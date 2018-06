Malmström wählt harte Worte

+ © dpa / Thierry Monasse EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. © dpa / Thierry Monasse

Die EU will im Zollstreit mit den USA hart bleiben. „Wir werden in keinerlei Verhandlungen eintreten“, sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel.