Kölns Polizei alarmiert: Zehntausende zu Kurden-Demonstration erwartet

Gegen türkische Offensive

Kundgebung in Hamburg gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien.

Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien wollen am Vormittag Kurden aus ganz Deutschland in Köln auf die Straße gehen. Die Polizei bereitet sich auf Ausschreitungen vor.