. „Insofern werden wir Sie natürlich sofort informieren, wenn wir Einigkeit gefunden haben“, sagte Merkel.

SPD hält Bruch der Koalition für denkbar

Dienstag, 28. August, 10.40 Uhr: Nach einer langen Phase der Passivität kommt aus der SPD nun verstärkt Druck auf den Koalitionspartner CDU/CSU. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hält einen Bruch des Regierungsbündnisses in den kommenden zwölf Monaten für durchaus möglich. „Wenn die Union nicht endlich in die Gänge kommt und weiter Vorhaben wie das Gute-Kita-Gesetz oder eine Mietrechtsreform blockiert, dann steht die Koalition nicht erst bei der Evaluierung im Herbst 2019 infrage“, sagte Schneider der Zeitung Die Welt . „Eine große Koalition, die nicht liefert, macht keinen Sinn.“

+ Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider. © Kay Nietfeld/dpa

Bei den Sozialdemokraten sei nach dem unionsinternen Streit in der Asylpolitik die Geduld aufgebraucht, sagte Schneider. Für die bisherige schleppende Regierungsarbeit macht der Thüringer den Koalitionspartner Union verantwortlich: „Derzeit ist die Union nicht voll handlungsfähig, weil sie von der CSU wegen des Wahlkampfes in Bayern in Geiselhaft genommen wird.“

Neues Spitzentreffen zum Rentenstreit am Dienstagabend

Thema Rente, 19.55 Uhr: Im Rentenstreit soll bei einem neuen Spitzentreffen der großen Koalition am Dienstagabend nach einer Einigung gesucht werden. Zunächst ist ein Abendessen von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mit der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles geplant. Im Anschluss sollen die Fraktions- und Parteivorsitzenden der großen Koalition in größerer Runde beraten.

Die Sozialdemokraten pochen auf einen schnellen Kabinettsbeschluss zum Rentenpaket von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und werfen CDU/CSU eine Blockadehaltung vor, da die Union den Beschluss des Pakets mit einer Einigung auf eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung verknüpft. Zugleich ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit seiner Forderung, das heutige Rentenniveau bis 2040 festzuschreiben, auf scharfen Widerspruch bei der Union gestoßen.

Zum Fall Sami A., 17.58 Uhr: Die unrechtmäßige Abschiebung des Islamisten Sami A. hat aus Sicht des nordrhein-westfälischen Justizministers Peter Biesenbach (CDU) keine Krise des Rechtsstaats ausgelöst. Die Landesregierung habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass höchstrichterliche Entscheidungen umgesetzt würden, sagte Biesenbach am Montag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses des Düsseldorfer Landtags.

Der als islamistischer Gefährder und Ex-Leibwächter des getöteten Terroristen Osama bin Laden eingestufte Sami A. war am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben worden - zu Unrecht, wie das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) später entschied. Die deutschen Behörden sollen den 42-Jährigen nun nach Deutschland zurückholen.

Fall Sami A. belastet Vertrauensverhältnis zwischen Gerichten und Behörden

OVG-Präsidentin Ricarda Brandts hatte den zuständigen Behörden vorgeworfen, der Justiz Informationen vorenthalten zu haben. Der Fall belaste das bisherige Vertrauensverhältnis zwischen Gerichten und Behörden.

In mehreren Anläufen versuchten Sozialdemokraten und Grüne, Biesenbach zu einer Bewertung zu drängen, wie er das Verhalten von Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) bei der voreiligen Abschiebung bewerte sowie die Äußerung von Innenminister Herbert Reul (CDU), die Justiz dürfe bei ihren Entscheidungen das „Rechtsempfinden der Bevölkerung“ nicht aus dem Blick verlieren. Biesenbach lehnte es ab, das Verhalten von Kollegen zu beurteilen. Die von der SPD in der Sommerpause beantragte Sondersitzung nannte Biesenbach reinen „Klamauk“ und einen Versuch, einen Keil in die Landesregierung zu treiben.

Das waren die News vom Sonntag, 26. August:

16.55 Uhr: Ein Abschlussbericht zum Fall scheint zu zeigen: Der Bamf-Skandal war lange nicht so groß wie gedacht. Angesichts der unerwarteten Wende nimmt die Linkspartei Bundesinnenminister Horst Seehofer nun massiv in die Kritik. Innen-Expertin Ulla Jelpke warf dem Minister „üble Nachrede“ aus seinem Hause vor - und forderte eine Entschuldigung ein.

„Die Vorwürfe gegen die ehemalige Leiterin Ulrike B. und gegen mehrere Asylanwälte erweisen sich als systematischer Rufmord. Es wäre das Mindeste, wenn Seehofer jetzt die Courage hätte, sich für die üble Nachrede auch aus seinem Ministerium zu entschuldigen“, sagte sie. „Bei diesen geringen Zahlen lässt sich unmöglich von einem Skandal sprechen. Ich wette darauf, dass die Fehlerquote auch in anderen BAMF-Stellen nicht signifikant von diesem Wert abweicht.“ Überraschend sei angesichts der Überforderung des Bamf in den Jahren 2015 und 2016 eher, dass der Anteil grober Verfahrensfehler „nur im Promillebereich“ liege.

Fall Sami A.: Angela Merkel spricht eindringliche Warnung aus

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Zusammenhang mit der Debatte um den unrechtmäßig abgeschobenen Islamisten Sami A. davor gewarnt, die Unabhängigkeit von Gerichten in Frage zu stellen. „Wenn diese Unabhängigkeit der Institutionen im Lande nicht mehr gewahrt wird, dann wäre die Demokratie nicht mehr vollständig“, sagte Merkel am Sonntag im „Sommerinterview“ der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Deshalb muss da aufgepasst werden.“

+ Angela Merkel im Sommerinterview. © dpa / Michael Kappeler

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte den Richtern vorgeworfen, sie hätten das Rechtsempfinden der Bevölkerung nicht ausreichend im Blick. Später bedauerte er die Äußerung. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte entschieden, dass der nach Tunesien abgeschobene Sami A., den Sicherheitsbehörden für einen Gefährder halten, nach Deutschland zurückgeholt werden muss.

ARD-Sommerinterview: Das bedeutet Demokratie für Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel verlangte: „Wir haben Gerichtsentscheidungen zu respektieren.“ Hier dürfe „nichts ins Rutschen kommen“. Auch in der Sprache müsse sehr darauf geachtet werden, dass die Institutionen und ihre Unabhängigkeit geachtet würden. „Denn Demokratie ist mehr, als dass nur irgendwie jemand eine Mehrheit bekommt“, sagte die Kanzlerin und nannte den Schutz von Minderheiten, die Pressefreiheit, Demonstrationsmöglichkeiten sowie unabhängige Gerichte.

Im Zusammenhang mit dem umstrittenen Vorgehen der Polizei bei einer Pegida-Demonstration gegen ein ZDF-Team am 16. August sagte Merkel, es sei sehr wichtig gewesen, dass der Dresdener Polizeipräsident mit dem ZDF-Team gesprochen und deutliche Worte gefunden habe. Sie könne Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), der das Vorgehen der Polizei zunächst auf Twitter gelobt hatte, nicht vorschreiben, was er tun müsse. Kretschmer werde aber sicherlich auch die neuesten Vorgänge mit einbeziehen, wenn er nach einer Reaktion gefragt werde. Sie habe aber keinen Zweifel daran, dass „Kretschmer wirklich auch die Pressefreiheit hoch achtet“.

Angela Merkel zum Fall Mesut Özil im ARD-Sommerinterview

Merkel sagte, im Falle Özil habe sie eine „ganz klare Meinung“. Über das Foto zusammen mit Erdogan könne man streiten, aber „die Art der Diskussion, die sich hinterher angeschlossen hat, hat mir zum Teil überhaupt nicht gefallen.“ Es gehe auch um das Befinden der betroffenen Personen (in diesem Falle Özil), um die man sich kümmern müsse. Die Bundeskanzlerin betonte, man müsse es ernst nehmen, wenn sich Menschen wie Mesut Özil nicht gut behandelt fühlten.

Wiedereinführung der Wehrpflicht? Angela Merkel bezieht im Sommerinterview klar Stellung

Kanzlerin Angela Merkel hat sich im ARD-Sommerinterview auch zum Thema Wehrpflicht in Deutschland geäußert. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht hat die 64-Jährige klar abgelehnt. „Ich möchte die Wehrpflicht nicht wieder einführen“, sagte Merkel. Die Inspekteure der einzelnen Waffengattungen der Bundeswehr hätten ihr bei einem kürzlichen Treffen versichert, dass die Anforderungen an die Soldaten anders geworden seien als früher.

Angela Merkel zum Thema Rente: „Bitte keine Unsicherheit schüren.“

Thema Rente und Soziales: In der Großen Koalition verschärft sich der Streit über eine längere Stabilisierung der Renten bis ins Jahr 2040. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangte von der SPD: „Bitte keine Unsicherheit schüren.“ Bis 2025 gebe es gemäß Vereinbarungen der Koalition sowieso „absolute Klarheit“, sagte sie. Für die Zeit danach seien Vorschläge einer Kommission abzuwarten.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte seinen Vorstoß für Garantien bis 2040 und warnte vor Panikmache etwa bei steigenden Bundeszuschüssen. Zu einem geplanten ersten Rentenpaket von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) streben Union und SPD eine Verständigung in den nächsten Tagen an.

Merkel mahnte: „Ich glaube, im Augenblick jeden Tag etwas anderes mitzuteilen, schärft eher die Verunsicherung, als dass es Sicherheit schafft.“ Der Rente gehe es wegen der positiven Arbeitsmarktlage gut, die Renten stiegen. Die Rentner sollten auch über 2030 hinaus am Wohlstand teilhaben, zugleich dürfe man Jüngere nicht überlasten. Hier gelte es, „eine richtige Balance“ zu finden. Sie werde erst eine Aussage treffen, „wenn wir alle Daten und Fakten beieinander haben“, sagte Merkel mit Blick auf die gerade eingesetzte Expertenkommission.

Scholz verteidigt seinen Vorstoß beim Thema Rente

Scholz untermauerte dagegen seinen Vorstoß. In der Vergangenheit sei viel für stabile Rentenfinanzen getan worden. „Deshalb kann man auch gucken, wie kriegen wir den Rest jetzt hin.“ Mit Blick auf einen womöglich weiter steigenden Bundeszuschuss zur Rente sagte er, es sei auch zu berücksichtigen, dass der Bundeshaushalt bis 2030 rund 500 Milliarden Euro umfassen könne, also viel mehr als jetzt. „Dann sinddie Summen, über die jetzt diskutiert wird, ob man das zum Beispiel mit zusätzlichen Steuermitteln tun könnte, nicht so unvorstellbar, wie einige das sagen.“ Scholz fügte hinzu: „Wenn jetzt einige große Panik machen, muss man ihnen vorwerfen, dass sie sehr unseriös sind.“

Unabhängig davon stellte Merkel eine baldige Einigung auf erste Renten-Verbesserungen in Aussicht. „Wir sind auf einem wirklich guten Weg.“ Nach einem ersten Treffen mit Scholz und CSU-Chef Horst Seehofer am Samstagabend sollten die Entscheidungen zusammen mit den Fraktionsspitzen getroffen werden. „Das wird sehr zeitnah passieren.“ Bei der Rente an sich hake es eigentlich überhaupt nicht. Merkel ließ aber durchblicken, dass „Dinge zusammengesehen würden“ und nannte Weiterbildung und den Arbeitslosenbeitrag. Laut Seehofer sind am Dienstag Beratungen mit den Fraktionschefs geplant. Scholz sagte, das Rentenpaket werde sicherlich in wenigen Tagen das Kabinett erreichen.

Thema EU-Klimaziele: Merkel hat sich außerdem gegen Pläne der EU-Kommission für ehrgeizigere Klimaschutzziele gewandt. „Das permanente Setzen neuer Ziele halte ich nicht für sinnvoll“, sagte sie. „Wir müssen jetzt erstmal unsere Ziele einhalten, die wir uns vorgenommen haben.“

In Deutschland gehe es nun darum, die gesetzlichen Maßnahmen zum Erreichen des Ziels für 2030 umzusetzen, was schwer genug werde. Klimakommissar Miguel Arias Cañete will den EU-Staaten vorschlagen, dass die EU bis 2030 eine Senkung der Treibhausgase um 45 statt 40 Prozent international zusagt.

Mit Blick auf notwendige Maßnahmen in Deutschland betonte Merkel: „Wir brauchen eine Verkehrswende, das ist ja ganz klar.“ Dafür sollten schrittweise neue Mobilitätsformen eingeführt werden. „Wir werden eine sehr schnelle Einphasung jetzt von Elektromobilität haben.“ Bisher entwickeln sich die Verkaufszahlen für E-Autos schleppend. Merkel unterstrich ihre Verantwortung, dass Deutschland seinen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Die Häufung von Extremwetter-Ereignissen und steigende Temperaturen in den vergangenen Sommern zeigten, dass der Klimawandel „eben auch bei uns“ stattfinde.

Außer der Rente diskutiert: Verbesserungen bei Mütterrente, Sozialbeiträgen und Pflegeversicherung

Die Pläne von Minister Heil sehen Verbesserungen bei der Mütterrente und für Erwerbsminderungsrentner sowie Entlastungen von Geringverdienern bei Sozialbeiträgen vor. Zudem soll das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert werden. Es beschreibt, wie sich eine Standardrente nach 45 Beitragsjahren zum Entgelt eines Durchschnittsverdieners verhält - wenn das Rentenniveau sinkt, heißt es also nicht, dass die Rente sinkt, sondern stärker hinter der Entwicklung der Durchschnittsverdienste zurückbleibt.

Diskutiert wurde zuletzt, wie die Verbesserungen bei der Mütterrente gestaltet werden sollen. Offen war zudem, ob die geplante Senkung des Arbeitslosenbeitrags mit dem Rentenpaket verbunden werden sollte. Die Union will eine kräftigere Senkung zum 1. Januar 2019 als um die vereinbarten 0,3 Punkte auf 2,7 Prozent des Bruttolohns. Heil ist offen dafür, knüpft es aber an Bedingungen, etwa eine stärkere Unterstützung der Weiterbildung in kleine und mittleren Unternehmen.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte an, dass der Beitrag zur Pflegeversicherung - wie bereits angedeutet - stärker erhöht werden soll als um die bisher geplanten 0,3 Punkte. „Wenn wir mehr Pflegekräfte wollen und wenn wir sie besser bezahlen wollen, dann wird das mehr kosten.“ Bereits zum 1. Januar werde er vorschlagen, „dass wir die Pflegeversicherungsbeiträge werden erhöhen müssen, und zwar um nicht wenig: um 0,5 Beitragssatzpunkte“. Derzeit liegt der Satz bei 2,55 Prozent des Bruttoeinkommens, Kinderlose zahlen 2,8 Prozent.

Seehofer zum Asylstreit: Würde „exakt wieder so handeln“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sein Vorgehen im Asylstreit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigt. Er würde heute "exakt wieder so handeln", sagte Seehofer am Sonntag im Sommerinterview des ZDF. "Es geht auch um die Glaubwürdigkeit in der Politik."

Der Flüchtlingsstreit zwischen CDU und CSU hatte im Frühjahr eine schwere Regierungskrise ausgelöst. Im Kern ging es um die Frage, ob Deutschland im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze abweisen kann, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Merkel hatte diese Forderung Seehofers abgelehnt.

"Das war eine schwierige Zeit, auch für mich", sagte Seehofer im ZDF rückblickend. Der gefundene Kompromiss sieht unter anderem vor, dass Seehofer Rückführungsabkommen für Flüchtlinge mit den EU-Staaten Italien, Griechenland und Spanien trifft.

Mit Madrid und Athen wurden solche Vereinbarungen bereits erzielt. Die Verhandlungen mit Rom seien "sehr, sehr weit" vorangeschritten, sagte Seehofer am Sonntag. Als Gegenleistung für die Rücknahme von an der deutsch-österreichischen Grenze gestoppten Flüchtlingen will Deutschland "etwa in gleichem Umfang" Flüchtlinge aufnehmen, die im Zuge der Seenotrettung von Italien geborgen wurden, wie der Innenminister sagte.

Wieder auf Konfrontationskurs? Diese Themen könnten die GroKo heftig entzweien

So wild wie Anfang Juli im turbulenten Streit um Zurückweisungen an der Grenze geht es in der Großen Koalition aktuell nicht zu. Aber das könnte sich ändern: Kaum neigt sich die Sommerpause in Berlin dem Ende entgegen, schon ist wieder von „Streit“ zwischen CDU, CSU und SPD zu hören. Ausnahmsweise bei einem Thema, das mit Asyl nichts zu tun hat: Die Rente ist es, die die Koalitionäre entzweit. Verbunden mit der Frage, was der deutsche Staat mit seinen Überschüssen anfangen soll.

Und dann sind da auch noch einige andere Problemfelder, die die Koalition mit sich herumschleppt: Die SPD will gut integrierten Asylbewerbern mit Ausbildungsplatz einen „Spurwechsel“ ermöglichen - die Union sträubt sich. Und Innenminister Horst Seehofer stößt mit seiner Forderung nach Einrichtung der ominösen Ankerzentren gerade in den SPD-geführten Bundesländern auf harten Widerstand.

Womöglich machen sich die Sozialdemokraten nun tatsächlich auf, in der Regierung ihr Profil zu schärfen - so, wie es Kritiker wie Juso-Chef Kevin Kühnert seit Längerem fordern. Im Asylstreit im Hochsommer war die Partei noch seltsam unbeteiligt an der Seitenlinie gestanden...

Gut möglich also, dass der Bundesregierung ein heißer Herbst ins Haus steht. Die brisantesten Konfliktpunkte im Überblick:

GroKo-Streit um die Zukunft der Rente - die SPD geht in die Offensive

Thema Rente und Soziales: Die SPD hält der Union die Blockade eines geplanten Rentenpakets vor, die Union weist dies zurück. Die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sehen Verbesserungen der Mütterrente und für Erwerbsminderungsrentner vor, eine Entlastung von Geringverdienern bei Sozialbeiträgen und eine Stabilisierung des Rentenniveaus und der Beitragssätze bis 2025. Ursprünglich sollte sich das Bundeskabinett bereits vergangenen Mittwoch mit dem Rentenpaket befassen. Nach der ausgebliebenen Einigung ist nun unwahrscheinlich, dass es kommenden Mittwoch im Kabinett behandelt wird.

Der deutsche Staat hat nach Angaben des Statischen Bundesamtes dank der guten Wirtschaftslage derzeit so viel Geld in der Kasse wie nie zuvor. In der ersten Jahreshälfte nahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen unter dem Strich 48,1 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Dies weckt Begehrlichkeiten.

In der Koalition strittig ist eine von der Union verlangte stärkere Entlastung beim Arbeitslosenbeitrag. Heil hält das für vorstellbar, knüpft es aber an Bedingungen. So sollten kleine und mittlere Firmen bei Investitionen in Weiterbildung unterstützt werden. Zudem geht es um Verbesserungen für kurzfristig Beschäftigte beim Arbeitslosengeld.

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD festgelegt, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zum 1. Januar 2019 um 0,3 Punkte auf 2,7 Prozent des Bruttolohns zu senken. Die Beitragszahler sollen so um 3,5 Milliarden Euro entlastet werden. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte zuletzt betont, es gebe Spielraum für eine Senkung um 0,6 Punkte. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte eine Senkung „um mindestens 0,5 Prozent“.

Stichtag oder nicht? CDU, CSU und SPD zoffen sich über den Asyl-„Spurwechsel“

Thema „Spurwechsel“: Der sogenannte Spurwechsel bedeutet im Grundsatz, dass es Asylbewerbern, die abgelehnt und nur geduldet, aber gut integriert sind und einen Arbeitsplatz haben, über ein Einwanderungsrecht ermöglicht wird, in Deutschland zu bleiben. Gerade aus der Wirtschaft kommt immer wieder die Klage, dass Asylbewerber ausgebildet und gut integriert seien, und dann abgeschoben würden. Angesichts des Fachkräftemangels sei dies kontraproduktiv.

Die SPD hat sich für einen „Spurwechsel“ ausgesprochen. „Wir wollen, dass gut integrierte Menschen hier bleiben“, sagte Parteichefin Andrea Nahles. Aus der Union kommen unterschiedliche Stimmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer und seine CSU sind dagegen. Die CDU-Spitze versucht, Einigkeit zu demonstrieren. Die CDU lehne einen „Spurwechsel“ von abgelehnten, aber geduldeten Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt ab, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Diskussion war in der parlamentarischen Sommerpause vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten und CDU-Präsidiumsmitglied Daniel Günther angestoßen worden. Er hat in der Partei auch Unterstützer für seinen Vorschlag.

Eine Lösung könnte eine „Stichtag-Regelung“ sein. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädierte für eine pragmatische Lösung und mahnte zugleich eine konsequente Abschiebung straffälliger abgelehnter Asylbewerber an. "Einen 'Spurwechsel' in der Asylpolitik braucht es nicht", sagte er der neuen Ausgabe des "Focus". Es bedürfe rascher Abschiebungen von Straftätern und zugleich mehr Spielräumen für die Unternehmen.

Seehofer pocht auf sein Konzept - kommen die Ankerzentren in ganz Deutschland?

Thema Ankerzentren: Die von der großen Koalition geplanten Ankerzentren, die in den Bundesländern eingerichtet werden sollen, gibt es bislang nur in Bayern. Seehofer hatte deshalb kürzlich mehr Unterstützung für das Vorhaben eingefordert- auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chefin Andrea Nahles.

Die SPD hält die Ausgestaltung der Einrichtungen noch für ungeklärt und fordert von Seehofer eine konkrete Planung für diese sogenannten Ankerzentren. „Was wir bisher nicht kennen, ist ein Konzept von Horst Seehofer, darauf warten wir bisher sehnsüchtig“, sagte die Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl

Das Wort Anker steht für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung. Bayern widmete seine sieben bestehenden Erstaufnahmeeinrichtungen in die sogenannten Ankerzentren um. Seehofer erklärte, so würden schnelle und sichere Asylverfahren ermöglicht. "Ich bin zuversichtlich, dass andere Länder in Kürze folgen und die Ankereinrichtungen sich als Erfolgsmodell erweisen."

