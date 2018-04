Zum Sterben nach Hause? Ex-First Lady Barbara Bush will keine weitere medizinische Behandlung

Der früheren First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika Barbara Bush geht es sehr schlecht. Die 92-Jährige will aber auf medizinische Behandlung verzichten.

Washington - Der früheren First Lady Barbara Bush geht es gesundheitlich schlecht. Die 92-jährige Frau des früheren Präsidenten George H.W. Bush und Mutter von George W. Bush hat sich gegen eine weitere medizinische Behandlung entschieden, wie es am Sonntag in einer Stellungnahme der Familie hieß. Nach einer Reihe von Krankenhausaufhalten und Gesprächen mit ihrer Familie habe sie sich dazu entschlossen, keine zusätzlichen Behandlungen mehr durchführen zu lassen.

Sie wolle stattdessen nur noch betreuende Pflege in Anspruch nehmen. Bush sei im Angesicht ihres schlechter werdenden gesundheitlichen Zustandes standhaft, hieß es in der Stellungnahme weiter. Sie sei umgeben von einer Familie, die sie bewundere. Genauere Angaben zu ihrer Krankheit machte der Sprecher nicht.

Barbara Bush befinde sich nun zuhause "im Kreise ihrer Familie, die sie liebt". Die frühere First Lady freue sich "über die vielen freundlichen Botschaften und besonders über die Gebete". Details zu ihrem Zustand wurden nicht genannt. In der Erklärung hieß es lediglich, Barbara Bush sei "bei schwindender Gesundheit". In ihrem Haus in Houston werde ihr eine "Komfortpflege" zuteil.

dpa